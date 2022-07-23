"Золотой фонд": киевская пианистка рассказала, исполняют ли украинскую музыку в России - 23.07.2022 Украина.ру
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"Золотой фонд": киевская пианистка рассказала, исполняют ли украинскую музыку в России
"Золотой фонд": киевская пианистка рассказала, исполняют ли украинскую музыку в России - 23.07.2022 Украина.ру
"Золотой фонд": киевская пианистка рассказала, исполняют ли украинскую музыку в России
В России нет никаких проблем с исполнением украинской академической музыки, она звучит на концертах в Москве, рассказала в интервью изданию Украина.ру пианистка Валентина Лисица
2022-07-23T08:45
2022-07-23T08:45
новости
валентина лисица
музыка
композитор
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Она отметила, что чаще всего исполняются произведения Валентина Сильвестрова, самого известного современного украинского композитора. Также, по мнению Лисицы, это обычное явление, не что-то "из ряда вон выходящее".В это же время на Украине повсеместно отменяют русских композиторов всех эпох.Полный текст интервью читайте здесь.
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Украина.ру
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Новости
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новости, валентина лисица, музыка, композитор

"Золотой фонд": киевская пианистка рассказала, исполняют ли украинскую музыку в России

08:45 23.07.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТворческая встреча с пианисткой Валентиной Лисицей
Творческая встреча с пианисткой Валентиной Лисицей - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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В России нет никаких проблем с исполнением украинской академической музыки, она звучит на концертах в Москве, рассказала в интервью изданию Украина.ру пианистка Валентина Лисица
Это не что-то из ряда вон выходящее. На вокальных конкурсах, естественно, исполняются украинские романсы, так как это золотой фонд, педагогический репертуар для певцов.
Американская пианистка Валентина Лисица
Валентина Лисица
пианистка
Она отметила, что чаще всего исполняются произведения Валентина Сильвестрова, самого известного современного украинского композитора. Также, по мнению Лисицы, это обычное явление, не что-то "из ряда вон выходящее".
В это же время на Украине повсеместно отменяют русских композиторов всех эпох.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
НовостиВалентина Лисицамузыкакомпозитор
 
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