https://ukraina.ru/20220723/1036778007.html

"Золотой фонд": киевская пианистка рассказала, исполняют ли украинскую музыку в России

"Золотой фонд": киевская пианистка рассказала, исполняют ли украинскую музыку в России - 23.07.2022 Украина.ру

"Золотой фонд": киевская пианистка рассказала, исполняют ли украинскую музыку в России

В России нет никаких проблем с исполнением украинской академической музыки, она звучит на концертах в Москве, рассказала в интервью изданию Украина.ру пианистка Валентина Лисица

2022-07-23T08:45

2022-07-23T08:45

2022-07-23T08:45

новости

валентина лисица

музыка

композитор

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Она отметила, что чаще всего исполняются произведения Валентина Сильвестрова, самого известного современного украинского композитора. Также, по мнению Лисицы, это обычное явление, не что-то "из ряда вон выходящее".В это же время на Украине повсеместно отменяют русских композиторов всех эпох.Полный текст интервью читайте здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, валентина лисица, музыка, композитор