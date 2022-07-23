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Пианистка Лисица: Чайковский подарил миру украинскую песню

Пианистка Лисица: Чайковский подарил миру украинскую песню - 23.07.2022 Украина.ру

Пианистка Лисица: Чайковский подарил миру украинскую песню

Мир узнал украинскую музыку, народную песню благодаря Петру Чайковскому, рассказала в интервью изданию Украина.ру пианистка Валентина Лисица

2022-07-23T07:15

2022-07-23T07:15

2022-07-23T07:15

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чайковский

лысенко

песня

музыка

валентина лисица

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В XIX веке, во время "весны народов" многие страны и народы Европы обрели собственные композиторские школы, основанные на национальном фольклоре и особенностях народной музыкальной традиции. Так, основателем русской школы является Михаил Глинка, чешской – Антонин Дворжак, венгерской – Ференц Лист, польской – Фредерик Шопен.Несмотря на то, что традиционно основателем украинской музыкальной школы считается композитор-романтик Николай Лысенко, именно Чайковский смог вынести украинскую мелодику на мировой уровень, считает Лисица.Лысенко был малоизвестным композитором и больше занимался фольклорно-этнографическими исследованиями до того, как попал в Санкт-Петербург, и именно Чайковский продвигал его музыку, добивался постановок его опер и оперетт.Именно Чайковский, добавляет она, в отличии от Лысенко, был тогда уже всемирно известным композитором, выступал на открытии Карнеги-холла и играл свои произведения, в которых тесно переплетены русское и украинской фольклорные начала.Полный текст интервью читайте здесь.

чайковский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, чайковский, лысенко, песня, музыка, валентина лисица