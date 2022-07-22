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У Медведчука арестовали активы на миллион долларов – СБУ

У Медведчука арестовали активы на миллион долларов – СБУ - 22.07.2022 Украина.ру

У Медведчука арестовали активы на миллион долларов – СБУ

СБУ арестовали активы политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко более чем на один миллион долларов, сообщили в пресс-службе ведомства 22 июля

2022-07-22T17:14

2022-07-22T17:14

2022-07-22T17:14

новости

виктор медведчук

сбу

арест

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"По инициативе СБУ арестованы дополнительные активы Медведчука и Марченко, которыми управляли из РФ. Решением суда наложен арест в частности на: корпоративные права на ООО с уставным капиталом 38 миллионов гривен (более одного миллиона долларов -ред.), банковские счета на 1,3 миллиона гривен (более 35 тысяч долларов -ред.), - говорится в сообщении.Также были арестованы земельные участки и отельные комплексы.Медведчук по решению СНБО Украины без суда и следствия, а только на основании неправового решения СНБО был помещен под домашний арест. В отношении него были введены санкции вплоть до ареста счетов и принадлежащего ему имущества. После начала спецоперации Медведчук исчез и был обнаружен в форме ВСУ, а после задержан сотрудниками СБУ.Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга. 16 апреля с соответствующей просьбой Марченко обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, виктор медведчук, сбу, арест