https://ukraina.ru/20220722/1036777721.html

Стариков: сколько осталось киевскому режиму и как расширятся границы российской СВО. Видео

Стариков: сколько осталось киевскому режиму и как расширятся границы российской СВО. Видео - 22.07.2022 Украина.ру

Стариков: сколько осталось киевскому режиму и как расширятся границы российской СВО. Видео

Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал... Украина.ру, 22.07.2022

2022-07-22T14:50

2022-07-22T14:50

2022-07-22T14:50

видео

николай стариков

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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о расширении географии СВО, а также утверждение странами ЕС седьмого пакета санкций против России и возможный военный конфликт между США и Китаем:00:45 - Расширение географии СВО: возможна ли полная денацификация и демилитаризация при прежней власти в Киеве?04:50 - Как расценивать заявление главы Пентагона Ллойда Остина о решающем этапе конфликта на Украине?09:24 - Седьмой пакет санкций ЕС: почему в нем не говорится об ограничениях на поставки энергоносителей из России?16:15 - Global Times: Китай и США в шаге от большой войны из-за решения Байдена по Тайваню. Можно ли рассматривать такой шаг со стороны США как провокацию стратегического уровня? Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT заявил, что задачи военной операции России на Украине изменились и теперь включают не только территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он обратил внимание, что расширение географии операции произошло в том числе из-за поставок Киеву американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Лавров подчеркнул, что по мере предоставления Западом все более дальнобойного оружия Киеву, географические цели операции будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.

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