Эксперт рассказал, при каких условиях может начаться девальвация рубля - 22.07.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, при каких условиях может начаться девальвация рубля
Эксперт рассказал, при каких условиях может начаться девальвация рубля - 22.07.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, при каких условиях может начаться девальвация рубля
Рубль может ослабеть, если упадут цены на нефть, а это может произойти, если наступит экономический кризис в мире или начнется новая волна коронавируса, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
2022-07-22T08:45
2022-07-22T08:45
рубль
девальвация
россия
новости
валюта
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Он рассказал, что рубль может ослабеть, если произойдет падение цен на нефть.По его мнению, в результате произойдет резкая девальвация рубля по отношению к доллару.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220513/1033957552.html
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рубль, девальвация, россия, новости, валюта

Эксперт рассказал, при каких условиях может начаться девальвация рубля

08:45 22.07.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Рубль может ослабеть, если упадут цены на нефть, а это может произойти, если наступит экономический кризис в мире или начнется новая волна коронавируса, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
Он рассказал, что рубль может ослабеть, если произойдет падение цен на нефть.
Это либо глобальный экономический кризис, либо новая волна ковида. Тогда Китай снова начнет закрываться, промышленное производство начнет останавливаться, и нефть станет никому не нужной. Тогда цены резко упадут плюс международные санкции на России по нефти.
Алексей Зубец для интервью
Алексей Зубец
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ
По его мнению, в результате произойдет резкая девальвация рубля по отношению к доллару.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 17:00Спецоперация
Доллар станет виртуальным, а рубль — материальным. Как происходящее на Украине изменит мирСпецоперация РФ на Украине, являющаяся лишь одним из фронтов необъявленной, но от этого не менее реальной войны, которую «цивилизованный мир» ведет против России, может стать моментом истины, заставить переоценить все ценности.
 
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