Эксперт рассказал, при каких условиях может начаться девальвация рубля
Рубль может ослабеть, если упадут цены на нефть, а это может произойти, если наступит экономический кризис в мире или начнется новая волна коронавируса, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
Он рассказал, что рубль может ослабеть, если произойдет падение цен на нефть.
Это либо глобальный экономический кризис, либо новая волна ковида. Тогда Китай снова начнет закрываться, промышленное производство начнет останавливаться, и нефть станет никому не нужной. Тогда цены резко упадут плюс международные санкции на России по нефти.
По его мнению, в результате произойдет резкая девальвация рубля по отношению к доллару.
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