https://ukraina.ru/20220722/1036748269.html

Эксперт рассказал, при каких условиях может начаться девальвация рубля

Эксперт рассказал, при каких условиях может начаться девальвация рубля - 22.07.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, при каких условиях может начаться девальвация рубля

Рубль может ослабеть, если упадут цены на нефть, а это может произойти, если наступит экономический кризис в мире или начнется новая волна коронавируса, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру

2022-07-22T08:45

2022-07-22T08:45

2022-07-22T08:45

рубль

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валюта

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Он рассказал, что рубль может ослабеть, если произойдет падение цен на нефть.По его мнению, в результате произойдет резкая девальвация рубля по отношению к доллару.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220513/1033957552.html

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рубль, девальвация, россия, новости, валюта