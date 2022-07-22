Эксперт рассказал, благодаря какой стране Индия независима - 22.07.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, благодаря какой стране Индия независима
Эксперт рассказал, благодаря какой стране Индия независима - 22.07.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, благодаря какой стране Индия независима
Индия может удержать свою независимость благодаря нормальным отношениям с Россией, получать российскую нефть, зерно и другие ресурсы, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
2022-07-22T08:15
2022-07-22T08:15
индия
россия
новости
нефть
зерно
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Он рассказал, что Индия поддерживает Россию, а не США, потому что индийское правительство прекрасно понимает, что они могут стать такими же жертвами колониальной политики, как Китай и потерять свою независимость.По его словам, такая политика у Индии продолжается уже все последние месяцы, это значит, что они прекрасно понимают, где их интерес, точка опоры, и на какие страны они могут опираться в своем стремлении сохранить независимость.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220411/1033740047.html
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индия, россия, новости, нефть, зерно

Эксперт рассказал, благодаря какой стране Индия независима

08:15 22.07.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Индия может удержать свою независимость благодаря нормальным отношениям с Россией, получать российскую нефть, зерно и другие ресурсы, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
Он рассказал, что Индия поддерживает Россию, а не США, потому что индийское правительство прекрасно понимает, что они могут стать такими же жертвами колониальной политики, как Китай и потерять свою независимость.

Один из таких инструментов [удержания независимости] — поддержание нормальных отношений с Россией, приобретение нашей нефти, зерна и других товаров, которые им необходимы.

Алексей Зубец для интервью
Алексей Зубец
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ
По его словам, такая политика у Индии продолжается уже все последние месяцы, это значит, что они прекрасно понимают, где их интерес, точка опоры, и на какие страны они могут опираться в своем стремлении сохранить независимость.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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11 апреля, 16:33
Москва развернулась на Восток. Как будут сотрудничать Россия и ИндияВ условиях беспрецедентных западных санкций в отношении России, которые Индия не поддержала, важно выстраивать новые формы двустороннего взаимодействия
 
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