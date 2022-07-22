https://ukraina.ru/20220722/1036741739.html

Эксперт рассказал, благодаря какой стране Индия независима

Эксперт рассказал, благодаря какой стране Индия независима - 22.07.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, благодаря какой стране Индия независима

Индия может удержать свою независимость благодаря нормальным отношениям с Россией, получать российскую нефть, зерно и другие ресурсы, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру

2022-07-22T08:15

2022-07-22T08:15

2022-07-22T08:15

индия

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новости

нефть

зерно

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Он рассказал, что Индия поддерживает Россию, а не США, потому что индийское правительство прекрасно понимает, что они могут стать такими же жертвами колониальной политики, как Китай и потерять свою независимость.По его словам, такая политика у Индии продолжается уже все последние месяцы, это значит, что они прекрасно понимают, где их интерес, точка опоры, и на какие страны они могут опираться в своем стремлении сохранить независимость.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220411/1033740047.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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индия, россия, новости, нефть, зерно