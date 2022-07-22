"Тесный союз": Зубец рассказал, как Россия может создать антизападный блок между странами - 22.07.2022 Украина.ру
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"Тесный союз": Зубец рассказал, как Россия может создать антизападный блок между странами
"Тесный союз": Зубец рассказал, как Россия может создать антизападный блок между странами - 22.07.2022 Украина.ру
"Тесный союз": Зубец рассказал, как Россия может создать антизападный блок между странами
Россия может удовлетворить потребность незападного мира своими ресурсами и тем самым сплотить эти антизападные страны, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
2022-07-22T08:00
2022-07-22T08:00
россия
новости
запад
союз
ресурсы
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса - экспортировать зерно и удобрения.При этом Россия окажет помощь в том случае, если с нее снимут политически мотивированные санкции, подчеркнул глава государства.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны переваливают вину на Россию в продовольственном кризисе.Российский посол в США Анатолий Антонов, в свою очередь, отмечал, что продовольственную безопасность в течение нескольких лет подрывали шаги коллективного Запада, которые усугубила пандемия коронавируса.По его мнению, у России появился шанс за счет своих ресурсов сплотить антизападный мир в более тесный союз, благодаря нынешней ситуации на планете.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220720/1036685291.html
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россия, новости, запад, союз, ресурсы

"Тесный союз": Зубец рассказал, как Россия может создать антизападный блок между странами

08:00 22.07.2022
 
© Фото : Freepik, master1305
- РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : Freepik, master1305
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Россия может удовлетворить потребность незападного мира своими ресурсами и тем самым сплотить эти антизападные страны, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса - экспортировать зерно и удобрения.
При этом Россия окажет помощь в том случае, если с нее снимут политически мотивированные санкции, подчеркнул глава государства.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны переваливают вину на Россию в продовольственном кризисе.
Российский посол в США Анатолий Антонов, в свою очередь, отмечал, что продовольственную безопасность в течение нескольких лет подрывали шаги коллективного Запада, которые усугубила пандемия коронавируса.
Россия может удовлетворить потребность незападного мира, которая более важная, чем потребность того, что производит Китай. Поэтому как раз интерес к России со стороны разных стран, которые испытывают проблемы, в том числе экономические. Вот пример – Шри-Ланка. Встает вопрос, кто поставит туда нужное количество топлива, чтобы стабилизировать социально-экономическую обстановку. В Бразилии осталось дизельного топлива на несколько месяцев. На два или три, кто туда поставит дизель для фермеров местных, экономики и так далее?
Алексей Зубец для интервью
Алексей Зубец
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ
По его мнению, у России появился шанс за счет своих ресурсов сплотить антизападный мир в более тесный союз, благодаря нынешней ситуации на планете.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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