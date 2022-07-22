https://ukraina.ru/20220722/1036740819.html

"Тесный союз": Зубец рассказал, как Россия может создать антизападный блок между странами

"Тесный союз": Зубец рассказал, как Россия может создать антизападный блок между странами - 22.07.2022 Украина.ру

"Тесный союз": Зубец рассказал, как Россия может создать антизападный блок между странами

Россия может удовлетворить потребность незападного мира своими ресурсами и тем самым сплотить эти антизападные страны, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру

2022-07-22T08:00

2022-07-22T08:00

2022-07-22T08:00

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Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса - экспортировать зерно и удобрения.При этом Россия окажет помощь в том случае, если с нее снимут политически мотивированные санкции, подчеркнул глава государства.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны переваливают вину на Россию в продовольственном кризисе.Российский посол в США Анатолий Антонов, в свою очередь, отмечал, что продовольственную безопасность в течение нескольких лет подрывали шаги коллективного Запада, которые усугубила пандемия коронавируса.По его мнению, у России появился шанс за счет своих ресурсов сплотить антизападный мир в более тесный союз, благодаря нынешней ситуации на планете.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220720/1036685291.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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россия, новости, запад, союз, ресурсы