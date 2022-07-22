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Эксперт рассказал о значении Антоновского моста для спецоперации
Эксперт рассказал о значении Антоновского моста для спецоперации - 22.07.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о значении Антоновского моста для спецоперации
Выведением из строя Антоновского моста в Херсонской области можно "разрезать" российские войска на правом и левом берегу Днепра, но ВСУ будет трудно этого добиться. Такое мнение военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал интервью изданию Украина.ру
2022-07-22T07:15
2022-07-22T07:15
2022-07-22T07:15
спецоперация
новости
юрий кнутов
himars
всу
обстрел
днепр (река)
пво
мост
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Он отметил надёжность сооружения, имеющего больше десятка перекрытий и опор.Он добавил, что отклонение от цели при стрельбе из РСЗО HIMARS, использовавшимися ВСУ для обстрела моста, достигает от 5 до 10 метров. Таким образом, добиться прямого попадания по одной из опор моста будет непросто, считает эксперт.Он добавил, что необходимо усилить группировку ПВО, защищающую важный мост.Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ выпустили по мосту 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Стремоусов уточнил, что восстановлению мост подлежит, но на это требуется время. Пострадавших в результате удара нет.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220704/1034284757.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, юрий кнутов, himars, всу, обстрел, днепр (река), пво, мост
Эксперт рассказал о значении Антоновского моста для спецоперации
Выведением из строя Антоновского моста в Херсонской области можно "разрезать" российские войска на правом и левом берегу Днепра, но ВСУ будет трудно этого добиться. Такое мнение военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал интервью изданию Украина.ру
Он отметил надёжность сооружения, имеющего больше десятка перекрытий и опор.
Серьёзные разрушения [моста] могут возникнуть только в том случае, если попасть по опорам. Тут понадобится капитальный ремонт.
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Он добавил, что отклонение от цели при стрельбе из РСЗО HIMARS, использовавшимися ВСУ для обстрела моста, достигает от 5 до 10 метров. Таким образом, добиться прямого попадания по одной из опор моста будет непросто, считает эксперт.
Он добавил, что необходимо усилить группировку ПВО, защищающую важный мост.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ выпустили по мосту 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Стремоусов уточнил, что восстановлению мост подлежит, но на это требуется время. Пострадавших в результате удара нет.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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