https://ukraina.ru/20220722/1036733348.html

Эксперт рассказал о значении Антоновского моста для спецоперации

Эксперт рассказал о значении Антоновского моста для спецоперации - 22.07.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал о значении Антоновского моста для спецоперации

Выведением из строя Антоновского моста в Херсонской области можно "разрезать" российские войска на правом и левом берегу Днепра, но ВСУ будет трудно этого добиться. Такое мнение военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал интервью изданию Украина.ру

2022-07-22T07:15

2022-07-22T07:15

2022-07-22T07:15

спецоперация

новости

юрий кнутов

himars

всу

обстрел

днепр (река)

пво

мост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/11/1036504093_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_b3e369afce199672605ddf11d7a0e82c.jpg.webp

Он отметил надёжность сооружения, имеющего больше десятка перекрытий и опор.Он добавил, что отклонение от цели при стрельбе из РСЗО HIMARS, использовавшимися ВСУ для обстрела моста, достигает от 5 до 10 метров. Таким образом, добиться прямого попадания по одной из опор моста будет непросто, считает эксперт.Он добавил, что необходимо усилить группировку ПВО, защищающую важный мост.Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ выпустили по мосту 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Стремоусов уточнил, что восстановлению мост подлежит, но на это требуется время. Пострадавших в результате удара нет.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220704/1034284757.html

днепр (река)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юрий кнутов, himars, всу, обстрел, днепр (река), пво, мост