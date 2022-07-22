Военный эксперт рассказал о "разборках" между "Кракеном" и командованием ВСУ - 22.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Военный эксперт рассказал о "разборках" между "Кракеном" и командованием ВСУ
Военный эксперт рассказал о "разборках" между "Кракеном" и командованием ВСУ - 22.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о "разборках" между "Кракеном" и командованием ВСУ
В Харьковской области происходят конфликты между командованием ВСУ и националистическим формированием "Кракен". Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-22T07:00
2022-07-22T07:00
спецоперация
кракен
всу
новости
геннадий алехин
харьковская область
краматорск
вымогательство
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По его информации, боевики "Кракена" отказывались выполнять приказ о переброске в район Краматорска. Затем часть подразделения всё же туда отправилась, и несколько боевиков попали там в плен.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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кракен, всу, новости, геннадий алехин, харьковская область, краматорск, вымогательство

Военный эксперт рассказал о "разборках" между "Кракеном" и командованием ВСУ

07:00 22.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие
 ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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В Харьковской области происходят конфликты между командованием ВСУ и националистическим формированием "Кракен". Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру
По его информации, боевики "Кракена" отказывались выполнять приказ о переброске в район Краматорска. Затем часть подразделения всё же туда отправилась, и несколько боевиков попали там в плен.

"Кракеновцы" больше думают не о том, как бы встать грудью на защиту Харькова. Они больше занимаются коммерческо-террористическими вопросами, потому что там служат отпущенные из тюрем уголовники. … Например, они требуют мзду с владельцев торговых центров, и если те отказываются платить, то они наносят удар по этим магазинам, списав все на Россию.

Геннадий Алехин
Геннадий Алёхин
Военный обозреватель
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияКракенВСУНовостиГеннадий АлехинХарьковская областьКраматорсквымогательство
 
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