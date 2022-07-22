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Военный эксперт рассказал о "разборках" между "Кракеном" и командованием ВСУ

Военный эксперт рассказал о "разборках" между "Кракеном" и командованием ВСУ - 22.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал о "разборках" между "Кракеном" и командованием ВСУ

В Харьковской области происходят конфликты между командованием ВСУ и националистическим формированием "Кракен". Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-22T07:00

2022-07-22T07:00

2022-07-22T07:00

спецоперация

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геннадий алехин

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краматорск

вымогательство

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По его информации, боевики "Кракена" отказывались выполнять приказ о переброске в район Краматорска. Затем часть подразделения всё же туда отправилась, и несколько боевиков попали там в плен.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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кракен, всу, новости, геннадий алехин, харьковская область, краматорск, вымогательство