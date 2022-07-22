https://ukraina.ru/20220722/1036721828.html
Военный эксперт рассказал о "разборках" между "Кракеном" и командованием ВСУ
Военный эксперт рассказал о "разборках" между "Кракеном" и командованием ВСУ - 22.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о "разборках" между "Кракеном" и командованием ВСУ
В Харьковской области происходят конфликты между командованием ВСУ и националистическим формированием "Кракен". Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-22T07:00
2022-07-22T07:00
2022-07-22T07:00
спецоперация
кракен
всу
новости
геннадий алехин
харьковская область
краматорск
вымогательство
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По его информации, боевики "Кракена" отказывались выполнять приказ о переброске в район Краматорска. Затем часть подразделения всё же туда отправилась, и несколько боевиков попали там в плен.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кракен, всу, новости, геннадий алехин, харьковская область, краматорск, вымогательство
Военный эксперт рассказал о "разборках" между "Кракеном" и командованием ВСУ
В Харьковской области происходят конфликты между командованием ВСУ и националистическим формированием "Кракен". Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру