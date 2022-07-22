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"Творят чудеса": Алёхин рассказал о снабжении российской армии

"Творят чудеса": Алёхин рассказал о снабжении российской армии - 22.07.2022 Украина.ру

"Творят чудеса": Алёхин рассказал о снабжении российской армии

Военная логистика играет ключевую роль в ходе российской спецоперации на Украине, и отвечающие за неё военные проявляют ответственность, изобретательность и героизм. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-22T05:00

2022-07-22T05:00

2022-07-22T05:00

спецоперация

геннадий алехин

логистика

военная техника

боеприпасы

водители

новости

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Он привёл в пример бригаду материально-технического обеспечения, которая действует на харьковском направлении, и находится под командованием полковника Николая Пономарёва и его заместителя подполковника Сергея Маркова.Он также рассказал о водителе Эдуарде Соболеве, ветеране боевых действий в Сирии. По словам Алёхина, на машине, которая из-за постоянных обстрелов "превратилась в решето", он доставляет грузы для армии, проезжая тысячи километров по дорогам Украины.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220425/1033849559.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

геннадий алехин, логистика, военная техника, боеприпасы, водители, новости