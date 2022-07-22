"Творят чудеса": Алёхин рассказал о снабжении российской армии
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОтвод колонны тяжелой военной техники из Донецка
Военная логистика играет ключевую роль в ходе российской спецоперации на Украине, и отвечающие за неё военные проявляют ответственность, изобретательность и героизм. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру
Он привёл в пример бригаду материально-технического обеспечения, которая действует на харьковском направлении, и находится под командованием полковника Николая Пономарёва и его заместителя подполковника Сергея Маркова.
Именно они и днём, и ночью в любую погоду творят чудеса. И ремонтируют технику, и подвозят боеприпасы, и складируют, и обеспечивают скрытность этих подвозов. У них такой объём работы, что они фактически находятся не в тылу, а на передовой.
Он также рассказал о водителе Эдуарде Соболеве, ветеране боевых действий в Сирии. По словам Алёхина, на машине, которая из-за постоянных обстрелов "превратилась в решето", он доставляет грузы для армии, проезжая тысячи километров по дорогам Украины.
25 апреля, 15:30Евгений Норин: Россия должна так уничтожить логистику на Украине, чтобы они возили оружие на ишакахЗадача РФ состоит в том, чтобы у Украины было мало путей для снабжения донбасской группировки. Чтобы западная техника и вооружение стояло в пробках, дабы его было проще бомбить по дороге, считает военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.