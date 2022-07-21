https://ukraina.ru/20220721/1036755570.html

"Мы получим": Федоров рассказал про главные результаты визита Путина в Иран

"Мы получим": Федоров рассказал про главные результаты визита Путина в Иран - 21.07.2022 Украина.ру

"Мы получим": Федоров рассказал про главные результаты визита Путина в Иран

Россия получит беспилотники от Ирана, а также укрепит экономическое и военное сотрудничество, сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру

2022-07-21T20:30

2022-07-21T20:30

2022-07-21T20:30

иран

новости

владимир путин

беспилотники

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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге ранее заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств.Президент России Владимир Путин позже был с визитом в Тегеране. Это его пятая поездка за все время правления, и четвертая за последние семь лет.Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, посетивший Иран в июне, говорил, что отношения между Россией и Ираном сейчас достигли самой высокой точки за всю историю.По его мнению, визит Путина активизирует несколько направлений: экономическое и военное сотрудничество, а также геополитическое, потому что это позволят РФ начать постепенно создавать альтернативу американскому однополярному миру.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220720/1036695155.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

иран, новости, владимир путин, беспилотники