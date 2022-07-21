https://ukraina.ru/20220721/1036755570.html
"Мы получим": Федоров рассказал про главные результаты визита Путина в Иран
"Мы получим": Федоров рассказал про главные результаты визита Путина в Иран - 21.07.2022 Украина.ру
"Мы получим": Федоров рассказал про главные результаты визита Путина в Иран
Россия получит беспилотники от Ирана, а также укрепит экономическое и военное сотрудничество, сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру
2022-07-21T20:30
2022-07-21T20:30
2022-07-21T20:30
иран
новости
владимир путин
беспилотники
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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге ранее заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств.Президент России Владимир Путин позже был с визитом в Тегеране. Это его пятая поездка за все время правления, и четвертая за последние семь лет.Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, посетивший Иран в июне, говорил, что отношения между Россией и Ираном сейчас достигли самой высокой точки за всю историю.По его мнению, визит Путина активизирует несколько направлений: экономическое и военное сотрудничество, а также геополитическое, потому что это позволят РФ начать постепенно создавать альтернативу американскому однополярному миру.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220720/1036695155.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
иран, новости, владимир путин, беспилотники
"Мы получим": Федоров рассказал про главные результаты визита Путина в Иран
Россия получит беспилотники от Ирана, а также укрепит экономическое и военное сотрудничество, сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге ранее заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств.
Президент России Владимир Путин позже был с визитом в Тегеране. Это его пятая поездка за все время правления, и четвертая за последние семь лет.
Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, посетивший Иран в июне, говорил, что отношения между Россией и Ираном сейчас достигли самой высокой точки за всю историю.
Я думаю, что с учетом визита на высоком уровне, беспилотные аппараты мы получим. Я прямо связываю вчерашнюю критику президентом России Ростеха с его (Путина – Ред.) необходимостью лично начать решать проблемы. Та же история была и с военной операцией, когда ему лично пришлось вмешиваться в ситуацию. Помните, он давал прямые команды – по Мариуполю, еще по каким-то делам. Потому что, когда хочешь сделать хорошо – делай сам.
Евгений Федоров
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам
По его мнению, визит Путина активизирует несколько направлений: экономическое и военное сотрудничество, а также геополитическое, потому что это позволят РФ начать постепенно создавать альтернативу американскому однополярному миру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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