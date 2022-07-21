https://ukraina.ru/20220721/1036748841.html

"Можем вернуться в март этого года": Зубец рассказал, нужно ли покупать сейчас доллары

"Можем вернуться в март этого года": Зубец рассказал, нужно ли покупать сейчас доллары - 21.07.2022 Украина.ру

"Можем вернуться в март этого года": Зубец рассказал, нужно ли покупать сейчас доллары

Доллар может дойти до 100 рублей и выше, поэтому пока он стоит 50-60 рублей, то его нужно покупать, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру

2022-07-21T17:47

2022-07-21T17:47

2022-07-21T17:47

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Он рассказал, что пока курс доллара по 50-60 рублей, то сейчас лучшее время его покупать.По его словам, есть глобальная неопределенность и военные риски, они будут поддерживать стоимость и нефти, и газа, а "что в итоге получится, посмотрим к новому году".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220415/1033771549.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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доллары, рубль, курс, новости, россия