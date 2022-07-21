"Можем вернуться в март этого года": Зубец рассказал, нужно ли покупать сейчас доллары
© Фото : goodfon.ruдоллары пачки валюта
© Фото : goodfon.ru
Доллар может дойти до 100 рублей и выше, поэтому пока он стоит 50-60 рублей, то его нужно покупать, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
Он рассказал, что пока курс доллара по 50-60 рублей, то сейчас лучшее время его покупать.
Доллар может быть в районе 90-100 легко. Может дойти до ста, мы можем вернуться в март этого года. Сложно точно об этом говорить, просто есть такой фактор, как военные риски и неопределенность вокруг России. И это всегда будет поддерживать нефть. Если бы это был 2020 год, ну мы увидели бы нефть по 20. Из-за резкого спада спроса, но сейчас аналогичное падение спроса может и не привести к такому падению.
По его словам, есть глобальная неопределенность и военные риски, они будут поддерживать стоимость и нефти, и газа, а "что в итоге получится, посмотрим к новому году".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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