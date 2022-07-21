"Можем вернуться в март этого года": Зубец рассказал, нужно ли покупать сейчас доллары - 21.07.2022 Украина.ру
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"Можем вернуться в март этого года": Зубец рассказал, нужно ли покупать сейчас доллары
"Можем вернуться в март этого года": Зубец рассказал, нужно ли покупать сейчас доллары - 21.07.2022 Украина.ру
"Можем вернуться в март этого года": Зубец рассказал, нужно ли покупать сейчас доллары
Доллар может дойти до 100 рублей и выше, поэтому пока он стоит 50-60 рублей, то его нужно покупать, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
2022-07-21T17:47
2022-07-21T17:47
доллары
рубль
курс
новости
россия
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Он рассказал, что пока курс доллара по 50-60 рублей, то сейчас лучшее время его покупать.По его словам, есть глобальная неопределенность и военные риски, они будут поддерживать стоимость и нефти, и газа, а "что в итоге получится, посмотрим к новому году".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220415/1033771549.html
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доллары, рубль, курс, новости, россия

"Можем вернуться в март этого года": Зубец рассказал, нужно ли покупать сейчас доллары

17:47 21.07.2022
 
© Фото : goodfon.ruдоллары пачки валюта
доллары пачки валюта - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : goodfon.ru
Читать в
Доллар может дойти до 100 рублей и выше, поэтому пока он стоит 50-60 рублей, то его нужно покупать, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
Он рассказал, что пока курс доллара по 50-60 рублей, то сейчас лучшее время его покупать.
Доллар может быть в районе 90-100 легко. Может дойти до ста, мы можем вернуться в март этого года. Сложно точно об этом говорить, просто есть такой фактор, как военные риски и неопределенность вокруг России. И это всегда будет поддерживать нефть. Если бы это был 2020 год, ну мы увидели бы нефть по 20. Из-за резкого спада спроса, но сейчас аналогичное падение спроса может и не привести к такому падению.
Алексей Зубец для интервью
Алексей Зубец
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ
По его словам, есть глобальная неопределенность и военные риски, они будут поддерживать стоимость и нефти, и газа, а "что в итоге получится, посмотрим к новому году".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 08:40
Эпоха доллара в начале конца. Россия назло Западу не останавливается в своем развитииПод жесточайшим внешним давлением Российская Федерация не только успешно выполняет задачи по демилитаризации Украины, но и перестраивает и активно развивает свою экономику. Хотя президент США Байден и его окружение пообещали своим избирателям, что отбросят экономику России на 15 лет назад
 
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Заголовок открываемого материала
19:30"Рискованные валюты": Зубец рассказал, что делать россиянам с долларами и евро
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18:04Евросоюз снял запрет на поставки России ряда товаров для авиационной отрасли
17:56В освобожденных районах Харьковской области начали выплачивать пенсии в рублях
17:47"Можем вернуться в март этого года": Зубец рассказал, нужно ли покупать сейчас доллары
17:45У Байдена диагностировали COVID-19
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17:25Военный журналист назвал точку прорыва линии фронта
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