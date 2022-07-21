"Рискованные валюты": Зубец рассказал, что делать россиянам с долларами и евро - 21.07.2022 Украина.ру
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"Рискованные валюты": Зубец рассказал, что делать россиянам с долларами и евро
"Рискованные валюты": Зубец рассказал, что делать россиянам с долларами и евро - 21.07.2022 Украина.ру
"Рискованные валюты": Зубец рассказал, что делать россиянам с долларами и евро
Безналичные доллары и евро — от них стоит избавляться, а наличные хранить, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
2022-07-21T19:30
2022-07-21T19:30
новости
доллары
евро
россия
валюта
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По его мнению, высокие цены на нефть провоцируют приток излишней валюты, которая не нужна России, и которая давит на валютный рынок, но ситуация может измениться в конце этого года, если начнется мировой экономический кризис.По его словам, наличные деньги хранить, если люди собираются дождаться мирового кризиса и падения рубля по отношению к доллару и евро.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220519/1033993492.html
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новости, доллары, евро, россия, валюта

"Рискованные валюты": Зубец рассказал, что делать россиянам с долларами и евро

19:30 21.07.2022
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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Безналичные доллары и евро — от них стоит избавляться, а наличные хранить, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
По его мнению, высокие цены на нефть провоцируют приток излишней валюты, которая не нужна России, и которая давит на валютный рынок, но ситуация может измениться в конце этого года, если начнется мировой экономический кризис.
И это, скорее всего, приведёт к снижению цен на нефть, следовательно, к девальвации рубля. С другой стороны, евро и доллар — рискованные валюты, которые могут попасть под дальнейшие санкции. Поэтому безналичные доллары и евро — от них стоит избавляться.
Алексей Зубец для интервью
Алексей Зубец
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ
По его словам, наличные деньги хранить, если люди собираются дождаться мирового кризиса и падения рубля по отношению к доллару и евро.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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