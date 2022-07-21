https://ukraina.ru/20220721/1036746282.html
"Рискованные валюты": Зубец рассказал, что делать россиянам с долларами и евро
"Рискованные валюты": Зубец рассказал, что делать россиянам с долларами и евро - 21.07.2022 Украина.ру
"Рискованные валюты": Зубец рассказал, что делать россиянам с долларами и евро
Безналичные доллары и евро — от них стоит избавляться, а наличные хранить, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
2022-07-21T19:30
2022-07-21T19:30
2022-07-21T19:30
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доллары
евро
россия
валюта
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По его мнению, высокие цены на нефть провоцируют приток излишней валюты, которая не нужна России, и которая давит на валютный рынок, но ситуация может измениться в конце этого года, если начнется мировой экономический кризис.По его словам, наличные деньги хранить, если люди собираются дождаться мирового кризиса и падения рубля по отношению к доллару и евро.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220519/1033993492.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, доллары, евро, россия, валюта
"Рискованные валюты": Зубец рассказал, что делать россиянам с долларами и евро
Безналичные доллары и евро — от них стоит избавляться, а наличные хранить, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру