https://ukraina.ru/20220721/1036746282.html

"Рискованные валюты": Зубец рассказал, что делать россиянам с долларами и евро

"Рискованные валюты": Зубец рассказал, что делать россиянам с долларами и евро - 21.07.2022 Украина.ру

"Рискованные валюты": Зубец рассказал, что делать россиянам с долларами и евро

Безналичные доллары и евро — от них стоит избавляться, а наличные хранить, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру

2022-07-21T19:30

2022-07-21T19:30

2022-07-21T19:30

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По его мнению, высокие цены на нефть провоцируют приток излишней валюты, которая не нужна России, и которая давит на валютный рынок, но ситуация может измениться в конце этого года, если начнется мировой экономический кризис.По его словам, наличные деньги хранить, если люди собираются дождаться мирового кризиса и падения рубля по отношению к доллару и евро.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220519/1033993492.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, доллары, евро, россия, валюта