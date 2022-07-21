Эксперт рассказал, реальна ли угроза Крыму со стороны киевского режима - 21.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Эксперт рассказал, реальна ли угроза Крыму со стороны киевского режима
Эксперт рассказал, реальна ли угроза Крыму со стороны киевского режима - 21.07.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, реальна ли угроза Крыму со стороны киевского режима
Заявления Минобороны Украины о том, что киевский режим уничтожит Черноморский флот РФ и отвоюет Крым, являются абсолютно самонадеянными. Об этом генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-21T09:00
2022-07-21T09:00
спецоперация
крым
черноморский флот
киевский режим
владимир лепехин
the times
минобороны украины
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По его словам, существует угроза обстрелов Крыма, которые, несмотря на действия российской ПВО, могут причинить полуострову определённый ущерб. Однако Лепехин заверил, что подобные обстрелы не будут иметь принципиального значения и только ускорят наступление РФ на Одессу.Также имеется угроза обстрела кораблей Черноморского флота.Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью британской газете The Times утверждал, что "рано или поздно" киевский режим справится с Черноморским флотом и вернёт себе контроль над Крымом "дипломатическими или военными средствами".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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крым, черноморский флот, киевский режим, владимир лепехин, the times, минобороны украины

Эксперт рассказал, реальна ли угроза Крыму со стороны киевского режима

09:00 21.07.2022
 
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Заявления Минобороны Украины о том, что киевский режим уничтожит Черноморский флот РФ и отвоюет Крым, являются абсолютно самонадеянными. Об этом генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин рассказал в интервью изданию Украина.ру
По его словам, существует угроза обстрелов Крыма, которые, несмотря на действия российской ПВО, могут причинить полуострову определённый ущерб. Однако Лепехин заверил, что подобные обстрелы не будут иметь принципиального значения и только ускорят наступление РФ на Одессу.
Также имеется угроза обстрела кораблей Черноморского флота.

По кораблям могут ударить. Это неприятно, это серьёзная вещь, но то, что Крым они возьмут — это глупости.

Владимир Лепехин
Владимир Лепехин
Генеральный директор Института ЕврАзЭС
Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью британской газете The Times утверждал, что "рано или поздно" киевский режим справится с Черноморским флотом и вернёт себе контроль над Крымом "дипломатическими или военными средствами".
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 10:02
Угрозы Крыму толкают Россию на полную демилитаризацию всей Украины - КлишасПолная денацификация Украины необходима, чтобы окончательно устранить угрозы для России со стороны украинской хунты, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Об этом 17 июля он написал в своем Telegram-канале
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияКрымЧерноморский флоткиевский режимВладимир ЛепехинThe TimesМинобороны Украины
 
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