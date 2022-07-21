Эксперт рассказал, реальна ли угроза Крыму со стороны киевского режима
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© Public domain
Заявления Минобороны Украины о том, что киевский режим уничтожит Черноморский флот РФ и отвоюет Крым, являются абсолютно самонадеянными. Об этом генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин рассказал в интервью изданию Украина.ру
По его словам, существует угроза обстрелов Крыма, которые, несмотря на действия российской ПВО, могут причинить полуострову определённый ущерб. Однако Лепехин заверил, что подобные обстрелы не будут иметь принципиального значения и только ускорят наступление РФ на Одессу.
Также имеется угроза обстрела кораблей Черноморского флота.
По кораблям могут ударить. Это неприятно, это серьёзная вещь, но то, что Крым они возьмут — это глупости.
Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью британской газете The Times утверждал, что "рано или поздно" киевский режим справится с Черноморским флотом и вернёт себе контроль над Крымом "дипломатическими или военными средствами".
17 июля, 10:02Угрозы Крыму толкают Россию на полную демилитаризацию всей Украины - КлишасПолная денацификация Украины необходима, чтобы окончательно устранить угрозы для России со стороны украинской хунты, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Об этом 17 июля он написал в своем Telegram-канале
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.