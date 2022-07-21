https://ukraina.ru/20220721/1036695027.html

Эксперт рассказал, реальна ли угроза Крыму со стороны киевского режима

Эксперт рассказал, реальна ли угроза Крыму со стороны киевского режима - 21.07.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, реальна ли угроза Крыму со стороны киевского режима

Заявления Минобороны Украины о том, что киевский режим уничтожит Черноморский флот РФ и отвоюет Крым, являются абсолютно самонадеянными. Об этом генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-07-21T09:00

2022-07-21T09:00

2022-07-21T09:00

спецоперация

крым

черноморский флот

киевский режим

владимир лепехин

the times

минобороны украины

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По его словам, существует угроза обстрелов Крыма, которые, несмотря на действия российской ПВО, могут причинить полуострову определённый ущерб. Однако Лепехин заверил, что подобные обстрелы не будут иметь принципиального значения и только ускорят наступление РФ на Одессу.Также имеется угроза обстрела кораблей Черноморского флота.Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью британской газете The Times утверждал, что "рано или поздно" киевский режим справится с Черноморским флотом и вернёт себе контроль над Крымом "дипломатическими или военными средствами".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220717/1036505821.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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крым, черноморский флот, киевский режим, владимир лепехин, the times, минобороны украины