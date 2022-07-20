https://ukraina.ru/20220720/1036705820.html
Не только беспилотники: Алёхин назвал ключевые факторы спецоперации
Не только беспилотники: Алёхин назвал ключевые факторы спецоперации - 20.07.2022 Украина.ру
Не только беспилотники: Алёхин назвал ключевые факторы спецоперации
Сейчас на первый план специальной военной спецоперации РФ на Украине вышли два ключевых фактора. Один из них – беспилотники, второй – военная логистика. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T17:47
2022-07-20T17:47
2022-07-20T17:47
спецоперация
геннадий алехин
беспилотники
логистика
пво
великая отечественная война
новости
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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Применение беспилотников обеспечивает корректировку огня и его максимальную эффективность, уточнил Алёхин.Что касается логистики, то, по его словам, ранее и в России, и в странах НАТО её недооценивали.Но спецоперация уже показала, что современный конфликт может пожирать вооружение и боевую технику так же быстро, как в годы Великой Отечественной войны. Недаром некоторые западные страны уже забили тревогу, что запасы некоторых вооружений у них заканчиваются, рассказал обозреватель.Поэтому вопрос работы тыловиков играет важную роль. Нужно понять, как рассредоточить склады, чтобы уменьшить опасность от вражеских обстрелов, как скрытно перемещаться. Нужно провести множество других сложнейших операций. От работы тыловиков зависят системы ПВО, беспилотники, артиллерия и пехота на передовой, объяснил экспертС полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
геннадий алехин, беспилотники, логистика, пво, великая отечественная война, новости, нато
Не только беспилотники: Алёхин назвал ключевые факторы спецоперации
Сейчас на первый план специальной военной спецоперации РФ на Украине вышли два ключевых фактора. Один из них – беспилотники, второй – военная логистика. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру
Применение беспилотников обеспечивает корректировку огня и его максимальную эффективность, уточнил Алёхин.
Что касается логистики, то, по его словам, ранее и в России, и в странах НАТО её недооценивали.
Считалось, что современные боевые действия пройдут быстро, воюющим подразделениям и частям хватит собственных запасов, а через несколько дней логистика вернется в режим мирного времени.
Геннадий Алёхин
Военный обозреватель
Но спецоперация уже показала, что современный конфликт может пожирать вооружение и боевую технику так же быстро, как в годы Великой Отечественной войны. Недаром некоторые западные страны уже забили тревогу, что запасы некоторых вооружений у них заканчиваются, рассказал обозреватель.
Поэтому вопрос работы тыловиков играет важную роль. Нужно понять, как рассредоточить склады, чтобы уменьшить опасность от вражеских обстрелов, как скрытно перемещаться. Нужно провести множество других сложнейших операций. От работы тыловиков зависят системы ПВО, беспилотники, артиллерия и пехота на передовой, объяснил эксперт
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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