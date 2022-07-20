Не сыграет роли: военный обозреватель об обстрелах ВСУ Антоновского моста в Херсоне
Обстреляв Антоновский мост в Херсонской области из американских РСЗО HIMARS, ВСУ показали, что не отказались от своих намерений активизировать действия на южном направлении. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру
Он подчеркнул, что такие удары являются обычным эпизодом войны.
Я бы не стал говорить о том, что наша система ПВО сработала или не сработала, потому что этот удар в любом случае не сыграет решающей роли в ходе проведения спецоперации именно на этом направлении.
Он добавил, что из фактов обстрела моста необходимо сделать быстрые выводы.
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Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ выпустили по мосту 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Стремоусов уточнил, что восстановлению мост подлежит, но на это требуется время. Пострадавших в результате удара нет.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.