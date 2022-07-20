https://ukraina.ru/20220720/1036702721.html

Не сыграет роли: военный обозреватель об обстрелах ВСУ Антоновского моста в Херсоне

Не сыграет роли: военный обозреватель об обстрелах ВСУ Антоновского моста в Херсоне - 20.07.2022 Украина.ру

Не сыграет роли: военный обозреватель об обстрелах ВСУ Антоновского моста в Херсоне

Обстреляв Антоновский мост в Херсонской области из американских РСЗО HIMARS, ВСУ показали, что не отказались от своих намерений активизировать действия на южном направлении. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-20T16:57

2022-07-20T16:57

2022-07-20T16:57

спецоперация

геннадий алехин

херсонская область

новости

кирилл стремоусов

всу

пво

himars

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Он подчеркнул, что такие удары являются обычным эпизодом войны.Он добавил, что из фактов обстрела моста необходимо сделать быстрые выводы.Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ выпустили по мосту 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Стремоусов уточнил, что восстановлению мост подлежит, но на это требуется время. Пострадавших в результате удара нет.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220720/1036580298.html

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геннадий алехин, херсонская область, новости, кирилл стремоусов, всу, пво, himars