Не сыграет роли: военный обозреватель об обстрелах ВСУ Антоновского моста в Херсоне - 20.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Не сыграет роли: военный обозреватель об обстрелах ВСУ Антоновского моста в Херсоне
Не сыграет роли: военный обозреватель об обстрелах ВСУ Антоновского моста в Херсоне - 20.07.2022 Украина.ру
Не сыграет роли: военный обозреватель об обстрелах ВСУ Антоновского моста в Херсоне
Обстреляв Антоновский мост в Херсонской области из американских РСЗО HIMARS, ВСУ показали, что не отказались от своих намерений активизировать действия на южном направлении. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T16:57
2022-07-20T16:57
спецоперация
геннадий алехин
херсонская область
новости
кирилл стремоусов
всу
пво
himars
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Он подчеркнул, что такие удары являются обычным эпизодом войны.Он добавил, что из фактов обстрела моста необходимо сделать быстрые выводы.Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ выпустили по мосту 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Стремоусов уточнил, что восстановлению мост подлежит, но на это требуется время. Пострадавших в результате удара нет.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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геннадий алехин, херсонская область, новости, кирилл стремоусов, всу, пво, himars

Не сыграет роли: военный обозреватель об обстрелах ВСУ Антоновского моста в Херсоне

16:57 20.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / Yevhenii IhnatievАнтоновский мост Херсон
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© commons.wikimedia.org / Yevhenii Ihnatiev
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Обстреляв Антоновский мост в Херсонской области из американских РСЗО HIMARS, ВСУ показали, что не отказались от своих намерений активизировать действия на южном направлении. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру
Он подчеркнул, что такие удары являются обычным эпизодом войны.

Я бы не стал говорить о том, что наша система ПВО сработала или не сработала, потому что этот удар в любом случае не сыграет решающей роли в ходе проведения спецоперации именно на этом направлении.

Геннадий Алехин
Геннадий Алёхин
Военный обозреватель
Он добавил, что из фактов обстрела моста необходимо сделать быстрые выводы.
Донецк обстрел - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
05:30Спецоперация
Военный обозреватель: обстрелы Донецка – одна из недоработок спецоперацииНеспособность прекратить продолжающиеся в течение многих месяцев обстрелы Донецка является одной из неудач спецоперации РФ на Украине. Такое мнение высказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ выпустили по мосту 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Стремоусов уточнил, что восстановлению мост подлежит, но на это требуется время. Пострадавших в результате удара нет.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияГеннадий АлехинХерсонская областьНовостиКирилл СтремоусовВСУПВОHIMARS
 
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