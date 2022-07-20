Популярная украинская певица выступила в России, несмотря на критику
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Националисты в бешенстве: популярная украинская певица выступила в России
Популярная украинская певица выступила в России, несмотря на критику
Националисты в бешенстве: популярная украинская певица выступила в России
Украинская исполнительница Яна Соломко вызвала на себя ярость националистов после своего выступления в России. Она также призналась российским зрителям в симпатии. Об этом 20 июля написали СМИ
2022-07-20T16:55
2022-07-20T16:55
новости
украинская певица
выступление
россия
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Украинская певица Яна Соломко дала концерт в России. А после выступления обратилась к зрителям, признавшись, что "ей приятно находиться в гостях и выступать". После того, как видео с музыкального шоу с ее участием попало в сеть, украинские пользователи обрушили на артистку всю ярость и негодование.В комментариях патриотично настроенные пользователи вспомнили, что 33-летняя Соломко так и не высказалась о российской спецоперации на Украине. Девушку обвинили в молчании и предательстве своей страны.На Украине продолжают травить артистов, отказавшихся высказывать мнение о российской спецоперации. Ранее на Украине пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов".
https://ukraina.ru/20220715/1036482955.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украинская певица, выступление, россия

Националисты в бешенстве: популярная украинская певица выступила в России

16:55 20.07.2022
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yana.soloЯна Соломко
Яна Соломко - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yana.solo
Читать в
Украинская исполнительница Яна Соломко вызвала на себя ярость националистов после своего выступления в России. Она также призналась российским зрителям в симпатии. Об этом 20 июля написали СМИ
Украинская певица Яна Соломко дала концерт в России. А после выступления обратилась к зрителям, признавшись, что "ей приятно находиться в гостях и выступать".
После того, как видео с музыкального шоу с ее участием попало в сеть, украинские пользователи обрушили на артистку всю ярость и негодование.
В комментариях патриотично настроенные пользователи вспомнили, что 33-летняя Соломко так и не высказалась о российской спецоперации на Украине. Девушку обвинили в молчании и предательстве своей страны.
На Украине продолжают травить артистов, отказавшихся высказывать мнение о российской спецоперации.
Ранее на Украине пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов".
Регина Тодоренко
15 июля, 16:57
"Отрезала" себе путь домой: Регину Тодоренко вновь раскритиковали на УкраинеУкраинская певица Mamarika потребовала от звезды "Орла и решки" Регины Тодоренко обозначить свою позицию по спецоперации. Своем мнение она озвучила в интервью журналистке Алине Доротюк в YouTube-проекте "На ЧАСІ"
 
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