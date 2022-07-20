https://ukraina.ru/20220720/1036701848.html

Националисты в бешенстве: популярная украинская певица выступила в России

Популярная украинская певица выступила в России, несмотря на критику

Националисты в бешенстве: популярная украинская певица выступила в России

Украинская исполнительница Яна Соломко вызвала на себя ярость националистов после своего выступления в России. Она также призналась российским зрителям в симпатии. Об этом 20 июля написали СМИ

2022-07-20T16:55

2022-07-20T16:55

2022-07-20T16:55

новости

украинская певица

выступление

россия

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Украинская певица Яна Соломко дала концерт в России. А после выступления обратилась к зрителям, признавшись, что "ей приятно находиться в гостях и выступать". После того, как видео с музыкального шоу с ее участием попало в сеть, украинские пользователи обрушили на артистку всю ярость и негодование.В комментариях патриотично настроенные пользователи вспомнили, что 33-летняя Соломко так и не высказалась о российской спецоперации на Украине. Девушку обвинили в молчании и предательстве своей страны.На Украине продолжают травить артистов, отказавшихся высказывать мнение о российской спецоперации. Ранее на Украине пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов".

https://ukraina.ru/20220715/1036482955.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украинская певица, выступление, россия