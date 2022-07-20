https://ukraina.ru/20220720/1036701848.html
Националисты в бешенстве: популярная украинская певица выступила в России
Популярная украинская певица выступила в России, несмотря на критику
Националисты в бешенстве: популярная украинская певица выступила в России
Украинская исполнительница Яна Соломко вызвала на себя ярость националистов после своего выступления в России. Она также призналась российским зрителям в симпатии. Об этом 20 июля написали СМИ
2022-07-20T16:55
2022-07-20T16:55
2022-07-20T16:55
новости
украинская певица
выступление
россия
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036698319_0:83:1440:893_1920x0_80_0_0_bb7c690a5236dc21e074e237b3c32151.jpg
Украинская певица Яна Соломко дала концерт в России. А после выступления обратилась к зрителям, признавшись, что "ей приятно находиться в гостях и выступать". После того, как видео с музыкального шоу с ее участием попало в сеть, украинские пользователи обрушили на артистку всю ярость и негодование.В комментариях патриотично настроенные пользователи вспомнили, что 33-летняя Соломко так и не высказалась о российской спецоперации на Украине. Девушку обвинили в молчании и предательстве своей страны.На Украине продолжают травить артистов, отказавшихся высказывать мнение о российской спецоперации. Ранее на Украине пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов".
https://ukraina.ru/20220715/1036482955.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украинская певица, выступление, россия
Националисты в бешенстве: популярная украинская певица выступила в России
Украинская исполнительница Яна Соломко вызвала на себя ярость националистов после своего выступления в России. Она также призналась российским зрителям в симпатии. Об этом 20 июля написали СМИ
Украинская певица Яна Соломко дала концерт в России. А после выступления обратилась к зрителям, признавшись, что "ей приятно находиться в гостях и выступать".
После того, как видео с музыкального шоу с ее участием попало в сеть, украинские пользователи обрушили на артистку всю ярость и негодование.
В комментариях патриотично настроенные пользователи вспомнили, что 33-летняя Соломко так и не высказалась о российской спецоперации на Украине. Девушку обвинили в молчании и предательстве своей страны.
На Украине продолжают травить артистов, отказавшихся высказывать мнение о российской спецоперации.
Ранее на Украине пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов".