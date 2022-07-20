Баранец объяснил, что начнется, если РФ вырубит космическую группировку США - 20.07.2022 Украина.ру
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Баранец объяснил, что начнется, если РФ вырубит космическую группировку США
Баранец объяснил, что начнется, если РФ вырубит космическую группировку США - 20.07.2022 Украина.ру
Баранец объяснил, что начнется, если РФ вырубит космическую группировку США
России надо уничтожать не только западное оружие, но и логистику по которой страны Запада доставляют вооружение на Украину, также надо заглушить спутниковые сигналы США, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-07-20T16:47
2022-07-20T16:48
новости
украина
оружие
логистика
россия
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По его словам, американская помощь ВСУ состоит не только в отправке тяжелого вооружения, но и регулярном предоставлении разведданных, в том числе со спутников и Россия на это может ответить уничтожением западного оружия, которое привозится на Украину.Он добавил, что РФ может вырубить американскую космическую группировку, необязательно физическим оружием, но тогда начнется космическая война между Россией и США.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220720/1036697187.html
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новости, украина, оружие, логистика, россия

Баранец объяснил, что начнется, если РФ вырубит космическую группировку США

16:47 20.07.2022 (обновлено: 16:48 20.07.2022)
 
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- РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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России надо уничтожать не только западное оружие, но и логистику по которой страны Запада доставляют вооружение на Украину, также надо заглушить спутниковые сигналы США, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
По его словам, американская помощь ВСУ состоит не только в отправке тяжелого вооружения, но и регулярном предоставлении разведданных, в том числе со спутников и Россия на это может ответить уничтожением западного оружия, которое привозится на Украину.
Надо уничтожать не только оружие, но и логистику. Да, мы одно время порубили участки железных дорог, по которым шли эшелоны с оружием. Да, мы вывели из строя подстанции. Но этого оказалось мало, потому что американское оружие действительно прет. Что касается разведданных, то сами американцы признают, что передают информацию Генштабу Украины в онлайн-режиме.
Виктор Баранец интервью
Виктор Баранец
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке
Он добавил, что РФ может вырубить американскую космическую группировку, необязательно физическим оружием, но тогда начнется космическая война между Россией и США.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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