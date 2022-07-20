Баранец объяснил, что начнется, если РФ вырубит космическую группировку США
16:47 20.07.2022 (обновлено: 16:48 20.07.2022)
России надо уничтожать не только западное оружие, но и логистику по которой страны Запада доставляют вооружение на Украину, также надо заглушить спутниковые сигналы США, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
По его словам, американская помощь ВСУ состоит не только в отправке тяжелого вооружения, но и регулярном предоставлении разведданных, в том числе со спутников и Россия на это может ответить уничтожением западного оружия, которое привозится на Украину.
Надо уничтожать не только оружие, но и логистику. Да, мы одно время порубили участки железных дорог, по которым шли эшелоны с оружием. Да, мы вывели из строя подстанции. Но этого оказалось мало, потому что американское оружие действительно прет. Что касается разведданных, то сами американцы признают, что передают информацию Генштабу Украины в онлайн-режиме.
Он добавил, что РФ может вырубить американскую космическую группировку, необязательно физическим оружием, но тогда начнется космическая война между Россией и США.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.