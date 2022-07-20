https://ukraina.ru/20220720/1036700989.html

Баранец объяснил, что начнется, если РФ вырубит космическую группировку США

Баранец объяснил, что начнется, если РФ вырубит космическую группировку США - 20.07.2022 Украина.ру

Баранец объяснил, что начнется, если РФ вырубит космическую группировку США

России надо уничтожать не только западное оружие, но и логистику по которой страны Запада доставляют вооружение на Украину, также надо заглушить спутниковые сигналы США, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру

2022-07-20T16:47

2022-07-20T16:47

2022-07-20T16:48

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По его словам, американская помощь ВСУ состоит не только в отправке тяжелого вооружения, но и регулярном предоставлении разведданных, в том числе со спутников и Россия на это может ответить уничтожением западного оружия, которое привозится на Украину.Он добавил, что РФ может вырубить американскую космическую группировку, необязательно физическим оружием, но тогда начнется космическая война между Россией и США.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220720/1036697187.html

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2022

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