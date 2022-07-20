https://ukraina.ru/20220720/1036698766.html

Баранец объяснил, почему значимую часть в СВО имеет освобождение Авдеевки

Баранец объяснил, почему значимую часть в СВО имеет освобождение Авдеевки - 20.07.2022 Украина.ру

Баранец объяснил, почему значимую часть в СВО имеет освобождение Авдеевки

Интенсивность обстрелов из Авдеевки по Донецку можно снизить только тогда, когда российские войска уничтожат артиллерийские орудия, РСЗО и "Точки-У", сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру

2022-07-20T19:23

2022-07-20T19:23

2022-07-20T19:23

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Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее сообщил, что войска Донецкой Народной Республики полностью перекрыли в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку и взяли в полукольцо Авдеевку.По его мнению, взятие Авдеевки будет одной из составных частей по освобождению Славянска и Краматорска.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220720/1036685291.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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авдеевка, украина, новости, донецк, россия