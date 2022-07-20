Баранец объяснил, почему значимую часть в СВО имеет освобождение Авдеевки
© Фото : пресс-служба президента Украиныпорошенко всу бтр солдаты авдеевка флаг оружие
© Фото : пресс-служба президента Украины
Интенсивность обстрелов из Авдеевки по Донецку можно снизить только тогда, когда российские войска уничтожат артиллерийские орудия, РСЗО и "Точки-У", сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее сообщил, что войска Донецкой Народной Республики полностью перекрыли в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку и взяли в полукольцо Авдеевку.
Интенсивность обстрелов можно снизить только тогда, когда мы выкорчуем из этого проклятого авдеевского гарнизона артиллерийские орудия, РСЗО и "Точки-У". Это одна из центральных задач перед тем, как мы начнем генеральное наступление на Славянск — Краматорск. Потому что этот гарнизон, очень серьезно накаченный артиллерией, нельзя оставлять в тылу.
По его мнению, взятие Авдеевки будет одной из составных частей по освобождению Славянска и Краматорска.
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