Эта война является аналогом Первой мировой войны – Бородай о СВО - 20.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220720/1036694372.html
Эта война является аналогом Первой мировой войны – Бородай о СВО
Эта война является аналогом Первой мировой войны – Бородай о СВО - 20.07.2022 Украина.ру
Эта война является аналогом Первой мировой войны – Бородай о СВО
Спецоперация на Украине является аналогом Первой мировой войны, когда ее называли "войной пушек", потому что сейчас идут интенсивные поставки западных вооружений Украине и Россия не отстает по оружию, сказал депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия", руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-07-20T16:03
2022-07-20T16:08
спецоперация
первая мировая война
сво
новости
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103425/27/1034252768_0:259:3160:2037_1920x0_80_0_0_c4075abe03ce36d6351b9f1b4ec2cf7a.jpg
Он рассказал, что Россия имеет меньшее количество живой силы, чем у украинцев, но она превосходит в технике за счет того, что все основное оружие ВСУ российская армия выбила.Он добавил, что сейчас во время спецоперации действуют артиллерии, также как было в Первую мировую войну, и штурмовой пехоты.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220720/1036685291.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103425/27/1034252768_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_1883e2e5901224c40d75230476bd632e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
первая мировая война, сво, новости, россия, украина

Эта война является аналогом Первой мировой войны – Бородай о СВО

16:03 20.07.2022 (обновлено: 16:08 20.07.2022)
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Читать в
Спецоперация на Украине является аналогом Первой мировой войны, когда ее называли "войной пушек", потому что сейчас идут интенсивные поставки западных вооружений Украине и Россия не отстает по оружию, сказал депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия", руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
Он рассказал, что Россия имеет меньшее количество живой силы, чем у украинцев, но она превосходит в технике за счет того, что все основное оружие ВСУ российская армия выбила.
У них сейчас идут интенсивные поставки западных вооружений, но техническое превосходство всё еще у нас, в частности в бронетехнике. Оно очень сильно ощущается. Эта война является аналогом Первой мировой войны в некотором роде. Первую мировую войну называли в свое время "войной пушек". Вторую мировую – "войной моторов".
Александр Бородай интервью
Александр Бородай
Депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия", руководитель Союза добровольцев Донбасса
Он добавил, что сейчас во время спецоперации действуют артиллерии, также как было в Первую мировую войну, и штурмовой пехоты.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
14:32Чем воюют на Украине
Украина получает всё больше оружия, но ей уже ничего не поможет
 
СпецоперацияПервая мировая войнаСВОНовостиРоссияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57Не сыграет роли: военный обозреватель об обстрелах ВСУ Антоновского моста в Херсоне
16:55Националисты в бешенстве: популярная украинская певица выступила в России
16:47Баранец объяснил, что начнется, если РФ вырубит космическую группировку США
16:42Как ВСУ пытаются уничтожить Каховскую ГЭС и Антоновский мост оружием США. Видео
16:30Алексей Зубец: Запад пошел против Китая, а Россия станет точкой сборки незападного мира
16:09Зеленский обрушился с критикой на президента Бразилии Болсонару
16:06Slava Africa! Тимошенко открыла африканский фронт против России
16:03Эта война является аналогом Первой мировой войны – Бородай о СВО
16:00Хроника событий на Украине на 16:00 20 июля: изменение задач СВО, рекордная помощь Киеву
16:00Петр Акопов: Информационная война идет на два фронта
15:57"Какая разница?": Лепехин о кадровых перестановках в украинских спецслужбах
15:49На Украине обвиняют известного правозащитника
15:47Не только ЛНР и ДНР: Лавров объяснил, почему изменились задачи спецоперации
15:40Одиозный мэр "Днепра" Филатов объявил "ласковую украинизацию"
15:38Итоги иранской встречи. О чем договорились Раиси, Путин и Эрдоган
15:27Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бьют по мосту в Херсоне, но они готовы бежать из Харькова
15:18Расизм и неоколониализм: Путин бросил вызов "Золотому миллиарду"
15:15"Клинок, вонзившийся в мозг": как гибель украинского рапириста изменила мировое фехтование
15:14"Потребуются годы": Путин пообещал девочке из Донецка навести порядок в ЛДНР
15:13Наступает новый этап в мировой истории – Путин
Лента новостейМолния