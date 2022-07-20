Эта война является аналогом Первой мировой войны – Бородай о СВО
16:03 20.07.2022 (обновлено: 16:08 20.07.2022)
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Спецоперация на Украине является аналогом Первой мировой войны, когда ее называли "войной пушек", потому что сейчас идут интенсивные поставки западных вооружений Украине и Россия не отстает по оружию, сказал депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия", руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
Он рассказал, что Россия имеет меньшее количество живой силы, чем у украинцев, но она превосходит в технике за счет того, что все основное оружие ВСУ российская армия выбила.
У них сейчас идут интенсивные поставки западных вооружений, но техническое превосходство всё еще у нас, в частности в бронетехнике. Оно очень сильно ощущается. Эта война является аналогом Первой мировой войны в некотором роде. Первую мировую войну называли в свое время "войной пушек". Вторую мировую – "войной моторов".
Он добавил, что сейчас во время спецоперации действуют артиллерии, также как было в Первую мировую войну, и штурмовой пехоты.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.