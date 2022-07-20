https://ukraina.ru/20220720/1036694372.html

Эта война является аналогом Первой мировой войны – Бородай о СВО

Эта война является аналогом Первой мировой войны – Бородай о СВО - 20.07.2022 Украина.ру

Эта война является аналогом Первой мировой войны – Бородай о СВО

Спецоперация на Украине является аналогом Первой мировой войны, когда ее называли "войной пушек", потому что сейчас идут интенсивные поставки западных вооружений Украине и Россия не отстает по оружию, сказал депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия", руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру

2022-07-20T16:03

2022-07-20T16:03

2022-07-20T16:08

спецоперация

первая мировая война

сво

новости

россия

украина

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Он рассказал, что Россия имеет меньшее количество живой силы, чем у украинцев, но она превосходит в технике за счет того, что все основное оружие ВСУ российская армия выбила.Он добавил, что сейчас во время спецоперации действуют артиллерии, также как было в Первую мировую войну, и штурмовой пехоты.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220720/1036685291.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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первая мировая война, сво, новости, россия, украина