https://ukraina.ru/20220720/1036688464.html

"Это шизофрения": пианистка сравнила "украинского" Чайковского с американским Гершвиным

"Это шизофрения": пианистка сравнила "украинского" Чайковского с американским Гершвиным - 20.07.2022 Украина.ру

"Это шизофрения": пианистка сравнила "украинского" Чайковского с американским Гершвиным

Украина пытается политически присвоить себе таких русских композиторов как Дмитрий Бортнянский, Артемий Ведель, Семен Гулак-Артемовский, Петр Чайковский, однако ни к какому результату это не приведет, заявила в интервью изданию Украина.ру американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица

2022-07-20T14:14

2022-07-20T14:14

2022-07-20T14:14

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валентина лисица

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музыканты

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Артистка назвала попытки изменить национальность выдающихся музыкантов позором, подчеркнув, что у современных Украины и России одна культура, и разорвать ее невозможно. Это, уверена, пианистка, уже поняли в Киеве, поэтому теперь у местной власти стадия отторжения – идея запретить того же Чайковского, который никак не украинизировался.Валентина Лисица - американская пианистка украинского происхождения. Прославилась благодаря каналу на YouTube, имеющему в общей сложности более 250 миллионов просмотров.В 2010 году пианистка играла с Роттердамским филармоническим оркестром, в 2011-м — с Бразильским симфоническим оркестром. Артистка играла в таких залах, как Карнеги Холл и Эвери Фишер Холл (Нью-Йорк, США), "Консертгебау" (Амстердам, Нидерланды) и Большой концертный зал венского музыкального общества ("Wiener Musikverein").В апреле 2015 года Симфонический оркестр Торонто официально объявил, что вычеркнул пианистку из концертной программы, назвав ее пророссийские высказывания о ситуации на Украине "провокационными".Начиная с 2015 года, артистка почти ежегодно выступает в Донецке 22 июня на концертах, приуроченных Дню памяти и скорби.

https://ukraina.ru/20220719/1036645874.html

https://ukraina.ru/20220720/1036687126.html

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новости, пианистка, валентина лисица, чайковский, украина, композиторы, музыканты