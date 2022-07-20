"Это шизофрения": пианистка сравнила "украинского" Чайковского с американским Гершвиным - 20.07.2022 Украина.ру
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"Это шизофрения": пианистка сравнила "украинского" Чайковского с американским Гершвиным
"Это шизофрения": пианистка сравнила "украинского" Чайковского с американским Гершвиным - 20.07.2022 Украина.ру
"Это шизофрения": пианистка сравнила "украинского" Чайковского с американским Гершвиным
Украина пытается политически присвоить себе таких русских композиторов как Дмитрий Бортнянский, Артемий Ведель, Семен Гулак-Артемовский, Петр Чайковский, однако ни к какому результату это не приведет, заявила в интервью изданию Украина.ру американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица
2022-07-20T14:14
2022-07-20T14:14
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Артистка назвала попытки изменить национальность выдающихся музыкантов позором, подчеркнув, что у современных Украины и России одна культура, и разорвать ее невозможно. Это, уверена, пианистка, уже поняли в Киеве, поэтому теперь у местной власти стадия отторжения – идея запретить того же Чайковского, который никак не украинизировался.Валентина Лисица - американская пианистка украинского происхождения. Прославилась благодаря каналу на YouTube, имеющему в общей сложности более 250 миллионов просмотров.В 2010 году пианистка играла с Роттердамским филармоническим оркестром, в 2011-м — с Бразильским симфоническим оркестром. Артистка играла в таких залах, как Карнеги Холл и Эвери Фишер Холл (Нью-Йорк, США), "Консертгебау" (Амстердам, Нидерланды) и Большой концертный зал венского музыкального общества ("Wiener Musikverein").В апреле 2015 года Симфонический оркестр Торонто официально объявил, что вычеркнул пианистку из концертной программы, назвав ее пророссийские высказывания о ситуации на Украине "провокационными".Начиная с 2015 года, артистка почти ежегодно выступает в Донецке 22 июня на концертах, приуроченных Дню памяти и скорби.
https://ukraina.ru/20220719/1036645874.html
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новости, пианистка, валентина лисица, чайковский, украина, композиторы, музыканты

"Это шизофрения": пианистка сравнила "украинского" Чайковского с американским Гершвиным

14:14 20.07.2022
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАмериканская пианистка Валентина Лисица в Донецке
Американская пианистка Валентина Лисица в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Украина пытается политически присвоить себе таких русских композиторов как Дмитрий Бортнянский, Артемий Ведель, Семен Гулак-Артемовский, Петр Чайковский, однако ни к какому результату это не приведет, заявила в интервью изданию Украина.ру американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица
Артистка назвала попытки изменить национальность выдающихся музыкантов позором, подчеркнув, что у современных Украины и России одна культура, и разорвать ее невозможно. Это, уверена, пианистка, уже поняли в Киеве, поэтому теперь у местной власти стадия отторжения – идея запретить того же Чайковского, который никак не украинизировался.

"Как в американской классической музыке, основоположник – Джордж Гершвин, выходец из Одессы. Белый эмигрант, который присвоил себе джазовую негритянскую музыку, вынес ее на мировую классическую сцену, но никто же не пытается "отменить" эту музыку или сказать, что она "колониальная", - обвинение, которое кидают Чайковскому", - сказала Лисица.

Валентина Лисица - американская пианистка украинского происхождения. Прославилась благодаря каналу на YouTube, имеющему в общей сложности более 250 миллионов просмотров.
В 2010 году пианистка играла с Роттердамским филармоническим оркестром, в 2011-м — с Бразильским симфоническим оркестром. Артистка играла в таких залах, как Карнеги Холл и Эвери Фишер Холл (Нью-Йорк, США), "Консертгебау" (Амстердам, Нидерланды) и Большой концертный зал венского музыкального общества ("Wiener Musikverein").
В апреле 2015 года Симфонический оркестр Торонто официально объявил, что вычеркнул пианистку из концертной программы, назвав ее пророссийские высказывания о ситуации на Украине "провокационными".
Начиная с 2015 года, артистка почти ежегодно выступает в Донецке 22 июня на концертах, приуроченных Дню памяти и скорби.
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