Безпалько рассказал, почему вступление Финляндии и Швеции в НАТО опасно для РФ - 20.07.2022 Украина.ру
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Безпалько рассказал, почему вступление Финляндии и Швеции в НАТО опасно для РФ
Безпалько рассказал, почему вступление Финляндии и Швеции в НАТО опасно для РФ - 20.07.2022 Украина.ру
Безпалько рассказал, почему вступление Финляндии и Швеции в НАТО опасно для РФ
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО усложнит жизнь России, потому что это реальная угроза для РФ, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-07-20T18:30
2022-07-20T18:30
финляндия
швеция
нато
новости
россия
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Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил о том, что Россия, в случае появления баз НАТО в Финляндии, будет вынуждена принимать ответные адекватные меры.По его словам, России нужно создавать новую военную группировку на северо-западе для возможности быстрого нанесения удара как по Финляндии, так и по прибалтийским странам.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220517/1033970850.html
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финляндия, швеция, нато, новости, россия

Безпалько рассказал, почему вступление Финляндии и Швеции в НАТО опасно для РФ

18:30 20.07.2022
 
© AP / Kenny Holston/Pool Photo via APСаммит НАТО в Мадриде
Саммит НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP / Kenny Holston/Pool Photo via AP
Читать в
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО усложнит жизнь России, потому что это реальная угроза для РФ, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил о том, что Россия, в случае появления баз НАТО в Финляндии, будет вынуждена принимать ответные адекватные меры.
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО существенно усложнит нам жизнь. Пока что это растянуто во времени, но в целом - это реальная угроза. Потому что Финляндия заказала 65 истребителей Ф-35, что превышает ее финансовые возможности, да и прямо скажем – военные потребности.
Богдан Безпалько интервью
Богдан Безпалько
Политолог
По его словам, России нужно создавать новую военную группировку на северо-западе для возможности быстрого нанесения удара как по Финляндии, так и по прибалтийским странам.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 07:54
Обещать не значит жениться. Почему на самом деле Путин не обеспокоен вступлением в НАТО Финляндии и ШвецииШвеция и Финляндия заявили о своём вступлении в НАТО, на что Москва отреагировала весьма сдержанно. Владимир Путин на саммите ОДКБ сказал, что «вступление их в НАТО не несёт угрозы нам», а президент Финляндии Саули Ниинисте даже выразил недоумение по этому поводу – он готовился к необходимости обосновывать шаг своей страны
 
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