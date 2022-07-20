Безпалько рассказал, почему вступление Финляндии и Швеции в НАТО опасно для РФ

Обещать не значит жениться. Почему на самом деле Путин не обеспокоен вступлением в НАТО Финляндии и Швеции

Швеция и Финляндия заявили о своём вступлении в НАТО, на что Москва отреагировала весьма сдержанно. Владимир Путин на саммите ОДКБ сказал, что «вступление их в НАТО не несёт угрозы нам», а президент Финляндии Саули Ниинисте даже выразил недоумение по этому поводу – он готовился к необходимости обосновывать шаг своей страны