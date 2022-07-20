Безпалько рассказал, почему вступление Финляндии и Швеции в НАТО опасно для РФ
© AP / Kenny Holston/Pool Photo via APСаммит НАТО в Мадриде
© AP / Kenny Holston/Pool Photo via AP
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО усложнит жизнь России, потому что это реальная угроза для РФ, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил о том, что Россия, в случае появления баз НАТО в Финляндии, будет вынуждена принимать ответные адекватные меры.
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО существенно усложнит нам жизнь. Пока что это растянуто во времени, но в целом - это реальная угроза. Потому что Финляндия заказала 65 истребителей Ф-35, что превышает ее финансовые возможности, да и прямо скажем – военные потребности.
По его словам, России нужно создавать новую военную группировку на северо-западе для возможности быстрого нанесения удара как по Финляндии, так и по прибалтийским странам.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
17 мая, 07:54Обещать не значит жениться. Почему на самом деле Путин не обеспокоен вступлением в НАТО Финляндии и ШвецииШвеция и Финляндия заявили о своём вступлении в НАТО, на что Москва отреагировала весьма сдержанно. Владимир Путин на саммите ОДКБ сказал, что «вступление их в НАТО не несёт угрозы нам», а президент Финляндии Саули Ниинисте даже выразил недоумение по этому поводу – он готовился к необходимости обосновывать шаг своей страны