Митрахович рассказал, введут ли Китай и Индия "предельную цену" на нефть из РФ
Китай и Индия проигнорируют попытки США и ЕС привлечь их к соблюдению некоей "предельной цены" на российскую нефть. Такое мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру
Он отметил, что в настоящее время обе эти страны покупают российскую нефть со скидкой.
Зачем им согласовывать свои скидки с каким-то потенциальным картелем, со штаб-квартирой в Нью-Йорке или Вашингтоне, или в Брюсселе...? Скидки они и так получают. Или что, чтобы были ещё большие скидки, и из-за этого кардинально ссориться с Россией? А зачем это нужно?
Он добавил, что обе страны имеют хорошие политические, экономические и военные отношения с Россией. В частности, Россия является важным рынком сбыта для китайских товаров и становится главным поставщиком нефти для Индии.
31 марта, 06:15Крашенинникова объяснила, может ли Китай противостоять давлению СШАСоединённые Штаты будут оказывать существенное давление на китайское правительство и компании, чтобы они не торговали с РФ, угрожать санкциями и накладывать их. Возможности Китая для ответных действий ограничены, полагает политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова. Ее слова прозвучали в интервью изданию Украина.ру
Китай понимает, что его конфликт с США неизбежен, а Индия - страна, которая имеет стратегическую самостоятельность поведения. У них нет причин для ссор с Россией, указал эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.