https://ukraina.ru/20220720/1036681030.html

Митрахович рассказал, введут ли Китай и Индия "предельную цену" на нефть из РФ

Митрахович рассказал, введут ли Китай и Индия "предельную цену" на нефть из РФ - 20.07.2022 Украина.ру

Митрахович рассказал, введут ли Китай и Индия "предельную цену" на нефть из РФ

Китай и Индия проигнорируют попытки США и ЕС привлечь их к соблюдению некоей "предельной цены" на российскую нефть. Такое мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру

2022-07-20T18:00

2022-07-20T18:00

2022-07-20T18:00

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Он отметил, что в настоящее время обе эти страны покупают российскую нефть со скидкой.Он добавил, что обе страны имеют хорошие политические, экономические и военные отношения с Россией. В частности, Россия является важным рынком сбыта для китайских товаров и становится главным поставщиком нефти для Индии.Китай понимает, что его конфликт с США неизбежен, а Индия - страна, которая имеет стратегическую самостоятельность поведения. У них нет причин для ссор с Россией, указал эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220331/1033652880.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, станислав митрахович, китай, индия, нефть, сша, ес