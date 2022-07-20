Митрахович рассказал, введут ли Китай и Индия "предельную цену" на нефть из РФ - 20.07.2022 Украина.ру
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Митрахович рассказал, введут ли Китай и Индия "предельную цену" на нефть из РФ
Митрахович рассказал, введут ли Китай и Индия "предельную цену" на нефть из РФ - 20.07.2022 Украина.ру
Митрахович рассказал, введут ли Китай и Индия "предельную цену" на нефть из РФ
Китай и Индия проигнорируют попытки США и ЕС привлечь их к соблюдению некоей "предельной цены" на российскую нефть. Такое мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T18:00
2022-07-20T18:00
новости
станислав митрахович
китай
индия
нефть
сша
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Он отметил, что в настоящее время обе эти страны покупают российскую нефть со скидкой.Он добавил, что обе страны имеют хорошие политические, экономические и военные отношения с Россией. В частности, Россия является важным рынком сбыта для китайских товаров и становится главным поставщиком нефти для Индии.Китай понимает, что его конфликт с США неизбежен, а Индия - страна, которая имеет стратегическую самостоятельность поведения. У них нет причин для ссор с Россией, указал эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, станислав митрахович, китай, индия, нефть, сша, ес

Митрахович рассказал, введут ли Китай и Индия "предельную цену" на нефть из РФ

18:00 20.07.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Китай и Индия проигнорируют попытки США и ЕС привлечь их к соблюдению некоей "предельной цены" на российскую нефть. Такое мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру
Он отметил, что в настоящее время обе эти страны покупают российскую нефть со скидкой.

Зачем им согласовывать свои скидки с каким-то потенциальным картелем, со штаб-квартирой в Нью-Йорке или Вашингтоне, или в Брюсселе...? Скидки они и так получают. Или что, чтобы были ещё большие скидки, и из-за этого кардинально ссориться с Россией? А зачем это нужно?

Станислав Митрахович
Станислав Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности при правительстве РФ
Он добавил, что обе страны имеют хорошие политические, экономические и военные отношения с Россией. В частности, Россия является важным рынком сбыта для китайских товаров и становится главным поставщиком нефти для Индии.
США и Китай, флаги
31 марта, 06:15
Крашенинникова объяснила, может ли Китай противостоять давлению СШАСоединённые Штаты будут оказывать существенное давление на китайское правительство и компании, чтобы они не торговали с РФ, угрожать санкциями и накладывать их. Возможности Китая для ответных действий ограничены, полагает политолог-американист, кандидат исторических наук Вероника Крашенинникова. Ее слова прозвучали в интервью изданию Украина.ру
Китай понимает, что его конфликт с США неизбежен, а Индия - страна, которая имеет стратегическую самостоятельность поведения. У них нет причин для ссор с Россией, указал эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСтанислав МитраховичКитайИндиянефтьСШАЕС
 
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