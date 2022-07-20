"Чтобы не привезли оружие": Митрахович предположил, как будет вывозиться украинское зерно
07:56 20.07.2022 (обновлено: 07:57 20.07.2022)
С учётом заявленной РФ позиции и турецкого посредничества по вопросу вывоза украинского зерна, он, вполне возможно, будет осуществляться через Чёрное море. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру
Он предположил, что какое-то количество судов будет проходить в украинские порты за зерном.
Они, по всей видимости, будут досматриваться, чтобы туда не привезли оружие, такой будет досмотр, и турецкий, и российский. Видимо, Украина должна разминировать как минимум часть побережья около Одессы, чтобы это все дело сработало, после чего это компромиссно заработает. Но всё равно это будет не такого масштаба экспорт, который был предыдущие годы
Эксперт также заявил, что важность вывоза зерна для экономики Украины преувеличивается её правительством. По его словам, несколько миллиардов долларов, которые страна может получить от экспорта, киевскому режиму проще "выпросить у Вашингтона"
"Фактически, вся украинская экономика держится за счет денег, которые приходят с Запада, в первую очередь американских. Ну попросили бы ещё деньжат, неужели весь смысл в том, чтобы продать зерно, хотя ещё и возможна нехватка продовольствия у себя на территории", - сказал Митрахович.
Вчера, 08:30Азаров рассказал о единственном оставшемся у киевского режима источнике валюты Киевский режим пошёл на переговоры по поводу экспорта украинского зерна, потому что оно представляет практически единственный оставшийся у него источник валюты. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.