https://ukraina.ru/20220720/1036658300.html

"Чтобы не привезли оружие": Митрахович предположил, как будет вывозиться украинское зерно

"Чтобы не привезли оружие": Митрахович предположил, как будет вывозиться украинское зерно - 20.07.2022 Украина.ру

"Чтобы не привезли оружие": Митрахович предположил, как будет вывозиться украинское зерно

С учётом заявленной РФ позиции и турецкого посредничества по вопросу вывоза украинского зерна, он, вполне возможно, будет осуществляться через Чёрное море. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру

2022-07-20T07:56

2022-07-20T07:56

2022-07-20T07:57

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Он предположил, что какое-то количество судов будет проходить в украинские порты за зерном.Эксперт также заявил, что важность вывоза зерна для экономики Украины преувеличивается её правительством. По его словам, несколько миллиардов долларов, которые страна может получить от экспорта, киевскому режиму проще "выпросить у Вашингтона"С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220719/1036559525.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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урожай, зерно, станислав митрахович, одесса, турция, новости, сша