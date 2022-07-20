https://ukraina.ru/20220720/1036657161.html

Проблема с экспортом украинского зерна слегка преувеличена – Митрахович

Проблема с экспортом украинского зерна слегка преувеличена – Митрахович - 20.07.2022 Украина.ру

Проблема с экспортом украинского зерна слегка преувеличена – Митрахович

Украина является крупным, но далеко не единственным поставщиком зерна на мировом рынке, кроме того, экспорт украинского зерна осуществляется железнодорожным транспортом. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру

2022-07-20T07:57

2022-07-20T07:57

2022-07-20T07:58

станислав митрахович

новости

зерно

экспорт

египет

железные дороги

черное море

урожай

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Нельзя сказать, что все 25 миллионов тонн зерна, подготовленных для экспорта, застряли на Украине, уточнил он. Вывоз железнодорожным транспортом не такой удобный и масштабный, как морской, но после закрытия черноморских портов он осуществляется.Таким образом, по словам эксперта, проблемы мирового рынка зерна "немного были преувеличены на Западе и на Украине".От украинского зерна сильно зависят только отдельные страны, например, Египет, уточнил Митрахович.Касаясь вопроса нового украинского урожая, эксперт заметил, что вряд ли он будет большим.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220718/1036564886.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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станислав митрахович, новости, зерно, экспорт, египет, железные дороги, черное море, урожай