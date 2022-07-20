Проблема с экспортом украинского зерна слегка преувеличена – Митрахович - 20.07.2022 Украина.ру
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Проблема с экспортом украинского зерна слегка преувеличена – Митрахович
Проблема с экспортом украинского зерна слегка преувеличена – Митрахович - 20.07.2022 Украина.ру
Проблема с экспортом украинского зерна слегка преувеличена – Митрахович
Украина является крупным, но далеко не единственным поставщиком зерна на мировом рынке, кроме того, экспорт украинского зерна осуществляется железнодорожным транспортом. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T07:57
2022-07-20T07:58
станислав митрахович
новости
зерно
экспорт
египет
железные дороги
черное море
урожай
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Нельзя сказать, что все 25 миллионов тонн зерна, подготовленных для экспорта, застряли на Украине, уточнил он. Вывоз железнодорожным транспортом не такой удобный и масштабный, как морской, но после закрытия черноморских портов он осуществляется.Таким образом, по словам эксперта, проблемы мирового рынка зерна "немного были преувеличены на Западе и на Украине".От украинского зерна сильно зависят только отдельные страны, например, Египет, уточнил Митрахович.Касаясь вопроса нового украинского урожая, эксперт заметил, что вряд ли он будет большим.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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станислав митрахович, новости, зерно, экспорт, египет, железные дороги, черное море, урожай

Проблема с экспортом украинского зерна слегка преувеличена – Митрахович

07:57 20.07.2022 (обновлено: 07:58 20.07.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДемонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы
Демонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Украина является крупным, но далеко не единственным поставщиком зерна на мировом рынке, кроме того, экспорт украинского зерна осуществляется железнодорожным транспортом. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию Украина.ру
Нельзя сказать, что все 25 миллионов тонн зерна, подготовленных для экспорта, застряли на Украине, уточнил он. Вывоз железнодорожным транспортом не такой удобный и масштабный, как морской, но после закрытия черноморских портов он осуществляется.
Таким образом, по словам эксперта, проблемы мирового рынка зерна "немного были преувеличены на Западе и на Украине".
Демонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 19:50
Дробницкий предположил, что ждет Евросоюз, если зерно не вывезут из УкраиныЕсли европейские элиты ничего не поменяют, то ЕС ждет голод, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
От украинского зерна сильно зависят только отдельные страны, например, Египет, уточнил Митрахович.
Касаясь вопроса нового украинского урожая, эксперт заметил, что вряд ли он будет большим.

С учётом факторов боевых действий, экономических проблем, не факт, что урожай будет очень большой. Тогда зачем иметь большие мощности морские?

Станислав Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности при правительстве РФ
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Станислав МитраховичНовостизерноэкспортЕгипетжелезные дорогиЧерное мореурожай
 
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