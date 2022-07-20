https://ukraina.ru/20220720/1036572292.html
Азаров: отказ Ахметова от контроля над СМИ – фикция
Азаров: отказ Ахметова от контроля над СМИ – фикция - 20.07.2022 Украина.ру
Азаров: отказ Ахметова от контроля над СМИ – фикция
Украинский олигарх Ринат Ахметов не сообщил, кому именно передал контроль над своими СМИ, наверняка его получили аффилированные с олигархом лица. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T04:15
2022-07-20T04:15
2022-07-20T04:15
николай азаров
ринат ахметов
владимир зеленский
петр порошенко
сми
олигархи
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По его словам, Ахметов "просто так" ничего не отдаёт, и его отказ от лицензии на все свои СМИ является чистой формальностью.По его словам, Владимира Зеленского устраивает контроль Ахметова над СМИ, поскольку в течение трёх последних лет принадлежащие олигарху телеканалы "говорили с экранов ту ложь", которая требуется Зеленскому. Ранее они придерживались такой же политики в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, добавил Азаров.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220711/1034334683.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
николай азаров, ринат ахметов, владимир зеленский, петр порошенко, сми, олигархи
Азаров: отказ Ахметова от контроля над СМИ – фикция
Украинский олигарх Ринат Ахметов не сообщил, кому именно передал контроль над своими СМИ, наверняка его получили аффилированные с олигархом лица. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
По его словам, Ахметов "просто так" ничего не отдаёт, и его отказ от лицензии на все свои СМИ является чистой формальностью.
Поэтому всё это чепуха. Это формальное выполнение каких-то требований, но никогда он ни от чего не откажется, все СМИ как были под его контролем, так и останутся.
Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины
По его словам, Владимира Зеленского устраивает контроль Ахметова над СМИ, поскольку в течение трёх последних лет принадлежащие олигарху телеканалы "говорили с экранов ту ложь", которая требуется Зеленскому.
Ранее они придерживались такой же политики в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, добавил Азаров.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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