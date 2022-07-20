https://ukraina.ru/20220720/1036572292.html

Азаров: отказ Ахметова от контроля над СМИ – фикция

Азаров: отказ Ахметова от контроля над СМИ – фикция - 20.07.2022 Украина.ру

Азаров: отказ Ахметова от контроля над СМИ – фикция

Украинский олигарх Ринат Ахметов не сообщил, кому именно передал контроль над своими СМИ, наверняка его получили аффилированные с олигархом лица. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

2022-07-20T04:15

2022-07-20T04:15

2022-07-20T04:15

николай азаров

ринат ахметов

владимир зеленский

петр порошенко

сми

олигархи

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По его словам, Ахметов "просто так" ничего не отдаёт, и его отказ от лицензии на все свои СМИ является чистой формальностью.По его словам, Владимира Зеленского устраивает контроль Ахметова над СМИ, поскольку в течение трёх последних лет принадлежащие олигарху телеканалы "говорили с экранов ту ложь", которая требуется Зеленскому. Ранее они придерживались такой же политики в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, добавил Азаров.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220711/1034334683.html

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николай азаров, ринат ахметов, владимир зеленский, петр порошенко, сми, олигархи