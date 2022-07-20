Азаров: отказ Ахметова от контроля над СМИ – фикция - 20.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220720/1036572292.html
Азаров: отказ Ахметова от контроля над СМИ – фикция
Азаров: отказ Ахметова от контроля над СМИ – фикция - 20.07.2022 Украина.ру
Азаров: отказ Ахметова от контроля над СМИ – фикция
Украинский олигарх Ринат Ахметов не сообщил, кому именно передал контроль над своими СМИ, наверняка его получили аффилированные с олигархом лица. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T04:15
2022-07-20T04:15
николай азаров
ринат ахметов
владимир зеленский
петр порошенко
сми
олигархи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103433/73/1034337344_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_832a7cb06c1f3b2215f19e094f71c7bb.jpg
По его словам, Ахметов "просто так" ничего не отдаёт, и его отказ от лицензии на все свои СМИ является чистой формальностью.По его словам, Владимира Зеленского устраивает контроль Ахметова над СМИ, поскольку в течение трёх последних лет принадлежащие олигарху телеканалы "говорили с экранов ту ложь", которая требуется Зеленскому. Ранее они придерживались такой же политики в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, добавил Азаров.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220711/1034334683.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103433/73/1034337344_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_a50ccc19b6f7dcaeca6ea0d220d04bd5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
николай азаров, ринат ахметов, владимир зеленский, петр порошенко, сми, олигархи

Азаров: отказ Ахметова от контроля над СМИ – фикция

04:15 20.07.2022
 
© Коллаж Украина.руАхметов Коллаж СМИ медиа
Ахметов Коллаж СМИ медиа
© Коллаж Украина.ру
Читать в
Украинский олигарх Ринат Ахметов не сообщил, кому именно передал контроль над своими СМИ, наверняка его получили аффилированные с олигархом лица. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
По его словам, Ахметов "просто так" ничего не отдаёт, и его отказ от лицензии на все свои СМИ является чистой формальностью.

Поэтому всё это чепуха. Это формальное выполнение каких-то требований, но никогда он ни от чего не откажется, все СМИ как были под его контролем, так и останутся.

П/к на тему: Пятая годовщина победы Майдана
Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины
По его словам, Владимира Зеленского устраивает контроль Ахметова над СМИ, поскольку в течение трёх последних лет принадлежащие олигарху телеканалы "говорили с экранов ту ложь", которая требуется Зеленскому.
Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 17:54
Дело олигархов: Ринат Ахметов отказался от своих медиапроектовУкраинский олигарх Ринат Ахметов, владелец Медиа Группа Украина завил о своем выходе из медиабизнеса
Ранее они придерживались такой же политики в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, добавил Азаров.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Николай АзаровРинат АхметовВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоСМИолигархи
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30"Мову отменить, вышиванки сжечь": эксперт заявил - начинать русификацию нужно не с Украины
04:15Азаров: отказ Ахметова от контроля над СМИ – фикция
04:00Эксперт рассказал о последствиях для России, если польская армия окажется на Украине
01:00Павел Судоплатов. Охотник за украинскими националистами, которого реабилитировал Ельцин
20:00Политолог Безпалько объяснил, почему Зеленский уволил Баканова и Венедиктову
19:30"РФ еще ничего не начинала": Литовкин рассказал, какие ракеты Россия не применяет в СВО
19:00Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут освобождать от ВСУ территорию вокруг Северска
19:00Чистки в СБУ, посол Венедиктова, Николаев "закрывают". Итоги 19 июля на Украине
18:40В Киеве угрожают чиновникам из России, посещающим освобожденные регионы Украины
18:15Эксперт рассказал, что Россия будет уничтожать в Донбассе в первую очередь
18:09"Ради мира": Президент ПМР предложил подписать документ о гарантиях безопасности
17:53"Отработаем нехороших людей": глава Николаевской области предупредил жителей о рейдах
17:45Приказ Шойгу. Военный эксперт о том, как Россия будет подавлять украинскую артиллерию
17:34Валентина Лисица: Когда деньги идут на войну, значит, они не идут на искусство
17:34Кирилл Стремоусов: Мы показали людям в Херсонской области, что бояться не надо
17:31Богдан Безпалько: СБУ - это просто местный филиал западных спецслужб
17:22Фёдоров: чем закончится спецоперация, как разобраться с Литвой и сдерживать США. Видео
17:20В Раде сказали, в какую страну поедет послом уволенная генпрокурор
17:15"Позиционной войны не будет". Военный эксперт о том, как Россия выдавит ВСУ из Донбасса
17:04Не пустили Вучича. Отношения между Сербией и Хорватией обострились из-за Украины?
Лента новостейМолния