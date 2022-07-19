Политолог Безпалько объяснил, почему Зеленский уволил Баканова и Венедиктову - 19.07.2022 Украина.ру
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Политолог Безпалько объяснил, почему Зеленский уволил Баканова и Венедиктову
Политолог Безпалько объяснил, почему Зеленский уволил Баканова и Венедиктову - 19.07.2022 Украина.ру
Политолог Безпалько объяснил, почему Зеленский уволил Баканова и Венедиктову
Президент Украины свою вину за провалы на фронте перекладывает на других людей, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-07-19T20:00
2022-07-19T20:00
владимир зеленский
новости
украина
иван баканов
ирина венедиктова
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Ранее Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Украинский президент рассказал, что побывал на фронте и по итогам поездки принял кадровые решения по сотрудникам правоохранительных органов.По его словам, представители ведомств серьезно скомпрометировали себя контактами с российскими спецслужбами и переходами на сторону России.Он привел пример, как Адольф Гитлер "в агонии метаясь, ощущая проигрыш в войне, тоже постоянно осуществлял кадровые перестановки".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220718/1036519407.html
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владимир зеленский, новости, украина, иван баканов, ирина венедиктова

Политолог Безпалько объяснил, почему Зеленский уволил Баканова и Венедиктову

20:00 19.07.2022
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
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Президент Украины свою вину за провалы на фронте перекладывает на других людей, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
Ранее Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Украинский президент рассказал, что побывал на фронте и по итогам поездки принял кадровые решения по сотрудникам правоохранительных органов.
По его словам, представители ведомств серьезно скомпрометировали себя контактами с российскими спецслужбами и переходами на сторону России.
Это желание переложить вину с себя, как главного руководителя, как Верховного Главнокомандующего, на этих людей: у нас провалы на фронте не потому, что наступает доминирующая российская армия вкупе с вооруженными силами ДНР и ЛНР, а потому, что у нас плохо работают Венедиктова и Баканов. Вот сейчас мы назначим новых людей и будет лучше.
Богдан Безпалько интервью
Богдан Безпалько
Политолог
Он привел пример, как Адольф Гитлер "в агонии метаясь, ощущая проигрыш в войне, тоже постоянно осуществлял кадровые перестановки".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Иван Баканов - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 08:58
На внутреннем периметре. За что на самом деле Зеленский снял Баканова с главы СБУ
 
Владимир ЗеленскийНовостиУкраинаИван БакановИрина Венедиктова
 
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Заголовок открываемого материала
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