https://ukraina.ru/20220719/1036657300.html
Политолог Безпалько объяснил, почему Зеленский уволил Баканова и Венедиктову
Политолог Безпалько объяснил, почему Зеленский уволил Баканова и Венедиктову - 19.07.2022 Украина.ру
Политолог Безпалько объяснил, почему Зеленский уволил Баканова и Венедиктову
Президент Украины свою вину за провалы на фронте перекладывает на других людей, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
2022-07-19T20:00
2022-07-19T20:00
2022-07-19T20:00
владимир зеленский
новости
украина
иван баканов
ирина венедиктова
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Ранее Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Украинский президент рассказал, что побывал на фронте и по итогам поездки принял кадровые решения по сотрудникам правоохранительных органов.По его словам, представители ведомств серьезно скомпрометировали себя контактами с российскими спецслужбами и переходами на сторону России.Он привел пример, как Адольф Гитлер "в агонии метаясь, ощущая проигрыш в войне, тоже постоянно осуществлял кадровые перестановки".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220718/1036519407.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, новости, украина, иван баканов, ирина венедиктова
Политолог Безпалько объяснил, почему Зеленский уволил Баканова и Венедиктову
Президент Украины свою вину за провалы на фронте перекладывает на других людей, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
Ранее Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Украинский президент рассказал, что побывал на фронте и по итогам поездки принял кадровые решения по сотрудникам правоохранительных органов.
По его словам, представители ведомств серьезно скомпрометировали себя контактами с российскими спецслужбами и переходами на сторону России.
Это желание переложить вину с себя, как главного руководителя, как Верховного Главнокомандующего, на этих людей: у нас провалы на фронте не потому, что наступает доминирующая российская армия вкупе с вооруженными силами ДНР и ЛНР, а потому, что у нас плохо работают Венедиктова и Баканов. Вот сейчас мы назначим новых людей и будет лучше.
Богдан Безпалько
Политолог
Он привел пример, как Адольф Гитлер "в агонии метаясь, ощущая проигрыш в войне, тоже постоянно осуществлял кадровые перестановки".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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