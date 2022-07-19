Политолог Безпалько объяснил, почему Зеленский уволил Баканова и Венедиктову

Это желание переложить вину с себя, как главного руководителя, как Верховного Главнокомандующего, на этих людей: у нас провалы на фронте не потому, что наступает доминирующая российская армия вкупе с вооруженными силами ДНР и ЛНР, а потому, что у нас плохо работают Венедиктова и Баканов. Вот сейчас мы назначим новых людей и будет лучше.

Богдан Безпалько Политолог Политолог