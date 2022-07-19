https://ukraina.ru/20220719/1036650557.html

В Раде сказали, в какую страну поедет послом уволенная генпрокурор

Венедиктова может стать послом Украины в Швейцарии - СМИ

В Раде сказали, в какую страну поедет послом уволенная генпрокурор

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона 19 июля рассказал, что Ирину Венедиктову, уволенную с должности генпрокурора за "ненадлежащее исполнение служебных обязанностей", готовят к дипломатическому посту

2022-07-19T17:20

2022-07-19T17:20

2022-07-19T17:20

новости

украина

ирина венедиктова

генпрокурор

дипломат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102606/80/1026068022_0:67:959:607_1920x0_80_0_0_3b0889d583ccdfd646c13e9b167dd7c0.jpg.webp

В офисе президента Украины сообщили, что Ирина Венедиктова, которую 19 июля уволили с должности генерального прокурора, в ближайшем будущем может быть назначена послом Украины в Швейцарии.Ее уволили по решению украинского парламента. Ранее указ о ее отстранении подписал Владимир Зеленский. Поводом к этому решению, по словам украинского президента, стало большое число лиц, выявленных в этом ведомстве, которых подозревают в госизмене.Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива пророчил Венедиктовой другую судьбу. Он предположил, что из-за того, что она является носителей сверхсекретной информации, ее могут просто "убрать". По его словам, ликвидировать бывших руководителей СБУ и Офиса генпрокурора могут в ближайшее время. Исполнителями, отметил Кива, готовы выступить как украинские спецслужбы, так и западные.

https://ukraina.ru/20220719/1036638167.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ирина венедиктова, генпрокурор, дипломат