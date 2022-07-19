https://ukraina.ru/20220719/1036650557.html
В Раде сказали, в какую страну поедет послом уволенная генпрокурор
Венедиктова может стать послом Украины в Швейцарии - СМИ
В Раде сказали, в какую страну поедет послом уволенная генпрокурор
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона 19 июля рассказал, что Ирину Венедиктову, уволенную с должности генпрокурора за "ненадлежащее исполнение служебных обязанностей", готовят к дипломатическому посту
2022-07-19T17:20
2022-07-19T17:20
2022-07-19T17:20
новости
украина
ирина венедиктова
генпрокурор
дипломат
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В офисе президента Украины сообщили, что Ирина Венедиктова, которую 19 июля уволили с должности генерального прокурора, в ближайшем будущем может быть назначена послом Украины в Швейцарии.Ее уволили по решению украинского парламента. Ранее указ о ее отстранении подписал Владимир Зеленский. Поводом к этому решению, по словам украинского президента, стало большое число лиц, выявленных в этом ведомстве, которых подозревают в госизмене.Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива пророчил Венедиктовой другую судьбу. Он предположил, что из-за того, что она является носителей сверхсекретной информации, ее могут просто "убрать". По его словам, ликвидировать бывших руководителей СБУ и Офиса генпрокурора могут в ближайшее время. Исполнителями, отметил Кива, готовы выступить как украинские спецслужбы, так и западные.
https://ukraina.ru/20220719/1036638167.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ирина венедиктова, генпрокурор, дипломат
В Раде сказали, в какую страну поедет послом уволенная генпрокурор
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона 19 июля рассказал, что Ирину Венедиктову, уволенную с должности генпрокурора за "ненадлежащее исполнение служебных обязанностей", готовят к дипломатическому посту
Ждем через несколько дней или через неделю ее новое назначение на дипломатическом фронте.
Давид Арахамия
Глава фракции "Слуга народа"
В офисе президента Украины сообщили, что Ирина Венедиктова, которую 19 июля уволили с должности генерального прокурора, в ближайшем будущем может быть назначена послом Украины в Швейцарии.
Ее уволили по решению украинского парламента. Ранее указ о ее отстранении подписал Владимир Зеленский. Поводом к этому решению, по словам украинского президента, стало большое число лиц, выявленных в этом ведомстве, которых подозревают в госизмене.
Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива пророчил Венедиктовой другую судьбу. Он предположил, что из-за того, что она является носителей сверхсекретной информации, ее могут просто "убрать".
По его словам, ликвидировать бывших руководителей СБУ и Офиса генпрокурора могут в ближайшее время. Исполнителями, отметил Кива, готовы выступить как украинские спецслужбы, так и западные.