Венедиктова может стать послом Украины в Швейцарии - СМИ
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В Раде сказали, в какую страну поедет послом уволенная генпрокурор
Венедиктова может стать послом Украины в Швейцарии - СМИ
В Раде сказали, в какую страну поедет послом уволенная генпрокурор
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона 19 июля рассказал, что Ирину Венедиктову, уволенную с должности генпрокурора за "ненадлежащее исполнение служебных обязанностей", готовят к дипломатическому посту
2022-07-19T17:20
2022-07-19T17:20
новости
украина
ирина венедиктова
генпрокурор
дипломат
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В офисе президента Украины сообщили, что Ирина Венедиктова, которую 19 июля уволили с должности генерального прокурора, в ближайшем будущем может быть назначена послом Украины в Швейцарии.Ее уволили по решению украинского парламента. Ранее указ о ее отстранении подписал Владимир Зеленский. Поводом к этому решению, по словам украинского президента, стало большое число лиц, выявленных в этом ведомстве, которых подозревают в госизмене.Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива пророчил Венедиктовой другую судьбу. Он предположил, что из-за того, что она является носителей сверхсекретной информации, ее могут просто "убрать". По его словам, ликвидировать бывших руководителей СБУ и Офиса генпрокурора могут в ближайшее время. Исполнителями, отметил Кива, готовы выступить как украинские спецслужбы, так и западные.
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новости, украина, ирина венедиктова, генпрокурор, дипломат

В Раде сказали, в какую страну поедет послом уволенная генпрокурор

17:20 19.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ирина ВенедиктоваИрина Венедиктова
Ирина Венедиктова - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ирина Венедиктова
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Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона 19 июля рассказал, что Ирину Венедиктову, уволенную с должности генпрокурора за "ненадлежащее исполнение служебных обязанностей", готовят к дипломатическому посту

Ждем через несколько дней или через неделю ее новое назначение на дипломатическом фронте.

Переговоры России и Украины в Стамбуле
Давид Арахамия
Глава фракции "Слуга народа"
В офисе президента Украины сообщили, что Ирина Венедиктова, которую 19 июля уволили с должности генерального прокурора, в ближайшем будущем может быть назначена послом Украины в Швейцарии.
Ее уволили по решению украинского парламента. Ранее указ о ее отстранении подписал Владимир Зеленский. Поводом к этому решению, по словам украинского президента, стало большое число лиц, выявленных в этом ведомстве, которых подозревают в госизмене.
Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива пророчил Венедиктовой другую судьбу. Он предположил, что из-за того, что она является носителей сверхсекретной информации, ее могут просто "убрать".
По его словам, ликвидировать бывших руководителей СБУ и Офиса генпрокурора могут в ближайшее время. Исполнителями, отметил Кива, готовы выступить как украинские спецслужбы, так и западные.
Баканов Венедиктова
14:13
"Их скоро не станет": Кива поделился инсайдом о будущем Венедиктовой и БакановаБывший депутат Верховной Рады Илья Кива 19 июля в своем Telegram-канале спрогнозировал будущее уволенных экс-главы СБУ Ивана Баканова и бывшего генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой
 
НовостиУкраинаИрина Венедиктовагенпрокурордипломат
 
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