Украинские СМИ сообщили о смерти Русланы Писанки - 19.07.2022 Украина.ру
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Украинские СМИ сообщили о смерти Русланы Писанки
Украинские СМИ сообщили о смерти Русланы Писанки - 19.07.2022 Украина.ру
Украинские СМИ сообщили о смерти Русланы Писанки
Telegram-канал программы "Сніданку з 1+1" ("Завтрак с 1+1") сообщил о том, что украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась в Германии в ночь на 19 июля
2022-07-19T09:53
2022-07-19T09:53
новости
писанка
смерть
германия
гастроли
болезнь
актриса
артистка
украина
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Отмечается, что последние месяцы Писанка жила в Германии, где врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь.Пока конкретный диагноз Писанки не сообщается, известно лишь, что долгие годы она страдала от лишнего веса, и со временем смогла скинуть 42 килограмма. Не так давно актриса упала в обморок во время одного из спектаклей, до самой смерти 56-летняя артистка продолжала работать, последние ее гастроли прошли в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Франкфурте, Оффенбахе и Штутгарте.Руслана Писанка — украинская актриса и телеведущая, на счету которой десятки ролей, дубляж мультиков, также актриса написала книгу "Кулинарные соблазны от Киевской Руси".Артистка имела статус лауреата Государственной премии Украины имени Довженко и обладательницей ордена Святого Владимира.
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новости, писанка, смерть, германия, гастроли, болезнь, актриса, артистка, украина

Украинские СМИ сообщили о смерти Русланы Писанки

09:53 19.07.2022
 
© Руслана Писанка / facebook
© Руслана Писанка / facebook
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Telegram-канал программы "Сніданку з 1+1" ("Завтрак с 1+1") сообщил о том, что украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась в Германии в ночь на 19 июля
Отмечается, что последние месяцы Писанка жила в Германии, где врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь.

"Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала", - говорится в сообщении канала.

Пока конкретный диагноз Писанки не сообщается, известно лишь, что долгие годы она страдала от лишнего веса, и со временем смогла скинуть 42 килограмма. Не так давно актриса упала в обморок во время одного из спектаклей, до самой смерти 56-летняя артистка продолжала работать, последние ее гастроли прошли в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Франкфурте, Оффенбахе и Штутгарте.
Руслана Писанка — украинская актриса и телеведущая, на счету которой десятки ролей, дубляж мультиков, также актриса написала книгу "Кулинарные соблазны от Киевской Руси".
Артистка имела статус лауреата Государственной премии Украины имени Довженко и обладательницей ордена Святого Владимира.
 
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