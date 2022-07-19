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Украинские СМИ сообщили о смерти Русланы Писанки

Украинские СМИ сообщили о смерти Русланы Писанки - 19.07.2022 Украина.ру

Украинские СМИ сообщили о смерти Русланы Писанки

Telegram-канал программы "Сніданку з 1+1" ("Завтрак с 1+1") сообщил о том, что украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась в Германии в ночь на 19 июля

2022-07-19T09:53

2022-07-19T09:53

2022-07-19T09:53

новости

писанка

смерть

германия

гастроли

болезнь

актриса

артистка

украина

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Отмечается, что последние месяцы Писанка жила в Германии, где врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь.Пока конкретный диагноз Писанки не сообщается, известно лишь, что долгие годы она страдала от лишнего веса, и со временем смогла скинуть 42 килограмма. Не так давно актриса упала в обморок во время одного из спектаклей, до самой смерти 56-летняя артистка продолжала работать, последние ее гастроли прошли в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Франкфурте, Оффенбахе и Штутгарте.Руслана Писанка — украинская актриса и телеведущая, на счету которой десятки ролей, дубляж мультиков, также актриса написала книгу "Кулинарные соблазны от Киевской Руси".Артистка имела статус лауреата Государственной премии Украины имени Довженко и обладательницей ордена Святого Владимира.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, писанка, смерть, германия, гастроли, болезнь, актриса, артистка, украина