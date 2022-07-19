https://ukraina.ru/20220719/1036539306.html
Дубовой рассказал, в каком случае ВСУ смогут получить преимущество над ВС РФ
Дубовой рассказал, в каком случае ВСУ смогут получить преимущество над ВС РФ - 19.07.2022 Украина.ру
Дубовой рассказал, в каком случае ВСУ смогут получить преимущество над ВС РФ
Преимущество над российской армией ВСУ смогут получить только в том случае, если они получат большое количество американских реактивных систем залпового огня (РЗСО), сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру
2022-07-19T08:45
2022-07-19T08:45
2022-07-19T08:45
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украина
всу
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По его словам, сколько бы ВСУ ни получили западного оружия, это никак не повлияет на ход спецоперации.По его мнению, американцы дают ВСУ "всякий хлам, а не самые передовые образцы своего оружия".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220718/1036524147.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу
Дубовой рассказал, в каком случае ВСУ смогут получить преимущество над ВС РФ
Преимущество над российской армией ВСУ смогут получить только в том случае, если они получат большое количество американских реактивных систем залпового огня (РЗСО), сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру