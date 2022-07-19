Дубовой рассказал, в каком случае ВСУ смогут получить преимущество над ВС РФ - 19.07.2022 Украина.ру
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Дубовой рассказал, в каком случае ВСУ смогут получить преимущество над ВС РФ
Дубовой рассказал, в каком случае ВСУ смогут получить преимущество над ВС РФ - 19.07.2022 Украина.ру
Дубовой рассказал, в каком случае ВСУ смогут получить преимущество над ВС РФ
Преимущество над российской армией ВСУ смогут получить только в том случае, если они получат большое количество американских реактивных систем залпового огня (РЗСО), сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру
2022-07-19T08:45
2022-07-19T08:45
новости
украина
всу
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По его словам, сколько бы ВСУ ни получили западного оружия, это никак не повлияет на ход спецоперации.По его мнению, американцы дают ВСУ "всякий хлам, а не самые передовые образцы своего оружия".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220718/1036524147.html
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новости, украина, всу

Дубовой рассказал, в каком случае ВСУ смогут получить преимущество над ВС РФ

08:45 19.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР флаг украинский военнослужащий
ВСУ БТР флаг украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Преимущество над российской армией ВСУ смогут получить только в том случае, если они получат большое количество американских реактивных систем залпового огня (РЗСО), сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру
По его словам, сколько бы ВСУ ни получили западного оружия, это никак не повлияет на ход спецоперации.
Преимущество над нами ВСУ смогут получить только в том случае, если они получат большое количество американских РСЗО. Тогда да, мы на себе это ощутим. Но нам помогает то, что эти РСЗО отслеживаются по пунктам следования, и в большинстве случаев они уничтожаются.
Геннадий Дубовой интервью
Геннадий Дубовой
Боец спецгруппы «Талиба», входящей в состав полка «Ахмат-1», донецкий писатель и военкор
По его мнению, американцы дают ВСУ "всякий хлам, а не самые передовые образцы своего оружия".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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