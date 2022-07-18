https://ukraina.ru/20220718/1036564886.html

Дробницкий предположил, что жет Евросоюз, если зерно не вывезут из Украины

Дробницкий предположил, что жет Евросоюз, если зерно не вывезут из Украины - 18.07.2022 Украина.ру

Дробницкий предположил, что жет Евросоюз, если зерно не вывезут из Украины

Если европейские элиты ничего не поменяют, то ЕС ждет голод, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру

2022-07-18T19:50

2022-07-18T19:50

2022-07-18T19:50

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По его мнению, ЕС не в состоянии себя обеспечить продовольствием ни по калориям, ни по позициям продовольственным, чтобы обеспечить себя продовольствием, нужны удобрения, а они либо производятся в России, либо в Европе из российского газа.Нет удобрений, зерна и денег нет на газ у стран Евросоюза, а те, у которых есть, им запрещают тратить на российские ресурсы, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220714/1036393198.html

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зерно, россия, новости, украина, ес