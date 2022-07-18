Дробницкий предположил, что жет Евросоюз, если зерно не вывезут из Украины - 18.07.2022 Украина.ру
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Дробницкий предположил, что жет Евросоюз, если зерно не вывезут из Украины
Дробницкий предположил, что жет Евросоюз, если зерно не вывезут из Украины - 18.07.2022 Украина.ру
Дробницкий предположил, что жет Евросоюз, если зерно не вывезут из Украины
Если европейские элиты ничего не поменяют, то ЕС ждет голод, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
2022-07-18T19:50
2022-07-18T19:50
зерно
россия
новости
украина
ес
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По его мнению, ЕС не в состоянии себя обеспечить продовольствием ни по калориям, ни по позициям продовольственным, чтобы обеспечить себя продовольствием, нужны удобрения, а они либо производятся в России, либо в Европе из российского газа.Нет удобрений, зерна и денег нет на газ у стран Евросоюза, а те, у которых есть, им запрещают тратить на российские ресурсы, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036393198.html
Украина.ру
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Украина.ру
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зерно, россия, новости, украина, ес

Дробницкий предположил, что жет Евросоюз, если зерно не вывезут из Украины

19:50 18.07.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДемонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы
Демонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Если европейские элиты ничего не поменяют, то ЕС ждет голод, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
Вывезут остатки зерна оттуда (из Украины – ред.) или нет, голод в Европе все равно будет. Не такой, как в Йемене, но в следующем году — да, такой же. Если они (европейская элита – ред.) не поменяют своего отношения к происходящему. Если все останется так, как есть, это будет страшно. Нам границу придется с Западом закрывать, причем на вход, а не на выход.
Дмитрий Дробницкий интервью
Дмитрий Дробницкий
политолог-американист
По его мнению, ЕС не в состоянии себя обеспечить продовольствием ни по калориям, ни по позициям продовольственным, чтобы обеспечить себя продовольствием, нужны удобрения, а они либо производятся в России, либо в Европе из российского газа.
Нет удобрений, зерна и денег нет на газ у стран Евросоюза, а те, у которых есть, им запрещают тратить на российские ресурсы, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Сбор урожая пшеницы в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 12:59
Зерно мира. Россия и Украина близки к соглашению по вывозу пшеницы, однако есть но
 
зерноРоссияНовостиУкраинаЕС
 
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Заголовок открываемого материала
19:50Дробницкий предположил, что жет Евросоюз, если зерно не вывезут из Украины
19:34Без денег США, жилья в Тбилиси и лечения в Альпах: что говорили в мире об Украине 18 июля
19:28Эксперт объяснил, почему посольство США в Киеве призывает американцев не ехать на Украину
19:09Россия присоединяет гражданскую войну
19:07Кораблями будет не столько вывозиться зерно, сколько завозиться оружие – Марков
19:02Виктор Баранец: Пока Россия не уничтожит артиллерию в Авдеевке, победы над ВСУ не будет
19:00Ермак получает СБУ и Офис генпрокурора. Итоги 18 июля на Украине
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