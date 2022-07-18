https://ukraina.ru/20220718/1036564886.html
Дробницкий предположил, что жет Евросоюз, если зерно не вывезут из Украины
Дробницкий предположил, что жет Евросоюз, если зерно не вывезут из Украины - 18.07.2022 Украина.ру
Дробницкий предположил, что жет Евросоюз, если зерно не вывезут из Украины
Если европейские элиты ничего не поменяют, то ЕС ждет голод, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
2022-07-18T19:50
2022-07-18T19:50
2022-07-18T19:50
зерно
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новости
украина
ес
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По его мнению, ЕС не в состоянии себя обеспечить продовольствием ни по калориям, ни по позициям продовольственным, чтобы обеспечить себя продовольствием, нужны удобрения, а они либо производятся в России, либо в Европе из российского газа.Нет удобрений, зерна и денег нет на газ у стран Евросоюза, а те, у которых есть, им запрещают тратить на российские ресурсы, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036393198.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
зерно, россия, новости, украина, ес
Дробницкий предположил, что жет Евросоюз, если зерно не вывезут из Украины
Если европейские элиты ничего не поменяют, то ЕС ждет голод, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
Вывезут остатки зерна оттуда (из Украины – ред.) или нет, голод в Европе все равно будет. Не такой, как в Йемене, но в следующем году — да, такой же. Если они (европейская элита – ред.) не поменяют своего отношения к происходящему. Если все останется так, как есть, это будет страшно. Нам границу придется с Западом закрывать, причем на вход, а не на выход.
Дмитрий Дробницкий
политолог-американист
По его мнению, ЕС не в состоянии себя обеспечить продовольствием ни по калориям, ни по позициям продовольственным, чтобы обеспечить себя продовольствием, нужны удобрения, а они либо производятся в России, либо в Европе из российского газа.
Нет удобрений, зерна и денег нет на газ у стран Евросоюза, а те, у которых есть, им запрещают тратить на российские ресурсы, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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