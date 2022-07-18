Эксперт объяснил, почему посольство США в Киеве призывает американцев не ехать на Украину - 18.07.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему посольство США в Киеве призывает американцев не ехать на Украину
Эксперт объяснил, почему посольство США в Киеве призывает американцев не ехать на Украину - 18.07.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему посольство США в Киеве призывает американцев не ехать на Украину
Посольство США в Киеве сообщает, что для американцев на Украине не будет дипломатической поддержки, поэтому оно призывает людей не приезжать в страну, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
2022-07-18T19:28
2022-07-18T19:28
украина
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новости
посольство сша на украине
россия
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Посольство США в Киеверанее заявили, что гражданам США не стоит въезжать на территорию Украины, а тем, кто уже находится там, рекомендуется немедленно покинуть страну из-за напряженной ситуации с безопасностью.По его словам, если в посольстве США в Киеве говорят об этом, то это означает, что дипломатической поддержки не будет на Украине для американских граждан.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220704/1034290799.html
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украина, сша, новости, посольство сша на украине, россия

Эксперт объяснил, почему посольство США в Киеве призывает американцев не ехать на Украину

19:28 18.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста у посольства США в Киеве
Акция протеста у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Посольство США в Киеве сообщает, что для американцев на Украине не будет дипломатической поддержки, поэтому оно призывает людей не приезжать в страну, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
Посольство США в Киеверанее заявили, что гражданам США не стоит въезжать на территорию Украины, а тем, кто уже находится там, рекомендуется немедленно покинуть страну из-за напряженной ситуации с безопасностью.
Американцы может и не обладают всей полнотой информации, но они точно очень хорошо понимают, что происходит в поле. Они даже как-то признавались, что спутниковые указания давали украинской артиллерии. Процентов на 80 они знают обстановку на поле боя. Плюс, британская спецура из объединения "5 глаз", вот этого англосаксонского, которое удивительным образом повторяет очертания АУКУС… они почти наверняка делятся всеми сведениями. И ситуацией более-менее на месте владеют. Дальше — сложно сказать, это политическое решение или практические причины там.
Дмитрий Дробницкий интервью
Дмитрий Дробницкий
Политолог-американист
По его словам, если в посольстве США в Киеве говорят об этом, то это означает, что дипломатической поддержки не будет на Украине для американских граждан.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 17:31
Украинская ловушка США, прозрение Польши, правда об освобождении Лисичанска: что говорили об Украине в мире 4 июляСША расставили ловушку для РФ и Европы, но поймать в неё Москву не удалось. Тем временем в Евросоюзе узнают правду об Украине: в Польше — о нахальном поведении беженцев, во Франции — о радости жителей Лисичанска от победы российских военных над проукраинскими силами
 
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