Эксперт объяснил, почему посольство США в Киеве призывает американцев не ехать на Украину
Посольство США в Киеве сообщает, что для американцев на Украине не будет дипломатической поддержки, поэтому оно призывает людей не приезжать в страну, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру
Посольство США в Киеверанее заявили, что гражданам США не стоит въезжать на территорию Украины, а тем, кто уже находится там, рекомендуется немедленно покинуть страну из-за напряженной ситуации с безопасностью.
Американцы может и не обладают всей полнотой информации, но они точно очень хорошо понимают, что происходит в поле. Они даже как-то признавались, что спутниковые указания давали украинской артиллерии. Процентов на 80 они знают обстановку на поле боя. Плюс, британская спецура из объединения "5 глаз", вот этого англосаксонского, которое удивительным образом повторяет очертания АУКУС… они почти наверняка делятся всеми сведениями. И ситуацией более-менее на месте владеют. Дальше — сложно сказать, это политическое решение или практические причины там.
По его словам, если в посольстве США в Киеве говорят об этом, то это означает, что дипломатической поддержки не будет на Украине для американских граждан.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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