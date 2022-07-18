https://ukraina.ru/20220718/1036564231.html

Эксперт объяснил, почему посольство США в Киеве призывает американцев не ехать на Украину

Эксперт объяснил, почему посольство США в Киеве призывает американцев не ехать на Украину - 18.07.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему посольство США в Киеве призывает американцев не ехать на Украину

Посольство США в Киеве сообщает, что для американцев на Украине не будет дипломатической поддержки, поэтому оно призывает людей не приезжать в страну, сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру

2022-07-18T19:28

2022-07-18T19:28

2022-07-18T19:28

украина

сша

новости

посольство сша на украине

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102306/76/1023067649_0:266:3167:2047_1920x0_80_0_0_977efca09d0ad2695786732ecf20fd8f.jpg.webp

Посольство США в Киеверанее заявили, что гражданам США не стоит въезжать на территорию Украины, а тем, кто уже находится там, рекомендуется немедленно покинуть страну из-за напряженной ситуации с безопасностью.По его словам, если в посольстве США в Киеве говорят об этом, то это означает, что дипломатической поддержки не будет на Украине для американских граждан.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220704/1034290799.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, сша, новости, посольство сша на украине, россия