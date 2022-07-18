https://ukraina.ru/20220718/1036563927.html

Кораблями будет не столько вывозиться зерно, сколько завозиться оружие – Марков

Кораблями будет не столько вывозиться зерно, сколько завозиться оружие – Марков - 18.07.2022 Украина.ру

Кораблями будет не столько вывозиться зерно, сколько завозиться оружие – Марков

Американцы планируют воспользоваться ситуацией с зерном и завозить оружие на Украину через порты, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру

2022-07-18T19:07

2022-07-18T19:07

2022-07-18T19:07

зерно

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позднее заявил, что Украина и Россия находятся "в двух шагах" от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна.По его мнению, Киев хочет, чтобы военные корабли НАТО зашли в порты Украины и таким образом, спровоцировать боевые действия между кораблями Черноморского флота России и военными кораблями стран НАТО.Зерновая проблема активно используется всеми странами в своих интересах, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220714/1036393198.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

зерно, украина, россия, нато, новости