Кораблями будет не столько вывозиться зерно, сколько завозиться оружие – Марков - 18.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220718/1036563927.html
Кораблями будет не столько вывозиться зерно, сколько завозиться оружие – Марков
Кораблями будет не столько вывозиться зерно, сколько завозиться оружие – Марков - 18.07.2022 Украина.ру
Кораблями будет не столько вывозиться зерно, сколько завозиться оружие – Марков
Американцы планируют воспользоваться ситуацией с зерном и завозить оружие на Украину через порты, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-07-18T19:07
2022-07-18T19:07
зерно
украина
россия
нато
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103414/96/1034149642_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_1e184ed6a51156df59c8e221153380c2.jpg
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позднее заявил, что Украина и Россия находятся "в двух шагах" от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна.По его мнению, Киев хочет, чтобы военные корабли НАТО зашли в порты Украины и таким образом, спровоцировать боевые действия между кораблями Черноморского флота России и военными кораблями стран НАТО.Зерновая проблема активно используется всеми странами в своих интересах, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036393198.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103414/96/1034149642_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_242acaefba43f1831a1433a6dd1a71e3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
зерно, украина, россия, нато, новости

Кораблями будет не столько вывозиться зерно, сколько завозиться оружие – Марков

19:07 18.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Американцы планируют воспользоваться ситуацией с зерном и завозить оружие на Украину через порты, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позднее заявил, что Украина и Россия находятся "в двух шагах" от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна.
Они (корабли с зерном – ред.) должны проверяться, чтобы они не везли оружие. У нас есть серьезное подозрение, что этими кораблями будет не столько вывозиться зерно, сколько завозиться оружие непосредственно в порты, такая логистика завоза этого оружия значительно легче. Это будет означать, что у нас будут тысячи и тысячи погибших наших солдат из-за этих кораблей с оружием, и десятки тысяч погибших мирных людей на Украине, также из-за этого оружия.
Сергей Марков интервью
Сергей Марков
Директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва
По его мнению, Киев хочет, чтобы военные корабли НАТО зашли в порты Украины и таким образом, спровоцировать боевые действия между кораблями Черноморского флота России и военными кораблями стран НАТО.
Зерновая проблема активно используется всеми странами в своих интересах, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Сбор урожая пшеницы в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 12:59
Зерно мира. Россия и Украина близки к соглашению по вывозу пшеницы, однако есть но
 
зерноУкраинаРоссияНАТОНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:50Дробницкий предположил, что жет Евросоюз, если зерно не вывезут из Украины
19:34Без денег США, жилья в Тбилиси и лечения в Альпах: что говорили в мире об Украине 18 июля
19:28Эксперт объяснил, почему посольство США в Киеве призывает американцев не ехать на Украину
19:09Россия присоединяет гражданскую войну
19:07Кораблями будет не столько вывозиться зерно, сколько завозиться оружие – Марков
19:02Виктор Баранец: Пока Россия не уничтожит артиллерию в Авдеевке, победы над ВСУ не будет
19:00Ермак получает СБУ и Офис генпрокурора. Итоги 18 июля на Украине
18:30Война XXI века — НАТО против России – Марков о конфликте на Украине
18:10"Ничего другого-то нет": Килинкаров объяснил популярность мема про русский корабль
17:55На Украине ввели новый русофобский запрет
17:53ЕС и Азербайджан договорились удвоить мощности Южного газового коридора
17:46"Напетая Вашингтоном песня": Захарова прокомментировала отказ Кулебы от переговоров с РФ
17:38В Раде затравили скандального депутата за его внешний вид
17:16Планы были иллюзорны. Военный эксперт сказал, в чем Россия недооценила ВСУ и Украину
17:12"Будут новые условия": помощник Путина рассказал о переговорах с Украиной
16:43Украинский повар-русофоб на камеру надругался над русскими щами
16:42Помчимся на запад со страшной скоростью: Безпалько о следующей фазе спецоперации РФ. Видео
16:39Сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война – Костин
16:26Каннабис вместо ливерной колбасы. Германия погружается в энергетический кризис
16:15"Статисты в играх Запада": Лавров рассказал о странах-кандидатах в ЕС
Лента новостейМолния