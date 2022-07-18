https://ukraina.ru/20220718/1036563927.html
Кораблями будет не столько вывозиться зерно, сколько завозиться оружие – Марков
Кораблями будет не столько вывозиться зерно, сколько завозиться оружие – Марков - 18.07.2022 Украина.ру
Кораблями будет не столько вывозиться зерно, сколько завозиться оружие – Марков
Американцы планируют воспользоваться ситуацией с зерном и завозить оружие на Украину через порты, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-07-18T19:07
2022-07-18T19:07
2022-07-18T19:07
зерно
украина
россия
нато
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103414/96/1034149642_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_1e184ed6a51156df59c8e221153380c2.jpg
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позднее заявил, что Украина и Россия находятся "в двух шагах" от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна.По его мнению, Киев хочет, чтобы военные корабли НАТО зашли в порты Украины и таким образом, спровоцировать боевые действия между кораблями Черноморского флота России и военными кораблями стран НАТО.Зерновая проблема активно используется всеми странами в своих интересах, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036393198.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103414/96/1034149642_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_242acaefba43f1831a1433a6dd1a71e3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
зерно, украина, россия, нато, новости
Кораблями будет не столько вывозиться зерно, сколько завозиться оружие – Марков
Американцы планируют воспользоваться ситуацией с зерном и завозить оружие на Украину через порты, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позднее заявил, что Украина и Россия находятся "в двух шагах" от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна.
Они (корабли с зерном – ред.) должны проверяться, чтобы они не везли оружие. У нас есть серьезное подозрение, что этими кораблями будет не столько вывозиться зерно, сколько завозиться оружие непосредственно в порты, такая логистика завоза этого оружия значительно легче. Это будет означать, что у нас будут тысячи и тысячи погибших наших солдат из-за этих кораблей с оружием, и десятки тысяч погибших мирных людей на Украине, также из-за этого оружия.
Сергей Марков
Директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва
По его мнению, Киев хочет, чтобы военные корабли НАТО зашли в порты Украины и таким образом, спровоцировать боевые действия между кораблями Черноморского флота России и военными кораблями стран НАТО.
Зерновая проблема активно используется всеми странами в своих интересах, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.