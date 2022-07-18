ЕС и Азербайджан договорились удвоить мощности Южного газового коридора

Хроника энергетической войны. Газовый кризис в Европе может продлиться до 2024 года, а потребление природного газа в мире будет расти

Резкого скачка цен в день начала ремонта на «Северном потоке» не было, поскольку Канада и Германия договорились о возвращении заблокированной санкциями турбины Siemens, необходимой для работы газопровода