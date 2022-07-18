Азербайджан удвоит импорт газа в Евросоюз до 20 млрд куб.м
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ЕС и Азербайджан договорились удвоить мощности Южного газового коридора
Азербайджан удвоит импорт газа в Евросоюз до 20 млрд куб.м
ЕС и Азербайджан договорились удвоить мощности Южного газового коридора
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 июля подписали в Баку меморандум об энергетическом сотрудничестве, который предусматривает удвоение мощностей Южного газового коридора, передает Reuters
2022-07-18T17:53
2022-07-18T17:53
новости
азербайджан
евросоюз
ес
газ
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В ходе своего визита в Азербайджан Урсула фон дер Ляйен договорилась с Ильхамом Алиевым об увеличении импорта азербайджанского природного газа в Евросоюз. Ожидается, что показатели вырастут до 20 млрд кубометров в год к 2027 году.Глава ЕК написала в своем Twitter, что Евросоюз переключается на более надежных поставщиков энергии.ЕС получает газ из Азербайджана с месторождения Шах-Дениз по Трансадриатическому газопроводу, который заработал в 2020 году и пропускная способность которого составляет 10 млрд куб. м в год.Россия в 2021 году поставила в ЕС свыше 150 млрд куб. м газа, что превышает 40% его потребления в Евросоюзе.После введения антироссийских санкций РФ потребовала от "недружественных" стран оплачивать газ по новой схеме с конвертацией иностранной валюты в рубли. Несколько государств отказались платить по этой схеме, тогда "Газпром" прекратил поставлять им топливо. На фоне этого ЕС начал искать альтернативу российскому газу.
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новости, азербайджан, евросоюз, ес, газ

ЕС и Азербайджан договорились удвоить мощности Южного газового коридора

17:53 18.07.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 июля подписали в Баку меморандум об энергетическом сотрудничестве, который предусматривает удвоение мощностей Южного газового коридора, передает Reuters
В ходе своего визита в Азербайджан Урсула фон дер Ляйен договорилась с Ильхамом Алиевым об увеличении импорта азербайджанского природного газа в Евросоюз. Ожидается, что показатели вырастут до 20 млрд кубометров в год к 2027 году.
Глава ЕК написала в своем Twitter, что Евросоюз переключается на более надежных поставщиков энергии.
Наша цель - удвоить поставки газа из Азербайджана за несколько лет. Азербайджан будет ключевым партнером для нашей безопасности поставок газа и на нашем пути к климатической нейтральности.
Саммит Восточного партнерства
Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии
ЕС получает газ из Азербайджана с месторождения Шах-Дениз по Трансадриатическому газопроводу, который заработал в 2020 году и пропускная способность которого составляет 10 млрд куб. м в год.
Россия в 2021 году поставила в ЕС свыше 150 млрд куб. м газа, что превышает 40% его потребления в Евросоюзе.
После введения антироссийских санкций РФ потребовала от "недружественных" стран оплачивать газ по новой схеме с конвертацией иностранной валюты в рубли.
Несколько государств отказались платить по этой схеме, тогда "Газпром" прекратил поставлять им топливо. На фоне этого ЕС начал искать альтернативу российскому газу.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 04:46
Хроника энергетической войны. Газовый кризис в Европе может продлиться до 2024 года, а потребление природного газа в мире будет растиРезкого скачка цен в день начала ремонта на «Северном потоке» не было, поскольку Канада и Германия договорились о возвращении заблокированной санкциями турбины Siemens, необходимой для работы газопровода
 
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