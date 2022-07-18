ЕС и Азербайджан договорились удвоить мощности Южного газового коридора
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 июля подписали в Баку меморандум об энергетическом сотрудничестве, который предусматривает удвоение мощностей Южного газового коридора, передает Reuters
В ходе своего визита в Азербайджан Урсула фон дер Ляйен договорилась с Ильхамом Алиевым об увеличении импорта азербайджанского природного газа в Евросоюз. Ожидается, что показатели вырастут до 20 млрд кубометров в год к 2027 году.
Глава ЕК написала в своем Twitter, что Евросоюз переключается на более надежных поставщиков энергии.
Наша цель - удвоить поставки газа из Азербайджана за несколько лет. Азербайджан будет ключевым партнером для нашей безопасности поставок газа и на нашем пути к климатической нейтральности.
ЕС получает газ из Азербайджана с месторождения Шах-Дениз по Трансадриатическому газопроводу, который заработал в 2020 году и пропускная способность которого составляет 10 млрд куб. м в год.
Россия в 2021 году поставила в ЕС свыше 150 млрд куб. м газа, что превышает 40% его потребления в Евросоюзе.
После введения антироссийских санкций РФ потребовала от "недружественных" стран оплачивать газ по новой схеме с конвертацией иностранной валюты в рубли.
Несколько государств отказались платить по этой схеме, тогда "Газпром" прекратил поставлять им топливо. На фоне этого ЕС начал искать альтернативу российскому газу.
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