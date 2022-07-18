https://ukraina.ru/20220718/1036558289.html

В Раде затравили скандального депутата за его внешний вид

Скандал в Верховной Раде: депутата заставили снять военную форму

В Раде затравили скандального депутата за его внешний вид

Украинские депутаты 18 июля возмутились тем, что один из парламентариев явился на заседание Верховной Рады в военной форме. Его прилюдно оскорбили, заставили снять форму и выгнали из зала. Видео инцидента было опубликовано в интернете

2022-07-18T17:38

2022-07-18T17:38

2022-07-18T17:38

новости

депутат

украина

верховная рада

военная форма

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Украинский депутат Евгений Шевченко, который ранее был исключён из партии "Слуга народа", пришел в зал заседаний Рады в военной форме. При этом он заявил, что якобы служит в разведке.Коллеги ему не поверили и вступили в перепалку. Основное требование к нему было - "не кичиться военной формой" в зале Рады.Шевченко снял китель, но этого было недостаточно, депутаты требовали раздеться полностью. Тогда экс-представитель "Слуги народа" покинул зал, чтобы переодеться, но назад так и не вернулся.Позже нардеп предоставил СМИ свое удостоверение ГУР Минобороны, как доказательство, что действительно служил в разведке.После начала спецоперации Шевченко пропал, вокруг его исчезновения ходило много слухов, белорусский политолог Юрий Воскресенский заявлял, что депутат был захвачен СБУ и доставлен в Киев при попытке попасть на переговоры в Брестской области.Позже он сам сообщил в своем Telegram-канале, что жив и выполнял некую "военно-политическую миссию", детали которой не может раскрывать.В прошлом году Шевченко дал интервью изданию Украина.ру, в котором рассказал, что поддерживает лидера Белоруссии Александра Лукашенко, но выступает против президента РФ Владимира Путина. Кроме того, он назвал себя проукраинским политиком, высказался о том, что русские, украинцы и белорусы — братские народы, а также рассказал о своих планах по созданию на Украине своей левоцентристской партии.

https://ukraina.ru/20220531/1034067519.html

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новости, депутат, украина, верховная рада, военная форма