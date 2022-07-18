Скандал в Верховной Раде: депутата заставили снять военную форму
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220718/1036558289.html
В Раде затравили скандального депутата за его внешний вид
Скандал в Верховной Раде: депутата заставили снять военную форму
В Раде затравили скандального депутата за его внешний вид
Украинские депутаты 18 июля возмутились тем, что один из парламентариев явился на заседание Верховной Рады в военной форме. Его прилюдно оскорбили, заставили снять форму и выгнали из зала. Видео инцидента было опубликовано в интернете
2022-07-18T17:38
2022-07-18T17:38
новости
депутат
украина
верховная рада
военная форма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103145/46/1031454628_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_74245640193c6fc6dd866c5ac0836b7c.jpg
Украинский депутат Евгений Шевченко, который ранее был исключён из партии "Слуга народа", пришел в зал заседаний Рады в военной форме. При этом он заявил, что якобы служит в разведке.Коллеги ему не поверили и вступили в перепалку. Основное требование к нему было - "не кичиться военной формой" в зале Рады.Шевченко снял китель, но этого было недостаточно, депутаты требовали раздеться полностью. Тогда экс-представитель "Слуги народа" покинул зал, чтобы переодеться, но назад так и не вернулся.Позже нардеп предоставил СМИ свое удостоверение ГУР Минобороны, как доказательство, что действительно служил в разведке.После начала спецоперации Шевченко пропал, вокруг его исчезновения ходило много слухов, белорусский политолог Юрий Воскресенский заявлял, что депутат был захвачен СБУ и доставлен в Киев при попытке попасть на переговоры в Брестской области.Позже он сам сообщил в своем Telegram-канале, что жив и выполнял некую "военно-политическую миссию", детали которой не может раскрывать.В прошлом году Шевченко дал интервью изданию Украина.ру, в котором рассказал, что поддерживает лидера Белоруссии Александра Лукашенко, но выступает против президента РФ Владимира Путина. Кроме того, он назвал себя проукраинским политиком, высказался о том, что русские, украинцы и белорусы — братские народы, а также рассказал о своих планах по созданию на Украине своей левоцентристской партии.
https://ukraina.ru/20220531/1034067519.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103145/46/1031454628_42:0:941:674_1920x0_80_0_0_0286de7f69fa97e026a550f8e7185dbd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, депутат, украина, верховная рада, военная форма

В Раде затравили скандального депутата за его внешний вид

17:38 18.07.2022
 
© Евгений Шевченко/Facebook
© Евгений Шевченко/Facebook
Читать в
Украинские депутаты 18 июля возмутились тем, что один из парламентариев явился на заседание Верховной Рады в военной форме. Его прилюдно оскорбили, заставили снять форму и выгнали из зала. Видео инцидента было опубликовано в интернете
Украинский депутат Евгений Шевченко, который ранее был исключён из партии "Слуга народа", пришел в зал заседаний Рады в военной форме.
При этом он заявил, что якобы служит в разведке.
Коллеги ему не поверили и вступили в перепалку. Основное требование к нему было - "не кичиться военной формой" в зале Рады.
Шевченко снял китель, но этого было недостаточно, депутаты требовали раздеться полностью. Тогда экс-представитель "Слуги народа" покинул зал, чтобы переодеться, но назад так и не вернулся.
Позже нардеп предоставил СМИ свое удостоверение ГУР Минобороны, как доказательство, что действительно служил в разведке.
После начала спецоперации Шевченко пропал, вокруг его исчезновения ходило много слухов, белорусский политолог Юрий Воскресенский заявлял, что депутат был захвачен СБУ и доставлен в Киев при попытке попасть на переговоры в Брестской области.
Позже он сам сообщил в своем Telegram-канале, что жив и выполнял некую "военно-политическую миссию", детали которой не может раскрывать.
В прошлом году Шевченко дал интервью изданию Украина.ру, в котором рассказал, что поддерживает лидера Белоруссии Александра Лукашенко, но выступает против президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, он назвал себя проукраинским политиком, высказался о том, что русские, украинцы и белорусы — братские народы, а также рассказал о своих планах по созданию на Украине своей левоцентристской партии.
Людмила Денисова - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 14:56
Шокирующие выдумки о сексуальных извращениях: за что украинские депутаты хотят отстранить Людмилу ДенисовуУкраинский омбудсмен Людмила Денисова может быть отстранена от должности голосованием Верховной Рады. Об этом сообщает ряд народных депутатов Украины, в том числе Павел Фролов, депутат от партии «Слуга народа». Сама Денисова вскоре подтвердила эту информацию
 
НовостидепутатУкраинаВерховная Радавоенная форма
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:50Дробницкий предположил, что жет Евросоюз, если зерно не вывезут из Украины
19:34Без денег США, жилья в Тбилиси и лечения в Альпах: что говорили в мире об Украине 18 июля
19:28Эксперт объяснил, почему посольство США в Киеве призывает американцев не ехать на Украину
19:09Россия присоединяет гражданскую войну
19:07Кораблями будет не столько вывозиться зерно, сколько завозиться оружие – Марков
19:02Виктор Баранец: Пока Россия не уничтожит артиллерию в Авдеевке, победы над ВСУ не будет
19:00Ермак получает СБУ и Офис генпрокурора. Итоги 18 июля на Украине
18:30Война XXI века — НАТО против России – Марков о конфликте на Украине
18:10"Ничего другого-то нет": Килинкаров объяснил популярность мема про русский корабль
17:55На Украине ввели новый русофобский запрет
17:53ЕС и Азербайджан договорились удвоить мощности Южного газового коридора
17:46"Напетая Вашингтоном песня": Захарова прокомментировала отказ Кулебы от переговоров с РФ
17:38В Раде затравили скандального депутата за его внешний вид
17:16Планы были иллюзорны. Военный эксперт сказал, в чем Россия недооценила ВСУ и Украину
17:12"Будут новые условия": помощник Путина рассказал о переговорах с Украиной
16:43Украинский повар-русофоб на камеру надругался над русскими щами
16:42Помчимся на запад со страшной скоростью: Безпалько о следующей фазе спецоперации РФ. Видео
16:39Сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война – Костин
16:26Каннабис вместо ливерной колбасы. Германия погружается в энергетический кризис
16:15"Статисты в играх Запада": Лавров рассказал о странах-кандидатах в ЕС
Лента новостейМолния