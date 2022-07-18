https://ukraina.ru/20220718/1036555163.html

Сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война – Костин

Сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война – Костин - 18.07.2022 Украина.ру

Сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война – Костин

Сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война, в которую активно вмешалась Россия и всё вошло в терминальную стадию, которая уничтожит государственность Киева, сказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью Украина.ру

2022-07-18T16:39

2022-07-18T16:39

2022-07-18T16:39

новости

сво

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102107/35/1021073566_0:552:5291:3528_1920x0_80_0_0_e085847af2d7cbc489d97a13bfb6b3c7.jpg.webp

По его словам, Донбасс при Украине оставался таким же, каким он был до 2014 года и Киев не вкладывался в развитие региона.По его мнению, в эту гражданскую войну активно вмешалась Россия и всё вошло в терминальную стадию, которая уничтожит государственность Украины.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220718/1036519407.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, россия, украина