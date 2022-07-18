Сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война – Костин
© Украина.ру, Павел НырковПразднование освобождения Донбасса от фашистов в Донецке
© Украина.ру, Павел Нырков
Сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война, в которую активно вмешалась Россия и всё вошло в терминальную стадию, которая уничтожит государственность Киева, сказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью Украина.ру
По его словам, Донбасс при Украине оставался таким же, каким он был до 2014 года и Киев не вкладывался в развитие региона.
Напомню также решение [Владимира] Зеленского ограничить базовые права жителей Донбасса, когда они не имели права участвовать в выборах местного самоуправления и парламента. Уже тогда было понятно, что Киев относится к Донбассу как к покоренной чужой территории. Просто если раньше это было просто идеологией, то сейчас эти замыслы воплощаются в реальность. Очень важно понять, что сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война.
По его мнению, в эту гражданскую войну активно вмешалась Россия и всё вошло в терминальную стадию, которая уничтожит государственность Украины.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.