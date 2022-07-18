Сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война – Костин - 18.07.2022 Украина.ру
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Сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война – Костин
Сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война – Костин - 18.07.2022 Украина.ру
Сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война – Костин
Сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война, в которую активно вмешалась Россия и всё вошло в терминальную стадию, которая уничтожит государственность Киева, сказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью Украина.ру
2022-07-18T16:39
2022-07-18T16:39
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По его словам, Донбасс при Украине оставался таким же, каким он был до 2014 года и Киев не вкладывался в развитие региона.По его мнению, в эту гражданскую войну активно вмешалась Россия и всё вошло в терминальную стадию, которая уничтожит государственность Украины.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220718/1036519407.html
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новости, сво, россия, украина

Сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война – Костин

16:39 18.07.2022
 
© Украина.ру, Павел НырковПразднование освобождения Донбасса от фашистов в Донецке
Празднование освобождения Донбасса от фашистов в Донецке
© Украина.ру, Павел Нырков
Читать в
Сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война, в которую активно вмешалась Россия и всё вошло в терминальную стадию, которая уничтожит государственность Киева, сказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью Украина.ру
По его словам, Донбасс при Украине оставался таким же, каким он был до 2014 года и Киев не вкладывался в развитие региона.

Напомню также решение [Владимира] Зеленского ограничить базовые права жителей Донбасса, когда они не имели права участвовать в выборах местного самоуправления и парламента. Уже тогда было понятно, что Киев относится к Донбассу как к покоренной чужой территории. Просто если раньше это было просто идеологией, то сейчас эти замыслы воплощаются в реальность. Очень важно понять, что сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война.

Александр Костин интервью
Александр Костин
Заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии
По его мнению, в эту гражданскую войну активно вмешалась Россия и всё вошло в терминальную стадию, которая уничтожит государственность Украины.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Иван Баканов - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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