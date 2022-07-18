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Эксперт рассказал, почему "Джавелины" не страшны армии России
Эксперт рассказал, почему "Джавелины" не страшны армии России - 18.07.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему "Джавелины" не страшны армии России
Противотанковые ракетные комплексы Javelin на Украине не имеют катастрофических разрушительных последствий для ВС РФ, потому что ими должны управлять профессионалы, а не солдаты ВСУ, сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру
2022-07-18T13:18
2022-07-18T13:18
2022-07-18T13:32
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джавелина
украина
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Ранее в США заявили, что противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставляемые Соединенными Штатами на Украину, не эффективны из-за полного отсутствия технической поддержки, солдаты ВСУ вынуждены переводить к ним инструкцию через онлайн-переводчик.По его словам, в армии Украины большинство вэсэушников плохо владеют западным оружием, а также своим, поэтому поставки вооружения Запада украинским военным не дает превосходства над ВС РФ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220713/1036297417.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, джавелина, украина
Эксперт рассказал, почему "Джавелины" не страшны армии России
13:18 18.07.2022 (обновлено: 13:32 18.07.2022)
Противотанковые ракетные комплексы Javelin на Украине не имеют катастрофических разрушительных последствий для ВС РФ, потому что ими должны управлять профессионалы, а не солдаты ВСУ, сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру
Ранее в США заявили, что противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставляемые Соединенными Штатами на Украину, не эффективны из-за полного отсутствия технической поддержки, солдаты ВСУ вынуждены переводить к ним инструкцию через онлайн-переводчик.
Я видел, как на моих глазах из "Джавелина" подбили наш танк возле "Азовстали", когда мы шли на штурм, но и там тоже не было таких катастрофических разрушительных последствий. Этот противотанковый комплекс должен быть в руках у специалиста, чтобы его применение имело разрушительный эффект.
Геннадий Дубовой
Боец спецгруппы «Талиба», входящей в состав полка «Ахмат-1», донецкий писатель и военкор
По его словам, в армии Украины большинство вэсэушников плохо владеют западным оружием, а также своим, поэтому поставки вооружения Запада украинским военным не дает превосходства над ВС РФ.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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