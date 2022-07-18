https://ukraina.ru/20220718/1036536746.html

Эксперт рассказал, почему "Джавелины" не страшны армии России

Эксперт рассказал, почему "Джавелины" не страшны армии России - 18.07.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему "Джавелины" не страшны армии России

Противотанковые ракетные комплексы Javelin на Украине не имеют катастрофических разрушительных последствий для ВС РФ, потому что ими должны управлять профессионалы, а не солдаты ВСУ, сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру

2022-07-18T13:18

2022-07-18T13:18

2022-07-18T13:32

новости

джавелина

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103294/53/1032945358_0:9:900:515_1920x0_80_0_0_6801189067d67ba1876915a8f5f92c84.jpg

Ранее в США заявили, что противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставляемые Соединенными Штатами на Украину, не эффективны из-за полного отсутствия технической поддержки, солдаты ВСУ вынуждены переводить к ним инструкцию через онлайн-переводчик.По его словам, в армии Украины большинство вэсэушников плохо владеют западным оружием, а также своим, поэтому поставки вооружения Запада украинским военным не дает превосходства над ВС РФ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220713/1036297417.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джавелина, украина