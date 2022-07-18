https://ukraina.ru/20220718/1036535650.html

Хроника событий на Украине на 12:00 18 июля: указание "Востоку", СБУ и ОГП, обстрелы

Хроника событий на Украине на 12:00 18 июля: указание "Востоку", СБУ и ОГП, обстрелы - 18.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 12:00 18 июля: указание "Востоку", СБУ и ОГП, обстрелы

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу дал указания командующему группировки «Восток» генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову. Офис президента Украины... Украина.ру, 18.07.2022

2022-07-18T12:23

2022-07-18T12:23

2022-07-18T13:17

спецоперация

хроники

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Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу дал указания командующему группировки «Восток» генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову. Офис президента Украины прокомментировал ситуацию с СБУ и Офисом генпрокурора Украины. Украинские военные продолжаются обстреливать ДонбассО том, что министр обороны Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба Минобороны России.«На командном пункте командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности. Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», — указывалось в сообщении пресс-службы.Рустам Мурадов 25 декабря 2018 года был назначен заместителем командующего войсками Южного военного округа. С 11 ноября 2020 года по 9 сентября 2021 года он командовал Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. 28 февраля Европейский союз ввёл в отношении Мурадова санкции за участие в специальной военной операции.Не уволили, а отстранилиОфис президента Украины прокомментировал ситуацию с отстранением генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова.«Речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранена от должности, а глава Службы безопасности временно отстранен от исполнения обязанностей», — заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.Он отметил, что будут проведены проверки, по результатам которых президент примет решение о внесении в парламент прошения о предоставлении согласия об увольнении генпрокурора и главы СБУ. По мнению Смирнова, Венедиктову и Баканова отстранили для того, чтобы сделать невозможным их потенциальное влияние на расследование.«Все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих двух органов по очищению этих органов от коллаборантов и государственных изменников. В то же время, на шестом месяце войны мы продолжаем выявлять фактически пачками таких людей в каждом из этих органов. Для того, чтобы сделать невозможным потенциальное влияние этих двух должностных лиц на расследуемые уголовные производства и работников СБУ, которые подозреваются в сотрудничестве с Россией, и так же, что касается прокуроров, президентом были приняты соответствующие решения об отстранении», — отметил Смирнов.За несколько часов до этого Зеленский заявил об отстранении Баканова и Венедиктовой. Украинские эксперты сочли это свидетельством усиления позиций главы Офиса президента Андрея Ермака. И. о. руководителей ведомств стали люди, близкие к заместителю Ермака Олегу Татарову, которого называют куратором силового блока в Офисе президента.«А кто такой Алексей Симоненко, которого ставят генпрокурором вместо Венедиктовой? Дело в том, что это самый "зашкваренный" (скомпрометировавший себя. — Ред.) персонаж в нынешней генпрокуратуре. Лучший друг Олеженьки Татарова, который никогда не брезговал фальсификацией дел для друга (...). Для чего Зеленский вытянул этого фрукта именно сейчас, когда в разгаре война? А для того, чтобы покрыть всех виновных в сдаче юга, трагедии защитников Мариуполя. А ещё спасти Олеженьку Татарова и Андрея Ермака от вопросов, которые задают наши западные партнёры. Те же самые США и конгрессвумен Спартц. Мальчики с Банковой уверены, что переиграли наших западных союзников. Но дело в том, что все всё видят», — заявила украинская журналистка Марина Данилюк-Ермолаева.По его словам, Запад всё видит и непременно задаст украинскому руководству соответствующие вопросы.Парламентская оппозиция кадровым решением президента Владимира Зеленского оказалась встревожена.«Наша фракция "Европейская солидарность" единственная голосовала против назначения силового блока нынешней власти, осознавая, что они базируются не на профессиональных качествах, а исключительно на лояльности. А их ключевой задачей было не верховенство права и безопасность страны, а выполнение "политических поручений" против оппозиции. Вместе с тем ночные воскресные указы президента Зеленского об отстранении своих ближайших друзей и соратников с высоких должностей выглядят, к сожалению, как очередной шаг к диктатуре и прямо противоречат законам и Конституции Украины», — заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.Она напомнила, что «Украина — парламентско-президентская республика, а Зеленский — не Путин и не Лукашенко, чтобы своими указами увольнять своих вчерашних друзей, занимающих должности главы СБУ и Генерального прокурора».По словам Геращенко, начало подобному поведению власти положила отставка омбудсмена Людмилы Денисовой.«Теперь же Банковая вообще устранила парламент по процессу принятия решений, фактически ликвидируя парламентаризм. Отметим, что как Баканов, так и Венедиктова должны предоставить отчеты о своей работе, по результатам которых и происходит голосование за отставку. Наша фракция будет требовать таких отчетов, ведь в воскресенье вечером выяснилось, что все вопросы, которые мы задавали относительно подготовки страны дать отпор агрессору – были актуальны и актуальны», — отметила она.Геращенко подчеркнула, что её политсила считает отстранение Баканова и Венедиктовой — «прямым путём к диктатуре».При этом, как заявил украинский политолог Игорь Рейтерович, следующим кандидатом на отставку может стать глава МВД Денис Монастырский, который, по словам Рейтеровича, входил в одну неформальную группу с Бакановым и Венедиктовой. Обстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 53 раза обстреляли территорию республики.«На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 122 мм, миномёты 120 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм, НАР 80 мм (без использования авиации), выпустив 665 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы двенадцати населённых пунктов Республики: столица Донецк (Кировский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Верхнеторецкое, Доломитное, Михайловка, Железная Балка, Пантелеймоновка, Новоселовка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Александровка,«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Горловке. Повреждено 19 домостроений в Петровском и Кировском районах Донецка и Горловке, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры», — сообщило представительство.Как рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Стаханов с применением РСЗО HIMARS, выпустив две ракеты.

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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