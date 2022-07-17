https://ukraina.ru/20220717/1036518396.html

Мосты на уничтожение, дипломаты США. Итоги 17 июля на Украине

Мосты на уничтожение, дипломаты США. Итоги 17 июля на Украине - 17.07.2022 Украина.ру

Мосты на уничтожение, дипломаты США. Итоги 17 июля на Украине

Украинские политики и военные рассказали, какие мосты хотели бы уничтожить. СМИ сообщили об ограничении работы американских диппредставительств на Украине и о... Украина.ру, 17.07.2022

2022-07-17T18:30

2022-07-17T18:30

2022-07-17T18:30

спецоперация

хроники

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Украинские политики и военные рассказали, какие мосты хотели бы уничтожить. СМИ сообщили об ограничении работы американских диппредставительств на Украине и о том, что часть дипломатов США готовится покинуть странуСоветник главы ОП Алексей Арестович в интервью в ночь на 17 июля заявил, что Украина обязательно ударит по Крымскому мосту"Как только появится первая техническая возможность, мост тут же станет этим объектом. Если есть ограничения от партнёров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает", - заявил Арестович.Он подчеркнул, что мост "проходит по территориальным водам Украины".Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может нанести удар американскими РСЗО HIMARS по территории Крыма.До этого президент Украины Зеленский заявлял, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории. В Москве подчеркнули, что не верят его словам.При этом Украина считает Крым своей территорией.На украинские угрозы ответил российский сенатор Андрей Клишас."Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры", - написал он в своём Telegram-канале.Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что удар по территории Крыма станет роковым для Украины."Вот хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно они понимают последствия таких заявлений, а последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день, очень быстрый и тяжёлый, укрыться будет очень сложно. Если какое-либо другое государство, будь то Украина или страны НАТО, считает, что Крым не является российским, для нас это системная угроза",— заявил Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны во время поездки в Волгоградскую область.Между тем, сами украинские военные считают, что ударить в первую очередь нужно не по Крымскому, а совсем по другому мосту."По Антоновскому мосту туда — на правый берег Днепра — много что приезжает, чтобы сопротивляться нашему наступлению, которое, возможно, когда-либо состоится на Херсонщине. Вопрос, который много кто задаёт: почему мы до сих не ударили по этому мосту? Он заминирован "ванюшками", даже если небольшая ракета туда попадёт, она вызовет детонацию. Если мы надеемся потом использовать этот мост для контрнаступления, этого не выйдет. "Ванюшки" его подорвут. Это мы его не подорвали", - заявил накануне командир одного из националистических подразделений в ВСУ Дмитрий Корчинский.Он заявил, что Антоновский мост сегодня якобы используется для переброски военной техники и боеприпасов группировке войск ВС РФ на провобережной Херсонщине."Эти вопросы задают себе парни, которые сейчас на фронте, командиры батальонов, рот, взводов, бригад. Почему мы до сих пор не уничтожили этот мост? Мы не можем уничтожить Крымский мост, но Антоновский мы можем достать", - заявил Корчинский.Вечером 16 июля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев также сообщил о том, что ВСУ планируют взорвать один из мостов в Полтавской области, а затем обвинить в этом ВС РФ."В Полтавке Запорожской области боевики украинских вооружённых формирований заминировали автомобильный мост через реку Янчур, который они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинском и западном медийном пространстве обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - заявил Мизинцев.Он ещё раз акцентировал внимание на то, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.Посольство под вопросомКак сообщил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, у него есть информация о том, что посольство США на Украине прекратило работу."Американское посольство в Киеве прекратило свою работу. Здание посольства закрыто, сотрудников не видно, передают очевидцы", - рассказал Прозоров.Он напомнил, что ранее власти США обратились к своим гражданам с призывом покинуть Украину. По заявлению дипмиссии, ситуация на Украине в данный момент оценивается как крайне нестабильная. При этом условия, как считают в посольстве, могут "резко и внезапно ухудшиться".Прозоров рассказал, что также стало известно, что в Одессе прекратило работу консульство США."Судя по всему, американцы что-то знают, что-то готовят и заблаговременно эвакуировались. Очень непонятная ситуация. Очень много вопросов к представителям США, на которые пока нет ответа", - заявил бывший сотрудник СБУ.Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, никаких видимых причин для эвакуации посольства США с Украины нет."Русская армия не ведёт наступления на Киев, на постукраинском пространстве не зафиксировано никаких эпидемий, не наблюдается и угрозы госпереворота - англо-саксонской марионетке Зеленскому и его режиму никто не угрожает. А может быть, всё дело в "продукции" подконтрольных США биолабораторий на постукраинском пространстве - может быть, американцы готовятся выпустить выведенных в них демонов новой пандемии? Или готовятся взорвать оставшиеся в распоряжении Зеленского АЭС и потому не пускают инспекции МАГАТЭ?" - заявил Рогов.По его словам, этом, на первый взгляд фантастическому, сценарию находится объяснение, когда анализируешь структуру иностранной военной помощи режиму Зеленского.Он обратил внимание на новость о том, что ЕС поставит Украине защитного оборудования на 11,3 млн евро. Пакет поставки будет включать в себя 300 000 специализированных защитных костюмов, 5 600 литров дезактивирующих веществ и 850 единиц оборудования для операций по дезактивации."Если сопоставить эти, на первый взгляд, не связанные факты, выстраивается очень неприятная картина: западные хозяева Зеленского готовят на постукраинском пространстве широкомасштабную ядерную, химическую или биологическую катастрофу", - уверен Рогов.Он заявил, что это свидетельствует об угрозе всем жителям Украины.Даже те, кто не делает подобных апокалиптических прогнозов тоже встревожены тем, что американские дипломатические работники покидают страну."Говорят, американские дипломаты покидают Украину. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но если это правда хоть на 50%, если даже часть уезжает - это очень и очень плохой знак номер 2. Плохой знак номер 1, вы помните - призыв к гражданам США сваливать", - отметил медиаэксперт Анатолий Шарий ещё 16 июля, когда эта информация только начала циркулировать.Таким образом, информация о том, что посольство США прекратило работу на Украине встревожило многих.

https://ukraina.ru/20220717/1036516158.html

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https://ukraina.ru/20220717/1036504215.html

https://ukraina.ru/20220716/1036500605.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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