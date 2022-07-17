Киргизский эксперт рассказала, кто в ее стране воюет за Россию и чем закончится СВО - 17.07.2022 Украина.ру
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Киргизский эксперт рассказала, кто в ее стране воюет за Россию и чем закончится СВО
Киргизский эксперт рассказала, кто в ее стране воюет за Россию и чем закончится СВО - 17.07.2022 Украина.ру
Киргизский эксперт рассказала, кто в ее стране воюет за Россию и чем закончится СВО
К сожалению, есть информация о нескольких этнических киргизах, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, но все они были гражданами России. О добровольцах или наемниках с киргизским гражданством информации не было. Об этом рассказала киргизская журналистка Мария Озмитель в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T13:23
2022-07-17T13:23
киргизия
сво
россия
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Большинство поддерживающих Россию граждан Киргизии сходятся во мнении, что спецоперация должна была быть "простой историей", но они уверены, что даже если конфликт продлится еще год-полтора, он завершится не только денацификацией Украины, но и формированием нового мира, отметила эксперт."Прозападные СМИ призывают чуть ли не к полному уничтожению России как государства и уничтожению русских и россиян как народа и как нации. Но, слава богу, таких мало", - констатировала Озмитель.В любом случае Россия и Киргизия обязаны сформировать новое евразийское пространство. Никто не говорит о восстановлении Советского Союза, но наша общая историческая и культурная судьба никуда не уйдет. Мы обязаны быть вместе, заключила собеседница издания.
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киргизия, сво, россия
Киргизский эксперт рассказала, кто в ее стране воюет за Россию и чем закончится СВО

Нескольких этнических киргизов погибли в ходе спецоперации на Украине

13:23 17.07.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация в Киргизии
Ситуация в Киргизии
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К сожалению, есть информация о нескольких этнических киргизах, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, но все они были гражданами России. О добровольцах или наемниках с киргизским гражданством информации не было. Об этом рассказала киргизская журналистка Мария Озмитель в интервью изданию Украина.ру
Большинство поддерживающих Россию граждан Киргизии сходятся во мнении, что спецоперация должна была быть "простой историей", но они уверены, что даже если конфликт продлится еще год-полтора, он завершится не только денацификацией Украины, но и формированием нового мира, отметила эксперт.
"Прозападные СМИ призывают чуть ли не к полному уничтожению России как государства и уничтожению русских и россиян как народа и как нации. Но, слава богу, таких мало", - констатировала Озмитель.
В любом случае Россия и Киргизия обязаны сформировать новое евразийское пространство. Никто не говорит о восстановлении Советского Союза, но наша общая историческая и культурная судьба никуда не уйдет. Мы обязаны быть вместе, заключила собеседница издания.
 
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