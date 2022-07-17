https://ukraina.ru/20220717/1036512108.html
Киргизский эксперт рассказала, кто в ее стране воюет за Россию и чем закончится СВО
Киргизский эксперт рассказала, кто в ее стране воюет за Россию и чем закончится СВО - 17.07.2022 Украина.ру
Киргизский эксперт рассказала, кто в ее стране воюет за Россию и чем закончится СВО
К сожалению, есть информация о нескольких этнических киргизах, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, но все они были гражданами России. О добровольцах или наемниках с киргизским гражданством информации не было. Об этом рассказала киргизская журналистка Мария Озмитель в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T13:23
2022-07-17T13:23
2022-07-17T13:23
киргизия
сво
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102918/46/1029184667_0:112:1062:709_1920x0_80_0_0_4ba647ca091eaf1af4ecaad076d5d154.jpg
Большинство поддерживающих Россию граждан Киргизии сходятся во мнении, что спецоперация должна была быть "простой историей", но они уверены, что даже если конфликт продлится еще год-полтора, он завершится не только денацификацией Украины, но и формированием нового мира, отметила эксперт."Прозападные СМИ призывают чуть ли не к полному уничтожению России как государства и уничтожению русских и россиян как народа и как нации. Но, слава богу, таких мало", - констатировала Озмитель.В любом случае Россия и Киргизия обязаны сформировать новое евразийское пространство. Никто не говорит о восстановлении Советского Союза, но наша общая историческая и культурная судьба никуда не уйдет. Мы обязаны быть вместе, заключила собеседница издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102918/46/1029184667_0:13:1062:809_1920x0_80_0_0_3ae6be7fc0a315fb864d1a94a045f7d0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
киргизия, сво, россия
Киргизский эксперт рассказала, кто в ее стране воюет за Россию и чем закончится СВО
Нескольких этнических киргизов погибли в ходе спецоперации на Украине
К сожалению, есть информация о нескольких этнических киргизах, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, но все они были гражданами России. О добровольцах или наемниках с киргизским гражданством информации не было. Об этом рассказала киргизская журналистка Мария Озмитель в интервью изданию Украина.ру
Большинство поддерживающих Россию граждан Киргизии сходятся во мнении, что спецоперация должна была быть "простой историей", но они уверены, что даже если конфликт продлится еще год-полтора, он завершится не только денацификацией Украины, но и формированием нового мира, отметила эксперт.
"Прозападные СМИ призывают чуть ли не к полному уничтожению России как государства и уничтожению русских и россиян как народа и как нации. Но, слава богу, таких мало", - констатировала Озмитель.
В любом случае Россия и Киргизия обязаны сформировать новое евразийское пространство. Никто не говорит о восстановлении Советского Союза, но наша общая историческая и культурная судьба никуда не уйдет. Мы обязаны быть вместе, заключила собеседница издания.