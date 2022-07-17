https://ukraina.ru/20220717/1036510039.html

Не остров Змеиный. Военный эксперт о том, что реально угрожает Черноморскому флоту

Не остров Змеиный. Военный эксперт о том, что реально угрожает Черноморскому флоту - 17.07.2022 Украина.ру

Не остров Змеиный. Военный эксперт о том, что реально угрожает Черноморскому флоту

Остров Змеиный не представляет угрозы для Черноморского флота. Гораздо более опасны попытки Запада пересмотреть конвенцию Монтрё, чтобы военный флот армий, не принимающих участие в конфликте, имели право пройти в Черное море. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T12:00

2022-07-17T12:00

2022-07-17T12:00

черноморский флот

змеиный

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В Минобороны РФ ранее сообщили об ударе российских ВКС по военным ВСУ, которые пытались установить флаг на острове Змеиный. Часть боевиков уничтожена ударом высокоточных ракет, оставшиеся в живых сбежали.Сейчас проливы закрыты, через Босфор могут пройти только те суда, кто относится к порту приписки одной из сопредельных стран, но ни один французский или американский авианосец туда попасть не может, отметил эксперт."Последний, кто смог туда пройти — это французский фрегат "Овернь". Это фрегат прослушки, расшифровки и радиоэлектронной борьбы. Это довольно вредоносный корабль для нас. Возможно, что он еще не ушел из Черного моря", - указал Артамонов.Так вот сейчас флот НАТО пытается получить доступ в Черное море, мотивируя это тем, что они не участвуют в конфликте, и надо правильно читать конвенцию, добавил специалист.Но Эрдоган пока держится. Если Турция, которая относится к НАТО, сдаст эту позицию, то мы увидим в Одессе скопление сил НАТО, эта угроза будет посерьезнее, чем остров Змеиный, надеемся, что этого не произойдет, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20220209/1033237358.html

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черноморский флот, змеиный