Не остров Змеиный. Военный эксперт о том, что реально угрожает Черноморскому флоту - 17.07.2022 Украина.ру
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Не остров Змеиный. Военный эксперт о том, что реально угрожает Черноморскому флоту
Не остров Змеиный. Военный эксперт о том, что реально угрожает Черноморскому флоту - 17.07.2022 Украина.ру
Не остров Змеиный. Военный эксперт о том, что реально угрожает Черноморскому флоту
Остров Змеиный не представляет угрозы для Черноморского флота. Гораздо более опасны попытки Запада пересмотреть конвенцию Монтрё, чтобы военный флот армий, не принимающих участие в конфликте, имели право пройти в Черное море. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T12:00
2022-07-17T12:00
черноморский флот
змеиный
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В Минобороны РФ ранее сообщили об ударе российских ВКС по военным ВСУ, которые пытались установить флаг на острове Змеиный. Часть боевиков уничтожена ударом высокоточных ракет, оставшиеся в живых сбежали.Сейчас проливы закрыты, через Босфор могут пройти только те суда, кто относится к порту приписки одной из сопредельных стран, но ни один французский или американский авианосец туда попасть не может, отметил эксперт."Последний, кто смог туда пройти — это французский фрегат "Овернь". Это фрегат прослушки, расшифровки и радиоэлектронной борьбы. Это довольно вредоносный корабль для нас. Возможно, что он еще не ушел из Черного моря", - указал Артамонов.Так вот сейчас флот НАТО пытается получить доступ в Черное море, мотивируя это тем, что они не участвуют в конфликте, и надо правильно читать конвенцию, добавил специалист.Но Эрдоган пока держится. Если Турция, которая относится к НАТО, сдаст эту позицию, то мы увидим в Одессе скопление сил НАТО, эта угроза будет посерьезнее, чем остров Змеиный, надеемся, что этого не произойдет, заключил собеседник издания.
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черноморский флот, змеиный
Не остров Змеиный. Военный эксперт о том, что реально угрожает Черноморскому флоту

Для Черноморского флота опасны попытки Запада пересмотреть конвенцию Монтрё

12:00 17.07.2022
 
© CC BY-SA 4.0 / Фотонак /Остров Змеиный
Остров Змеиный
© CC BY-SA 4.0 / Фотонак /
Читать в
Остров Змеиный не представляет угрозы для Черноморского флота. Гораздо более опасны попытки Запада пересмотреть конвенцию Монтрё, чтобы военный флот армий, не принимающих участие в конфликте, имели право пройти в Черное море. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Александр Артамонов - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 08:57
Александр Артамонов: кто онВоенный обозреватель
В Минобороны РФ ранее сообщили об ударе российских ВКС по военным ВСУ, которые пытались установить флаг на острове Змеиный. Часть боевиков уничтожена ударом высокоточных ракет, оставшиеся в живых сбежали.
Сейчас проливы закрыты, через Босфор могут пройти только те суда, кто относится к порту приписки одной из сопредельных стран, но ни один французский или американский авианосец туда попасть не может, отметил эксперт.
"Последний, кто смог туда пройти — это французский фрегат "Овернь". Это фрегат прослушки, расшифровки и радиоэлектронной борьбы. Это довольно вредоносный корабль для нас. Возможно, что он еще не ушел из Черного моря", - указал Артамонов.
Так вот сейчас флот НАТО пытается получить доступ в Черное море, мотивируя это тем, что они не участвуют в конфликте, и надо правильно читать конвенцию, добавил специалист.
Но Эрдоган пока держится. Если Турция, которая относится к НАТО, сдаст эту позицию, то мы увидим в Одессе скопление сил НАТО, эта угроза будет посерьезнее, чем остров Змеиный, надеемся, что этого не произойдет, заключил собеседник издания.
 
Черноморский флотЗмеиный
 
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