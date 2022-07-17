https://ukraina.ru/20220717/1036510039.html
Не остров Змеиный. Военный эксперт о том, что реально угрожает Черноморскому флоту
Не остров Змеиный. Военный эксперт о том, что реально угрожает Черноморскому флоту - 17.07.2022 Украина.ру
Не остров Змеиный. Военный эксперт о том, что реально угрожает Черноморскому флоту
Остров Змеиный не представляет угрозы для Черноморского флота. Гораздо более опасны попытки Запада пересмотреть конвенцию Монтрё, чтобы военный флот армий, не принимающих участие в конфликте, имели право пройти в Черное море. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T12:00
2022-07-17T12:00
2022-07-17T12:00
черноморский флот
змеиный
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В Минобороны РФ ранее сообщили об ударе российских ВКС по военным ВСУ, которые пытались установить флаг на острове Змеиный. Часть боевиков уничтожена ударом высокоточных ракет, оставшиеся в живых сбежали.Сейчас проливы закрыты, через Босфор могут пройти только те суда, кто относится к порту приписки одной из сопредельных стран, но ни один французский или американский авианосец туда попасть не может, отметил эксперт."Последний, кто смог туда пройти — это французский фрегат "Овернь". Это фрегат прослушки, расшифровки и радиоэлектронной борьбы. Это довольно вредоносный корабль для нас. Возможно, что он еще не ушел из Черного моря", - указал Артамонов.Так вот сейчас флот НАТО пытается получить доступ в Черное море, мотивируя это тем, что они не участвуют в конфликте, и надо правильно читать конвенцию, добавил специалист.Но Эрдоган пока держится. Если Турция, которая относится к НАТО, сдаст эту позицию, то мы увидим в Одессе скопление сил НАТО, эта угроза будет посерьезнее, чем остров Змеиный, надеемся, что этого не произойдет, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20220209/1033237358.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
черноморский флот, змеиный
Не остров Змеиный. Военный эксперт о том, что реально угрожает Черноморскому флоту
Для Черноморского флота опасны попытки Запада пересмотреть конвенцию Монтрё
Остров Змеиный не представляет угрозы для Черноморского флота. Гораздо более опасны попытки Запада пересмотреть конвенцию Монтрё, чтобы военный флот армий, не принимающих участие в конфликте, имели право пройти в Черное море. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
В Минобороны РФ ранее сообщили об ударе российских ВКС по военным ВСУ, которые пытались установить флаг на острове Змеиный. Часть боевиков уничтожена ударом высокоточных ракет, оставшиеся в живых сбежали.
Сейчас проливы закрыты, через Босфор могут пройти только те суда, кто относится к порту приписки одной из сопредельных стран, но ни один французский или американский авианосец туда попасть не может, отметил эксперт.
"Последний, кто смог туда пройти — это французский фрегат "Овернь". Это фрегат прослушки, расшифровки и радиоэлектронной борьбы. Это довольно вредоносный корабль для нас. Возможно, что он еще не ушел из Черного моря", - указал Артамонов.
Так вот сейчас флот НАТО пытается получить доступ в Черное море, мотивируя это тем, что они не участвуют в конфликте, и надо правильно читать конвенцию, добавил специалист.
Но Эрдоган пока держится. Если Турция, которая относится к НАТО, сдаст эту позицию, то мы увидим в Одессе скопление сил НАТО, эта угроза будет посерьезнее, чем остров Змеиный, надеемся, что этого не произойдет, заключил собеседник издания.