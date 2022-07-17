"Байден промахнулся, Америка больше не хозяин для Саудовской Аравии" - Дмитрий Дробницкий - 17.07.2022 Украина.ру
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"Байден промахнулся, Америка больше не хозяин для Саудовской Аравии" - Дмитрий Дробницкий
"Байден промахнулся, Америка больше не хозяин для Саудовской Аравии" - Дмитрий Дробницкий - 17.07.2022 Украина.ру
"Байден промахнулся, Америка больше не хозяин для Саудовской Аравии" - Дмитрий Дробницкий
Байден поехал на Ближний Восток зря, с него возьмут все, что можно взять, и ничего не дадут взамен, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий интервью изданию Украина.ру.
2022-07-17T07:02
2022-07-17T07:02
сша
украина
байден
нефть
газ
саудовская аравия
принц
ближний восток
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По мнению эксперта, Мухаммед бен Сальман достаточно опытный, жесткий политик и понимает, что Акелла промахнулся, он еще и мстить будет за свое бывшее вассальное положение. Если бы я был советником Байдена, я бы сказал отменить все эти визиты, потому что, США ценности ни что не меняют, это была бы более выгодная позиция - говорит Дробницкий.Джанет Йеллен объехала почти весь индо-тихоокеанский регион, требуя от всех присоединиться к возможному соглашению по установлению максимальной цены на российскую нефть, но даже Япония ничего не пообещала, это невозможно сделать - добавил эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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сша, украина, байден, нефть, газ, саудовская аравия, принц, ближний восток

"Байден промахнулся, Америка больше не хозяин для Саудовской Аравии" - Дмитрий Дробницкий

07:02 17.07.2022
 
© AP / Susan WalshАСЕАН США Байден
АСЕАН США Байден - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© AP / Susan Walsh
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Байден поехал на Ближний Восток зря, с него возьмут все, что можно взять, и ничего не дадут взамен, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий интервью изданию Украина.ру.
По мнению эксперта, Мухаммед бен Сальман достаточно опытный, жесткий политик и понимает, что Акелла промахнулся, он еще и мстить будет за свое бывшее вассальное положение. Если бы я был советником Байдена, я бы сказал отменить все эти визиты, потому что, США ценности ни что не меняют, это была бы более выгодная позиция - говорит Дробницкий.
Потому что нельзя одновременно ехать на поклон к Мухаммеду бен Сальману, требовать перехода на зеленую энергетику и говорить, что повышение цен на бензин - это Владимир Путин. Ну это бред какой-то!
Джанет Йеллен объехала почти весь индо-тихоокеанский регион, требуя от всех присоединиться к возможному соглашению по установлению максимальной цены на российскую нефть, но даже Япония ничего не пообещала, это невозможно сделать - добавил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СШАУкраинаБайденнефтьгазСаудовская АравияпринцБлижний Восток
 
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07:02"Байден промахнулся, Америка больше не хозяин для Саудовской Аравии" - Дмитрий Дробницкий
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