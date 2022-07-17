США просят подданных покинуть Украину не зря, они хорошо знают обстановку на поле боя - 17.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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США просят подданных покинуть Украину не зря, они хорошо знают обстановку на поле боя
США просят подданных покинуть Украину не зря, они хорошо знают обстановку на поле боя - 17.07.2022 Украина.ру
США просят подданных покинуть Украину не зря, они хорошо знают обстановку на поле боя
Американцы точно очень хорошо понимают, что происходит в Украине, они даже как-то признавались, что спутниковые указания давали украинской артиллерии - заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T06:15
2022-07-17T06:15
спецоперация
сша
украина
посольство
дмитрий дробницкий
новости
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По его словам, сложно сказать, это политическое решение или практические причины, но если США сворачивают деятельность в Украине, значит им там ничего больше не нужно.И самое главное - генпрокурор Меррик Гарланд там зачищал весь компромат, Байден уже давно по бумажке прочел, что призывает американцев не ездить туда - говорит политолог. По мнению Дмитрия Дробницкого, это значит что и дипломатической поддержки никакой не будет там для американских граждан. и по законам США предъявить за это Байдену нельзя будет - он же предупредил об опасности.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
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сша, украина, посольство, дмитрий дробницкий, новости

США просят подданных покинуть Украину не зря, они хорошо знают обстановку на поле боя

06:15 17.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / Public Domain/U.S. Department of StateБриджит Бринк
Бриджит Бринк - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© commons.wikimedia.org / Public Domain/U.S. Department of State
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Американцы точно очень хорошо понимают, что происходит в Украине, они даже как-то признавались, что спутниковые указания давали украинской артиллерии - заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру
По его словам, сложно сказать, это политическое решение или практические причины, но если США сворачивают деятельность в Украине, значит им там ничего больше не нужно.

Процентов на 80 они знают обстановку на поле боя. Плюс, британская спецура из объединения "5 глаз", вот этого англосаксонского, которое удивительным образом повторяет очертания АУКУС. Они почти наверняка делятся всеми сведениями.

И самое главное - генпрокурор Меррик Гарланд там зачищал весь компромат, Байден уже давно по бумажке прочел, что призывает американцев не ездить туда - говорит политолог. По мнению Дмитрия Дробницкого, это значит что и дипломатической поддержки никакой не будет там для американских граждан. и по законам США предъявить за это Байдену нельзя будет - он же предупредил об опасности.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияСШАУкраинапосольствоДмитрий ДробницкийНовости
 
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