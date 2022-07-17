https://ukraina.ru/20220717/1036493116.html

США просят подданных покинуть Украину не зря, они хорошо знают обстановку на поле боя

США просят подданных покинуть Украину не зря, они хорошо знают обстановку на поле боя - 17.07.2022 Украина.ру

США просят подданных покинуть Украину не зря, они хорошо знают обстановку на поле боя

Американцы точно очень хорошо понимают, что происходит в Украине, они даже как-то признавались, что спутниковые указания давали украинской артиллерии - заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T06:15

2022-07-17T06:15

2022-07-17T06:15

спецоперация

сша

украина

посольство

дмитрий дробницкий

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/01/1033990170_0:476:2550:1910_1920x0_80_0_0_2af2e54a62f8a5383639138a9b7a117f.jpg.webp

По его словам, сложно сказать, это политическое решение или практические причины, но если США сворачивают деятельность в Украине, значит им там ничего больше не нужно.И самое главное - генпрокурор Меррик Гарланд там зачищал весь компромат, Байден уже давно по бумажке прочел, что призывает американцев не ездить туда - говорит политолог. По мнению Дмитрия Дробницкого, это значит что и дипломатической поддержки никакой не будет там для американских граждан. и по законам США предъявить за это Байдену нельзя будет - он же предупредил об опасности.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, украина, посольство, дмитрий дробницкий, новости