Африка не пострадает из-за отсутствия на рынке украинского зерна — Азаров - 16.07.2022 Украина.ру
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Африка не пострадает из-за отсутствия на рынке украинского зерна — Азаров
Африка не пострадает из-за отсутствия на рынке украинского зерна — Азаров - 16.07.2022 Украина.ру
Африка не пострадает из-за отсутствия на рынке украинского зерна — Азаров
Нагнетаемая тема голода, особенно в тех африканских странах, куда традиционно предоставлялось зерно из Украины, служит пропагандистским целям. Таким мнением поделился экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
2022-07-16T17:40
2022-07-16T17:35
азаров
зерно
новости
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"Говорят, что Россия якобы препятствует вывозу зерна, и вот она обрекает своей антигуманной политикой народы Северной Африки на голод. Все это на самом деле не так, потому что у нас никогда не было таких стран, в которые бы наши поставки превышали 50-70-80%, так и сейчас. Отсутствие наших поставок вполне перекрывается другими поставщиками зерна, учитывая, что мировой рынок достаточно объемный, почти под миллиард, разные оценки — 800 миллионов, 900, а реэкспорт возможен только 10-15 миллионов — это все-таки незначительный процент такого товарного экспорта зерна. Поэтому я думаю, здесь проблема нагнетаемая", - сказал Азаров.Последние недели Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.Однако обвинения в адрес Москвы звучать так и не перестали, что было оценено в российском посольстве в Вашингтоне как попытка передела глобального агропромышленного рынка в пользу США.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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азаров, зерно, новости

Африка не пострадает из-за отсутствия на рынке украинского зерна — Азаров

17:40 16.07.2022
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Пятая годовщина победы Майдана"
П/к на тему: Пятая годовщина победы Майдана - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Нагнетаемая тема голода, особенно в тех африканских странах, куда традиционно предоставлялось зерно из Украины, служит пропагандистским целям. Таким мнением поделился экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
"Говорят, что Россия якобы препятствует вывозу зерна, и вот она обрекает своей антигуманной политикой народы Северной Африки на голод. Все это на самом деле не так, потому что у нас никогда не было таких стран, в которые бы наши поставки превышали 50-70-80%, так и сейчас. Отсутствие наших поставок вполне перекрывается другими поставщиками зерна, учитывая, что мировой рынок достаточно объемный, почти под миллиард, разные оценки — 800 миллионов, 900, а реэкспорт возможен только 10-15 миллионов — это все-таки незначительный процент такого товарного экспорта зерна. Поэтому я думаю, здесь проблема нагнетаемая", - сказал Азаров.
Последние недели Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.
В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.
Однако обвинения в адрес Москвы звучать так и не перестали, что было оценено в российском посольстве в Вашингтоне как попытка передела глобального агропромышленного рынка в пользу США.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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