https://ukraina.ru/20220716/1036499395.html

Африка не пострадает из-за отсутствия на рынке украинского зерна — Азаров

Африка не пострадает из-за отсутствия на рынке украинского зерна — Азаров - 16.07.2022 Украина.ру

Африка не пострадает из-за отсутствия на рынке украинского зерна — Азаров

Нагнетаемая тема голода, особенно в тех африканских странах, куда традиционно предоставлялось зерно из Украины, служит пропагандистским целям. Таким мнением поделился экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

2022-07-16T17:40

2022-07-16T17:40

2022-07-16T17:35

азаров

зерно

новости

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"Говорят, что Россия якобы препятствует вывозу зерна, и вот она обрекает своей антигуманной политикой народы Северной Африки на голод. Все это на самом деле не так, потому что у нас никогда не было таких стран, в которые бы наши поставки превышали 50-70-80%, так и сейчас. Отсутствие наших поставок вполне перекрывается другими поставщиками зерна, учитывая, что мировой рынок достаточно объемный, почти под миллиард, разные оценки — 800 миллионов, 900, а реэкспорт возможен только 10-15 миллионов — это все-таки незначительный процент такого товарного экспорта зерна. Поэтому я думаю, здесь проблема нагнетаемая", - сказал Азаров.Последние недели Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.Однако обвинения в адрес Москвы звучать так и не перестали, что было оценено в российском посольстве в Вашингтоне как попытка передела глобального агропромышленного рынка в пользу США.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

азаров, зерно, новости