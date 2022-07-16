https://ukraina.ru/20220716/1036498615.html

"Вывозить есть что": бывший премьер Украины посчитал, сколько в стране зерна

"Вывозить есть что": бывший премьер Украины посчитал, сколько в стране зерна - 16.07.2022 Украина.ру

"Вывозить есть что": бывший премьер Украины посчитал, сколько в стране зерна

Излишки зерна, готовые к экспорту, на Украине составляют, по разным оценкам, минимально 4 миллиона тонн, максимально — 6,5 миллиона тонн. Остановимся на средней цифре, где-то 5 миллионов, предложил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

2022-07-16T16:52

2022-07-16T16:52

2022-07-16T16:52

азаров

зерно

новости

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"Теперь с точки зрения создания запасов на продовольственный сезон 2022-2023 года, до нового урожая 2023 года. Этот прогноз должен учитывать прогноз на урожай текущего года. По официальным данным, якобы засеяли меньше 70%. Я думаю, значительно меньше засеяли. Даже если засеяли 50% тех посевных площадей, которые мы имели в 2021 году, то средняя урожайность со всеми скидками на то, что не было удобрений в достаточном количестве, не было гербицидов в достаточном количестве, он все-таки, скорее всего, составит порядка 25-30 миллионов тонн", - посчитал Азаров.По его словам, это более чем достаточно, чтобы прожить год без критических явлений.Последние недели Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.Однако обвинения в адрес Москвы звучать так и не перестали, что было оценено в российском посольстве в Вашингтоне как попытка передела глобального агропромышленного рынка в пользу США.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

азаров, зерно, новости