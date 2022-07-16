"Вывозить есть что": бывший премьер Украины посчитал, сколько в стране зерна - 16.07.2022 Украина.ру
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"Вывозить есть что": бывший премьер Украины посчитал, сколько в стране зерна
"Вывозить есть что": бывший премьер Украины посчитал, сколько в стране зерна - 16.07.2022 Украина.ру
"Вывозить есть что": бывший премьер Украины посчитал, сколько в стране зерна
Излишки зерна, готовые к экспорту, на Украине составляют, по разным оценкам, минимально 4 миллиона тонн, максимально — 6,5 миллиона тонн. Остановимся на средней цифре, где-то 5 миллионов, предложил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
2022-07-16T16:52
2022-07-16T16:52
азаров
зерно
новости
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"Теперь с точки зрения создания запасов на продовольственный сезон 2022-2023 года, до нового урожая 2023 года. Этот прогноз должен учитывать прогноз на урожай текущего года. По официальным данным, якобы засеяли меньше 70%. Я думаю, значительно меньше засеяли. Даже если засеяли 50% тех посевных площадей, которые мы имели в 2021 году, то средняя урожайность со всеми скидками на то, что не было удобрений в достаточном количестве, не было гербицидов в достаточном количестве, он все-таки, скорее всего, составит порядка 25-30 миллионов тонн", - посчитал Азаров.По его словам, это более чем достаточно, чтобы прожить год без критических явлений.Последние недели Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.Однако обвинения в адрес Москвы звучать так и не перестали, что было оценено в российском посольстве в Вашингтоне как попытка передела глобального агропромышленного рынка в пользу США.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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азаров, зерно, новости

"Вывозить есть что": бывший премьер Украины посчитал, сколько в стране зерна

16:52 16.07.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Излишки зерна, готовые к экспорту, на Украине составляют, по разным оценкам, минимально 4 миллиона тонн, максимально — 6,5 миллиона тонн. Остановимся на средней цифре, где-то 5 миллионов, предложил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
"Теперь с точки зрения создания запасов на продовольственный сезон 2022-2023 года, до нового урожая 2023 года. Этот прогноз должен учитывать прогноз на урожай текущего года. По официальным данным, якобы засеяли меньше 70%. Я думаю, значительно меньше засеяли. Даже если засеяли 50% тех посевных площадей, которые мы имели в 2021 году, то средняя урожайность со всеми скидками на то, что не было удобрений в достаточном количестве, не было гербицидов в достаточном количестве, он все-таки, скорее всего, составит порядка 25-30 миллионов тонн", - посчитал Азаров.
По его словам, это более чем достаточно, чтобы прожить год без критических явлений.

"Надо учесть, что население Украины значительно сократилось. По различным оценкам — порядка 20 миллионов человек, не более. Это означает, что потребность в продовольственной пшенице составляет около трех миллионов тонн. Такие примерные оценки позволяют судить о том, что зерно в Украине есть", - отметил он.

Последние недели Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.
В ответ на это российская сторона в конце июня покинула остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Министерстве обороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.
Однако обвинения в адрес Москвы звучать так и не перестали, что было оценено в российском посольстве в Вашингтоне как попытка передела глобального агропромышленного рынка в пользу США.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
АзаровзерноНовости
 
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