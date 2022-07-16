https://ukraina.ru/20220716/1036497529.html
Эксперт объяснил важность медиаподдержки спецоперации
Эксперт объяснил важность медиаподдержки спецоперации - 16.07.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил важность медиаподдержки спецоперации
Медиа деятель, заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев в интервью изданию Украина.ру объяснил важность медиаподдержки спецоперации
2022-07-16T15:41
2022-07-16T15:41
2022-07-16T15:41
новости
эксперт
украина
россия
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"Откуда зритель может узнать, что российские спецслужбы без жалости работают по бандитскому подполью? Этого нет ни в местных новостях, ни на федеральных каналах. Когда увидят, тогда поверят – российская власть здесь навсегда, это не шутки, всё всерьез, всё по справедливости, без последствий не осталось ничего. Работа, повторюсь, ведется. Надо, чтобы о ней знал каждый человек", - подчеркнул эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103409/99/1034099995_233:0:1686:1090_1920x0_80_0_0_8a6d668ee8ae122f08bfd49e14180546.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, украина, россия
Эксперт объяснил важность медиаподдержки спецоперации
Медиа деятель, заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев в интервью изданию Украина.ру объяснил важность медиаподдержки спецоперации
"Откуда зритель может узнать, что российские спецслужбы без жалости работают по бандитскому подполью? Этого нет ни в местных новостях, ни на федеральных каналах. Когда увидят, тогда поверят – российская власть здесь навсегда, это не шутки, всё всерьез, всё по справедливости, без последствий не осталось ничего. Работа, повторюсь, ведется. Надо, чтобы о ней знал каждый человек", - подчеркнул эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.