Эксперт объяснил важность медиаподдержки спецоперации - 16.07.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил важность медиаподдержки спецоперации
Эксперт объяснил важность медиаподдержки спецоперации - 16.07.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил важность медиаподдержки спецоперации
Медиа деятель, заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев в интервью изданию Украина.ру объяснил важность медиаподдержки спецоперации
2022-07-16T15:41
2022-07-16T15:41
новости
эксперт
украина
россия
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"Откуда зритель может узнать, что российские спецслужбы без жалости работают по бандитскому подполью? Этого нет ни в местных новостях, ни на федеральных каналах. Когда увидят, тогда поверят – российская власть здесь навсегда, это не шутки, всё всерьез, всё по справедливости, без последствий не осталось ничего. Работа, повторюсь, ведется. Надо, чтобы о ней знал каждый человек", - подчеркнул эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, эксперт, украина, россия

Эксперт объяснил важность медиаподдержки спецоперации

15:41 16.07.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов самоходных гаубиц "Мста-С" в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов самоходных гаубиц Мста-С в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Медиа деятель, заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев в интервью изданию Украина.ру объяснил важность медиаподдержки спецоперации
"Откуда зритель может узнать, что российские спецслужбы без жалости работают по бандитскому подполью? Этого нет ни в местных новостях, ни на федеральных каналах. Когда увидят, тогда поверят – российская власть здесь навсегда, это не шутки, всё всерьез, всё по справедливости, без последствий не осталось ничего. Работа, повторюсь, ведется. Надо, чтобы о ней знал каждый человек", - подчеркнул эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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Заголовок открываемого материала
16:00Хроника событий на Украине на 16:00 16 июля: предупреждение Сумщине, потери Украины
15:41Эксперт объяснил важность медиаподдержки спецоперации
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