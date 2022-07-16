https://ukraina.ru/20220716/1036497529.html

Эксперт объяснил важность медиаподдержки спецоперации

Эксперт объяснил важность медиаподдержки спецоперации - 16.07.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил важность медиаподдержки спецоперации

Медиа деятель, заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев в интервью изданию Украина.ру объяснил важность медиаподдержки спецоперации

2022-07-16T15:41

2022-07-16T15:41

2022-07-16T15:41

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"Откуда зритель может узнать, что российские спецслужбы без жалости работают по бандитскому подполью? Этого нет ни в местных новостях, ни на федеральных каналах. Когда увидят, тогда поверят – российская власть здесь навсегда, это не шутки, всё всерьез, всё по справедливости, без последствий не осталось ничего. Работа, повторюсь, ведется. Надо, чтобы о ней знал каждый человек", - подчеркнул эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, украина, россия