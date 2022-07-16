Эксперт рассказал о противодействии террористической активности СБУ на Украине

"Мы живем в эпоху, когда <...> война многомерна – в боевых действиях информационная составляющая иногда так же важна, как и то, что происходит на поле боя. Боевых действий может даже не быть, но если про них расскажут из телевизионной студии, то для аудитории они будут идти. Отрицать реальность – опасно, если выводы не будут сделаны, мы не сможет вести борьбу с подпольем. Как минимум, не сможем вести эффективно", - сказал Медведев.