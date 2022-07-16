Эксперт рассказал о противодействии террористической активности СБУ на Украине - 16.07.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал о противодействии террористической активности СБУ на Украине
Эксперт рассказал о противодействии террористической активности СБУ на Украине - 16.07.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о противодействии террористической активности СБУ на Украине
Медиа деятель, заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, почему на освобожденных территориях люди жалуются, что не замечают противодействия террористической активности СБУ
2022-07-16T14:44
2022-07-16T14:44
сбу
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террор
эксперт
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"Насколько я осведомлен, работа ведется последовательно – и пособников, и информаторов, и ячейки зачищают. Делают это те же службы, которые занимались борьбой с терроризмом на Северном Кавказе: разведка Росгвардии, соответствующие службы внутри ФСБ – например, управление по защите конституционного строя", - сказал он.По его словам, проблема заключается в отсутствии правильного медийного сопровождения.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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сбу, новости, террор, эксперт

Эксперт рассказал о противодействии террористической активности СБУ на Украине

14:44 16.07.2022
 
© из открытых источниковСБУ
СБУ
© из открытых источников
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Медиа деятель, заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, почему на освобожденных территориях люди жалуются, что не замечают противодействия террористической активности СБУ
"Насколько я осведомлен, работа ведется последовательно – и пособников, и информаторов, и ячейки зачищают. Делают это те же службы, которые занимались борьбой с терроризмом на Северном Кавказе: разведка Росгвардии, соответствующие службы внутри ФСБ – например, управление по защите конституционного строя", - сказал он.
По его словам, проблема заключается в отсутствии правильного медийного сопровождения.

"Мы живем в эпоху, когда <...> война многомерна – в боевых действиях информационная составляющая иногда так же важна, как и то, что происходит на поле боя. Боевых действий может даже не быть, но если про них расскажут из телевизионной студии, то для аудитории они будут идти. Отрицать реальность – опасно, если выводы не будут сделаны, мы не сможет вести борьбу с подпольем. Как минимум, не сможем вести эффективно", - сказал Медведев.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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