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США вступили в открытое вооружённое противостояние с Россией — Ищенко
США вступили в открытое вооружённое противостояние с Россией — Ищенко - 16.07.2022 Украина.ру
США вступили в открытое вооружённое противостояние с Россией — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в статье для издания Украина.ру отметил, что США вступили в открытое вооружённое противостояние с Россией при помощи поставок Украине "Хаймарсов"
2022-07-16T14:01
2022-07-16T14:01
2022-07-16T14:01
новости
ищенко
эксперт
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"Поставка на Украину высокоточного ракетного оружия достаточно большой дальности само по себе является пересечением красной линии. Это оружие не может эффективно использоваться Украиной без прямого американского участия (разведданные, целеуказание). То есть США вступили в открытое вооружённое противостояние с Россией", - объяснил политолог.Он напомнил, что, кроме того, Украина стала использовать "Хаймарсы" для ударов по целям на территории России.По его словам, поскольку "Хаймарсы" резко повысили эффективность украинской артиллерии, России приходится бить по большему количеству целей и увеличивать количество ракет в залпе. Опасность попадания сбитой или отклонившейся ракеты в гражданскую инфраструктуру, случайной гибели гражданских лиц многократно возрастает."Чем больше на Украину будет поставлено "Хаймарсов", тем более частыми, массивными и жёсткими будут ответы Москвы. Если американцы поставят Украине свои новейшие системы ПВО, как того требует Зеленский, количество ракет в залпе придётся дополнительно увеличить. А значит вновь возрастёт риск сопутствующих потерь и разрушений", - заверил эксперт.С полным тестом статьи можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ищенко, эксперт
США вступили в открытое вооружённое противостояние с Россией — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в статье для издания Украина.ру отметил, что США вступили в открытое вооружённое противостояние с Россией при помощи поставок Украине "Хаймарсов"
"Поставка на Украину высокоточного ракетного оружия достаточно большой дальности само по себе является пересечением красной линии. Это оружие не может эффективно использоваться Украиной без прямого американского участия (разведданные, целеуказание). То есть США вступили в открытое вооружённое противостояние с Россией", - объяснил политолог.
Он напомнил, что, кроме того, Украина стала использовать "Хаймарсы" для ударов по целям на территории России.
"Сами ракеты комплекса попадают в цель достаточно точно (хоть бывают и отклонения), но их сопровождение в виде массы старых украинских ракет наносит существенный ущерб жилым кварталам приграничных населённых пунктов, включая областные центры", - сказал Ищенко.
По его словам, поскольку "Хаймарсы" резко повысили эффективность украинской артиллерии, России приходится бить по большему количеству целей и увеличивать количество ракет в залпе. Опасность попадания сбитой или отклонившейся ракеты в гражданскую инфраструктуру, случайной гибели гражданских лиц многократно возрастает.
"Чем больше на Украину будет поставлено "Хаймарсов", тем более частыми, массивными и жёсткими будут ответы Москвы. Если американцы поставят Украине свои новейшие системы ПВО, как того требует Зеленский, количество ракет в залпе придётся дополнительно увеличить. А значит вновь возрастёт риск сопутствующих потерь и разрушений", - заверил эксперт.
С полным тестом статьи можно ознакомиться здесь
.