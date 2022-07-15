https://ukraina.ru/20220715/1036441353.html

"Хаймарс", как последний шаг к большой войне

"Хаймарс", как последний шаг к большой войне - 15.07.2022 Украина.ру

"Хаймарс", как последний шаг к большой войне

В четверг, 14 июля, в Виннице в результате ракетного удара были жертвы среди гражданских. То ли ракету сбили, то ли она не туда попала, то ли попала туда, куда... Украина.ру, 15.07.2022

2022-07-15T07:18

2022-07-15T07:18

2022-07-15T07:18

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В четверг, 14 июля, в Виннице в результате ракетного удара были жертвы среди гражданских. То ли ракету сбили, то ли она не туда попала, то ли попала туда, куда надо – по военному объекту, а сопутствующие потери возникли из-за привычки украинских военных прятать свои объекты в гражданской застройке.Вряд ли мы когда-нибудь узнаем истинную причину этой трагедии. Не потому, что кто-то будет что-то умышленно скрывать. Просто скоро такие случаи станут для Украины обыденностью. Я уже писал несколько раз, что США и их украинские холопы не просто втянули Россию в боевые действия, но применяют тактику, вынуждающую армию мариуполизировать населённые пункты, превращаемые украинцами в узлы обороны. Эту тактику "фестунгов" - городов-крепостей придумал Гитлер во второй половине Великой Отечественной войны, когда немцы потеряли надежду на победу и стремились лишь оттянуть свой окончательный разгром, рассчитывая упорной обороной обескровить союзников (в первую очередь СССР) и выторговать себе приемлемые условия мира.Украинский нацистский режим наследует своих гитлеровских предтеч во всём, включая тактику ведения боевых действий. Американцы же, понимая, что Украину им не удержать, что военный разгром нацистского режима неизбежен, как восход солнца утром, стремятся нанести стране и людям, которые в ближайшем будущем воссоединятся с Россией, как можно больший урон.Где бы ни штурмовала город российская армия, в ДНР/ЛНР, в Центральной, Южной или на Западной Украине – разрушаются дома, построенные нашими дедами и отцами, нашими общими, русскими, ибо Украину после Великой Отечественной войны восстанавливал весь СССР. Многие из тех, кто приехал восстанавливать – остались жить в отстроенных ими городах. И сейчас с двух сторон гибнут русские люди. Пусть это не очевидно украинцам, забывшим свою русскость, "убившим в себе русского", но это очевидно американцам. Будучи вынуждены вернуть нам кусок российской земли, оккупированный ими по итогам распада СССР, американцы, как немцы в 1943-44 годах стремятся оставить за собой выжженную землю. И так же, как тогда их первые помощники в этом вопросе – украинские коллаборационисты – бывшие русские, за сало и самогон убившие русского в себе и с тем большим остервенением убивающего тех, кто свою русскую идентичность сохранил.Американцы поставляют Украине технику и вооружение не для того, чтобы помочь ей победить Россию. В отличие от Киева, в Вашингтоне работают не только дураки – там есть достаточное количество квалифицированных специалистов, способных адекватно оценить потенциалы сторон и понять, что Украина может воевать чуть дольше или чуть короче, но исход боевых действий ясен ещё до их начала – Киев проиграет, украинский нацистский режим прекратит своё существование. Оружие поставляется Киеву для увеличения числа жертв и разрушений, причём не столько российских, сколько украинских.До определённого момента американские оружейные поставки строго следовали концепции "делегированной войны", войны, ведущейся против России чужими руками, конечной целью которой является истощение России за счёт уничтожения Украины. Но в результате щадящей тактики российских вооружённых сил, украинцев гибло слишком мало. С американской точки зрения мало, как-то очень даже много. Далеко не все города, в которых шли боевые действия стирались в пыль. Существовала явная опасность, что через некоторое время фронт рухнет и Центральная, а за ней и Западная Украина практически не пострадают.Тогда американцы пошли ва-банк и поставили украинцам "Хаймарсы". С виду обычные системы залпового огня, с дальностью до 120 км (как у нашего "Смерча") и немного меньшим калибром. Правда к ней могут быть поставлены ракеты, радиусом действия в триста и даже пятьсот километров, но пока на Украину такие не поставлялись. Однако у "Хаймарсов" есть одна особенность, делающая их не просто РСЗО, но высокоточным оружием. Их ракеты могут наводиться по GPS. Поскольку же США обеспечивают Украину разведданными и целеуказаниями от своих самолётов дальнего радиолокационного обнаружения, а также с задействованием спутниковой группировки, то фактически речь идёт о том, что США под видом РСЗО поставили Украины высокоточные ракеты малого радиуса действия. С учётом возможности увеличить радиус действия системы за счёт более дальнобойных ракет, у Киева появился ухудшенный аналог "Искандера", достаточно, тем не менее эффективный, чтобы доставить российской армии и особенно политическому руководству серьёзные неприятности.Украинцы стали использовать "Хаймарсы" для нанесения ударов по складам боеприпасов и командным пунктам ВС РФ. При этом в залпе вместе с парой "Хаймарсов", чья задача непосредственное уничтожение цели, запускается несколько "Точек У" и /или снарядов украинских ("Ольха") или старых советских РСЗО. Задача этих ракет – перегрузить систему ПВО и обеспечить "Хаймарсам" прорыв к цели.Поставка на Украину высокоточного ракетного оружия достаточно большой дальности само по себе является пересечением красной линии. Это оружие не может эффективно использоваться Украиной без прямого американского участия (разведданные, целеуказание). То есть США вступили в открытое вооружённое противостояние с Россией. Но есть и ещё один негативный эффект. Украина стала использовать "Хаймарсы" для ударов по целям на территории России. Сами ракеты комплекса попадают в цель достаточно точно (хоть бывают и отклонения), но их сопровождение в виде массы старых украинских ракет наносит существенный ущерб жилым кварталам приграничных населённых пунктов, включая областные центры.Соответственно российское население начинает интересоваться, во-первых, где ответные удары, во-вторых, когда их прекратят обстреливать. Ответ на первый вопрос мы видели в Виннице. И таких ответов будет всё больше и больше. России, для обеспечения своих наступающих группировок, необходимо уничтожать на территории Украины в разы больше целей, чем уничтожает Украина. Поскольку "Хаймарсы" резко повысили эффективность украинской артиллерии, России приходится бить по большему количеству целей и увеличивать количество ракет в залпе. Опасность попадания сбитой или отклонившейся ракеты в гражданскую инфраструктуру, случайной гибели гражданских лиц многократно возрастает.Чем больше на Украину будет поставлено "Хаймарсов", тем более частыми, массивными и жёсткими будут ответы Москвы. Если американцы поставят Украине свои новейшие системы ПВО, как того требует Зеленский, количество ракет в залпе придётся дополнительно увеличить. А значит вновь возрастёт риск сопутствующих потерь и разрушений.Наконец главное - всё что Россия может противопоставить "Хаймарсам" в рамках спецоперации, ограниченной территорией Украины - полумеры. Главный источник опасности – американские системы наведения остаются вне зоны возможного ответного удара. Более того, поставка дальнобойных ракет, способных доставать как минимум до Смоленска, а то и до Подмосковья – вопрос времени, американцы обязательно захотят повысить своих "Хаймарсов" и нанести России как можно больший ущерб, в первую очередь моральный.Соответственно перед Россией в ближайшее время возникнет вопрос уничтожения американских самолётов ДРЛО, оперирующих в зоне конфликта и возможного удара по американской спутниковой группировке, чтобы лишить "Хаймарсы" высокоточности, превратив их в обычные, средней паршивости, СРЗО. Фактически мы находимся на пороге прямой, хотя пока и ограниченной, конфронтации с США. В этих условиях количество потенциальных невинных жертв в украинских городах, равно как и разрушение гражданской инфраструктуры становится вопросом второстепенным. Росси и миру надо избежать худшего, тут уже не до нежных чувств украинского населения.

https://ukraina.ru/20220714/1036418305.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_1160:74:4388:3302_100x100_80_0_0_63c7d78db93f7c2d687c1e62bfe3e3aa.jpg

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мнения, колонка, ростислав ищенко, украина, россия