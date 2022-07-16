"Стереть города в пыль": Ищенко объяснил, зачем США поставили Украине "Хаймарсы" - 16.07.2022 Украина.ру
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"Стереть города в пыль": Ищенко объяснил, зачем США поставили Украине "Хаймарсы"
"Стереть города в пыль": Ищенко объяснил, зачем США поставили Украине "Хаймарсы" - 16.07.2022 Украина.ру
"Стереть города в пыль": Ищенко объяснил, зачем США поставили Украине "Хаймарсы"
Политолог Ростислав Ищенко в статье для издания Украина.ру объяснил, зачем американцы поставили украинцам "Хаймарсы"
2022-07-16T13:15
2022-07-16T13:15
ищенко
украина
оружие
новости
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"До определённого момента американские оружейные поставки строго следовали концепции "делегированной войны", войны, ведущейся против России чужими руками, конечной целью которой является истощение России за счёт уничтожения Украины. Но в результате щадящей тактики российских вооружённых сил, украинцев гибло слишком мало. С американской точки зрения мало — как-то очень даже много. Далеко не все города, в которых шли боевые действия стирались в пыль", - сказал Ищенко.По его словам, существовала "явная опасность, что через некоторое время фронт рухнет" и Центральная, а за ней и Западная Украина практически не пострадают."Тогда американцы пошли ва-банк и поставили украинцам "Хаймарсы". С виду обычные системы залпового огня, с дальностью до 120 км (как у нашего "Смерча") и немного меньшим калибром. Правда, к ней могут быть поставлены ракеты, радиусом действия в триста и даже пятьсот километров, но пока на Украину такие не поставлялись. Однако у "Хаймарсов" есть одна особенность, делающая их не просто РСЗО, но высокоточным оружием. Их ракеты могут наводиться по GPS. Поскольку же США обеспечивают Украину разведданными и целеуказаниями от своих самолётов дальнего радиолокационного обнаружения, а также с задействованием спутниковой группировки, то фактически речь идёт о том, что США под видом РСЗО поставили Украины высокоточные ракеты малого радиуса действия", - разъяснил политолог.Он напомнил, что украинцы стали использовать "Хаймарсы" для нанесения ударов по складам боеприпасов и командным пунктам ВС РФ.С полным тестом статьи можно ознакомиться здесь.
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ищенко, украина, оружие, новости

"Стереть города в пыль": Ищенко объяснил, зачем США поставили Украине "Хаймарсы"

13:15 16.07.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРостислав Ищенко
Ростислав Ищенко - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в статье для издания Украина.ру объяснил, зачем американцы поставили украинцам "Хаймарсы"
"До определённого момента американские оружейные поставки строго следовали концепции "делегированной войны", войны, ведущейся против России чужими руками, конечной целью которой является истощение России за счёт уничтожения Украины. Но в результате щадящей тактики российских вооружённых сил, украинцев гибло слишком мало. С американской точки зрения мало — как-то очень даже много. Далеко не все города, в которых шли боевые действия стирались в пыль", - сказал Ищенко.
По его словам, существовала "явная опасность, что через некоторое время фронт рухнет" и Центральная, а за ней и Западная Украина практически не пострадают.
"Тогда американцы пошли ва-банк и поставили украинцам "Хаймарсы". С виду обычные системы залпового огня, с дальностью до 120 км (как у нашего "Смерча") и немного меньшим калибром. Правда, к ней могут быть поставлены ракеты, радиусом действия в триста и даже пятьсот километров, но пока на Украину такие не поставлялись. Однако у "Хаймарсов" есть одна особенность, делающая их не просто РСЗО, но высокоточным оружием. Их ракеты могут наводиться по GPS. Поскольку же США обеспечивают Украину разведданными и целеуказаниями от своих самолётов дальнего радиолокационного обнаружения, а также с задействованием спутниковой группировки, то фактически речь идёт о том, что США под видом РСЗО поставили Украины высокоточные ракеты малого радиуса действия", - разъяснил политолог.
Он напомнил, что украинцы стали использовать "Хаймарсы" для нанесения ударов по складам боеприпасов и командным пунктам ВС РФ.

"При этом в залпе вместе с парой "Хаймарсов", чья задача непосредственное уничтожение цели, запускается несколько "Точек У" и /или снарядов украинских ("Ольха") или старых советских РСЗО. Задача этих ракет — перегрузить систему ПВО и обеспечить "Хаймарсам" прорыв к цели", - добавил Ищенко.

С полным тестом статьи можно ознакомиться здесь.
 
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Заголовок открываемого материала
13:15"Стереть города в пыль": Ищенко объяснил, зачем США поставили Украине "Хаймарсы"
12:51США поставляют Украине вооружение не для того, чтобы помочь ей победить РФ — Ищенко
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