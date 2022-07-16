https://ukraina.ru/20220716/1036495196.html

"Стереть города в пыль": Ищенко объяснил, зачем США поставили Украине "Хаймарсы"

"Стереть города в пыль": Ищенко объяснил, зачем США поставили Украине "Хаймарсы" - 16.07.2022 Украина.ру

"Стереть города в пыль": Ищенко объяснил, зачем США поставили Украине "Хаймарсы"

Политолог Ростислав Ищенко в статье для издания Украина.ру объяснил, зачем американцы поставили украинцам "Хаймарсы"

2022-07-16T13:15

2022-07-16T13:15

2022-07-16T13:15

ищенко

украина

оружие

новости

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"До определённого момента американские оружейные поставки строго следовали концепции "делегированной войны", войны, ведущейся против России чужими руками, конечной целью которой является истощение России за счёт уничтожения Украины. Но в результате щадящей тактики российских вооружённых сил, украинцев гибло слишком мало. С американской точки зрения мало — как-то очень даже много. Далеко не все города, в которых шли боевые действия стирались в пыль", - сказал Ищенко.По его словам, существовала "явная опасность, что через некоторое время фронт рухнет" и Центральная, а за ней и Западная Украина практически не пострадают."Тогда американцы пошли ва-банк и поставили украинцам "Хаймарсы". С виду обычные системы залпового огня, с дальностью до 120 км (как у нашего "Смерча") и немного меньшим калибром. Правда, к ней могут быть поставлены ракеты, радиусом действия в триста и даже пятьсот километров, но пока на Украину такие не поставлялись. Однако у "Хаймарсов" есть одна особенность, делающая их не просто РСЗО, но высокоточным оружием. Их ракеты могут наводиться по GPS. Поскольку же США обеспечивают Украину разведданными и целеуказаниями от своих самолётов дальнего радиолокационного обнаружения, а также с задействованием спутниковой группировки, то фактически речь идёт о том, что США под видом РСЗО поставили Украины высокоточные ракеты малого радиуса действия", - разъяснил политолог.Он напомнил, что украинцы стали использовать "Хаймарсы" для нанесения ударов по складам боеприпасов и командным пунктам ВС РФ.С полным тестом статьи можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ищенко, украина, оружие, новости